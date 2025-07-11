تحية تقدير من PADI بعد دراسة صناعة الغوص

تتفوق العضوية العالمية لـ PADI على المنافسين من حيث الإيرادات والإنتاجية والولاء للعلامة التجارية - هذا هو استنتاج دراسة صناعة الغوص لعام 2025 التي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) المستقلة.

تتألف هذه العضوية من 128,000 محترف غوص و6,600 مركز غوص، وتشير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) إلى أن أبحاثها تشير إلى أن الشراكة مع PADI تؤدي إلى نمو حقيقي للأعمال. وقد وُجد أن وكالة التدريب هذه تتصدر هذا القطاع من حيث ثقة العملاء، حيث حصلت على أعلى درجة صافي الترويج (NPS) بين جميع مؤسسات تدريب الغواصين.

مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) هو مقياس لمدى استعداد العملاء لتوصية منتجات أو خدمات شركة ما لأصدقائهم وعائلاتهم. تتوافق نتائج مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) مع دراسة أجرتها PADI نفسها، والتي أفادت بأن 91% من غواصي PADI الجدد في المياه المفتوحة يوصون بالعلامة التجارية.

وبحسب التقرير، حققت متاجر الغوص الحصرية التابعة لـ PADI أرباحًا أكثر بمقدار 186,000 ألف دولار أمريكي (137,000 ألف جنيه إسترليني) في عام 2024 مقارنة بمراكز الغوص غير التابعة لـ PADI، وأفادت بزيادة الإنتاجية بنسبة 15-20%.

صرحت كريستين فاليت ويرث، مسؤولة العلامة التجارية والعضوية في PADI العالمية: "تؤكد هذه النتائج أن علامة PADI التجارية، إلى جانب برامجها التدريبية والتسويقية، تساعد مراكز الغوص على النمو والازدهار". وأضافت: "إن الانضمام إلى عضوية PADI استراتيجية عمل مربحة.

"من خلال الوعي العالمي والتدريب الأفضل في فئته وأدوات الأعمال والتسويق التي لا مثيل لها، تساعد منظمة PADI الأعضاء ليس فقط على النجاح ولكن أيضًا على الريادة في سوقهم."

أصدرت PADI أكثر من 30 مليون شهادة

وتقدم وكالة التدريب حاليًا 94 دورة تدريبية بـ 27 لغة، ومع اقترابها من الذكرى الستين لتأسيسها في عام 60، تقول إنها أصدرت أكثر من 2026 مليون شهادة.

وُجِد أنها تحظى بتغطية إعلامية تفوق بـ 21 ضعفًا أي وكالة أخرى لتدريب الغواصين، مع حصة عالمية تبلغ 90%، بالإضافة إلى متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي يفوقون أقرب منافسيها بـ 3.6 أضعاف، وحركة مرور على موقعها الإلكتروني أربعة أضعاف. ولهذا السبب، يتعرف 75% من الغواصين الجدد على PADI قبل بدء التدريب، وفقًا لويرث.

وجدت دراسة BCG أن أعضاء PADI كسبوا المزيد، وكانوا أكثر إنتاجية واستفادوا من تعزيز مشاركة العملاء من خلال أدوات وعروض ترويجية مثل PADI Adventures وPADI Club وRefer-A-Friend Challenge و تحدي الغواص الماهر.

PADI وتزعم المنظمة أيضًا أنها ساعدت في حشد أكثر من 70 مليونًا من حاملي شعلة المحيط، ومنحت أكثر من 6 ملايين دولار في شكل منح للحفاظ على البيئة، وغذت أكثر من 350,000 ألف مبادرة محلية، ودافعت عن حصول أكثر من 2,700 موقع غوص معتمد على وضع منطقة بحرية محمية.

اليونسكو تدعم مشروع DAN/PADI

غواص PADI يعمل على مسح الشعاب المرجانية

وفي أخبار أخرى من PADI، تعاونت الوكالة في مشروع معرفة المحيطات مع شبكة تنبيه الغواصين (DAN) تم الاعتراف به رسميًا باعتباره "عملًا لعقد المحيط" من قبل اليونسكواللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات.

وينضم هذا البرنامج إلى برنامج آخر، وهو محو أمية المحيطات مع الجميع، كجزء من عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030).

مشروع DAN.PADI لمحو الأمية المحيطية هو مبادرة تعليمية دولية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتمكين الأجيال الشابة من رعاة المحيطات. من خلال التعلم الإلكتروني والعلوم ورواية القصص، يهدف المشروع إلى جعل معرفة المحيطات في متناول الجميع وتفاعلية.

يتضمن البرنامج محتوىً طورته منظمة DAN Europe بالتعاون مع أساتذة جامعيين وباحثين في علوم البحار. ويستخدمه مدربو DAN وPADI في المدارس ومراكز الغوص والمبادرات الشبابية باللغتين الإنجليزية والإيطالية، وهو مبني على مبادرة ناجحة تُسمى Scuola D'Amare أطلقتها جمعية PADI الإيطالية.

تم تصميم المشروع لتشجيع الأجيال الشابة على أن يصبحوا مسؤولين عن المحيط

يُقال إن البرنامج عرّف أكثر من 2019 ألف طالب منذ عام 80,000 على جوانب البحر الأبيض المتوسط. وتغطي أربع وحدات تعليمية أساسية علوم المواطن، والتلوث البلاستيكي، وتغير المناخ، وعلم الآثار تحت الماء.

وتقول منظمة PADI إن اعتماد اليونسكو سيمكن مشروع محو الأمية المحيطية من توسيع نطاق التعليم المحيطي واحتضانه للأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات والجنسيات. يمكنك الدخول للبرنامج هنا.

أيضا على ديفرنيت: PADI تتعاون مع صناع المعدات في مشروع جرّ الغواصين الجدد, رحلة غوص في فيجي على المحك في تحدي PADI Master, هل يفوت الغواصون فرصة ما بإشاراتنا اليدوية الضعيفة؟, مدرب غوص بريطاني يحصل على جائزة الإنقاذ