PADI تتعاون مع صناع المعدات في مشروع جرّ الغواصين الجدد

في محاولتها الأخيرة لتعزيز توظيف الغواصين الجدد، تعاونت وكالة التدريب PADI مع شركة Fourth Element المصنعة لمعدات الغوص، غارمين, Shearwater، وSuunto وTUSA لإطلاق حملة إحالة الغواصين.

يشجع برنامج "أحضر صديقًا" الغواصين الحاليين على تجنيد الأصدقاء والعائلة كزملاء غوص جدد من خلال تحفيزهم بمعدات الغوص ورحلة غوص في منطقة البحر الكاريبي.

وفقًا لمنظمة PADI Worldwide، تشير استطلاعات الرأي التي أجريت بين الغواصين الحاصلين على شهادات جديدة إلى أن الكلام الشفهي لا يزال هو الدافع الأكبر لهم، حيث ذكر 52% منهم أن صديقًا أو أحد أفراد العائلة كان له دور رئيسي في قرارهم بالخضوع للتدريب.

(توبياس فريدريش / بادي)

يقول جيم ستاندينج، المدير التنفيذي للعمليات في شركة "ذا جيت واي": "عندما نكتشف حبنا للغوص والمحيط، يرغب معظمنا في مشاركته مع الآخرين - أعتقد أننا مصممون على هذا النحو". العنصر الرابع"هذه طريقة رائعة لشركة Fourth Element لتكون جزءًا من تنمية مجتمع من المغامرين في المحيط ذوي التفكير المماثل وحماية ملعبنا للمستقبل."

كيف يحدث هذا الأمر

تُعلن PADI عن حصول المُرشحين والمُحكَّمين شهريًا على فرصة ربح مجموعة من معدات الغوص ذات العلامات التجارية. بتسجيل الدخول إلى حساباتهم لإرسال روابط الإحالة إلى الأصدقاء والعائلة، يحصل غواصو PADI على خصم 20% على برنامج PADI للتعليم المستمر الإلكتروني عند التحاق شخصٍ مُرشَّح منهم ببرنامج غواص المياه المفتوحة الإلكتروني.

بالنسبة لكل شخص يتم إحالته، فإنه يكسب أيضًا دخولًا واحدًا في سحب شهري على جائزة لمعدات الغوص.

يحصل الأشخاص الذين تمت إحالتهم على خصم 20% على برنامج PADI OWD eLearning عند تفعيل الرابط، بالإضافة إلى كسب دخول واحد في السحب الشهري، ويصبحون مؤهلين لإحالة الآخرين كطريقة لكسب إدخالات إضافية.

(بادي)

يتم إدخال جميع الغواصين الذين يحيلون صديقًا تلقائيًا في مسابقة الجائزة الكبرى، حيث يفوز الشخص الذي يحيل أكبر عدد من غواصي PADI الجدد في عام 2025 بعطلة غوص لمدة خمسة أيام لشخصين لأي شخص صنادل سانت لوسيا الممتلكات التي يختارونها.

نشجع أعضاء PADI على زيارة مدونة PADI Pros لمعرفة كيفية دمج برنامج الإحالة الجديد في أعمالهم. اكتشف المزيد حول حملة إحالة صديق PADI.

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