"One Dive Family" تتجمع تحت راية SDI

قررت شركة التدريب الدولية (IT) التي يقع مقرها في فلوريدا، تنظيم علامتها التجارية في مجال تدريب الغواصين من خلال وضع وكالاتها المختلفة تحت مظلة واحدة - وهي SDI، أو Scuba Diving International.

تجمع "عائلة الغوص الواحدة" التي تطلق عليها اسم "TDI" الخدمة العليا لـ TDI (الغوص الفني الدولي) مع ERDI (الغوص للاستجابة للطوارئ الدولي) وPFI (الغوص الحر عالي الأداء الدولي) لتشمل الغوص الفني والإنقاذي والغوص الحر مع خدمات الغوص الترفيهي لـ SDI نفسها.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة IT، براين كارني: "منذ عام 1994، وضعت شركة TDI معايير السلامة والابتكار في الغوص الفني. إن إرث شركة TDI هو الأساس الذي بنيت عليه شركة SDI وعائلة One Dive، مما يضمن حصول جميع الغواصين على نفس التدريب والدعم عالي الجودة الذي يميزنا منذ عقود".

وبحسب شركة IT، فإن توحيد العلامات التجارية تحت مظلة SDI "يسمح لنا بالتواصل بشكل أفضل بشأن قيمنا المشتركة وتوفير تجربة مبسطة ومتماسكة للغواصين في جميع أنحاء العالم".

كان SDI شكلت في 1998 لاحتضان تدريب الغوص الترفيهي من مستوى المبتدئين فما فوق. تستمر TDI وERDI وPFI كعلامات تجارية فرعية، مع الحفاظ على تركيزها المتخصص.

تقول ستيفاني ميلي، مديرة العمليات في قسم تكنولوجيا المعلومات: "تحتفل حملة One Dive Family بكل ما ندافع عنه منذ عام 1994. وباعتبارنا شركة عائلية تديرها شبكة عالمية من المحترفين والغواصين، فإن هذا التوحيد يسمح لنا بالتعبير بوضوح عن هدفنا وقيمنا.

"في ظل SDI"سنواصل الريادة كعائلة عالمية متنوعة من الغواصين، وتعزيز الشمولية في جهودنا لمساعدة المزيد من الأشخاص على استكشاف العالم تحت الماء بأمان وبثقة وانبهار دائمين."