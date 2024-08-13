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يوسع جرانت نطاق تدريب نادي الغوص في مانكس

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أحد غواصي نادي IoMSAC، لي موريس يرتدي القبعة الزرقاء. العضو لارا هاو هو منسق IoM Seasearch
أحد غواصي نادي IoMSAC، لي موريس يرتدي القبعة الزرقاء. العضو لارا هاو هو منسق IoM Seasearch

حصل أقدم نادي للغوص في جزيرة آيل أوف مان على منحة يانصيب لتمكينه من تدريب المزيد من الغواصين الجدد - ويأمل في خفض الفئة العمرية التي يلتحق بها.

يقول لي موريس، رئيس النادي، الذي كتب طلب التمويل الذي تمت الموافقة عليه للتو من قبل صندوق مانكس لليانصيب: "سيكون أمرا رائعا أن نرى المزيد من الشباب الراغبين في تعلم الغوص".

نادي جزيرة آيل أوف مان الفرعي المائي (IOMSAC)، التي أصبحت الآن في عامها السادس والستين، حصلت على 66 جنيه إسترليني من الصندوق الاستئماني لتمكينها من تقديم حمام سباحة مجاني السلامه اولا لثمانية شباب خلال فصلي الشتاء المقبلين.

قال موريس: "نحن نهدف إلى تدريب الشباب للحصول على مؤهل غواص المحيط، ولدينا متدربان بدأا للتو" ديفرنت. ستغطي الأموال الإضافية تكاليف توفير معدات الغوص بمجموعة مناسبة من الأحجام بالإضافة إلى استئجار مرافق حمام السباحة للجلسات الإضافية.

شعار IOMSAC

يعد IOMSAC أيضًا أحد أقدم فروع نادي Sub-Aqua البريطاني (BSAC 76)، حيث بدأ في عام 1959 من قبل الموظفين في محطة الأبحاث الميدانية البحرية Port Erin المغلقة حاليًا. يقول موريس إن جزيرة آيل أوف مان هي إحدى الدول التابعة للتاج البريطاني، وهي "الدولة الوحيدة في العالم التي تعتبر محيطًا حيويًا لليونسكو".

ويضم النادي حوالي 50 عضوًا، من بينهم حوالي XNUMX متدربًا في الوقت الحالي. يغوص معظم الأسابيع، حسب الطقس، ويحتوي على ضلعين، يتم الاحتفاظ بهما على جوانب مختلفة من الجزيرة من أجل المرونة، على الرغم من أنه يمكن للأعضاء أيضًا الاستفادة من القارب الصلب الذي يديره متجر الغوص الوحيد في جزيرة مان Discover Diving.

مسبح السلامه اولا يتم تنفيذه في كلية الملك ويليام والمياه المفتوحة السلامه اولا بشكل رئيسي من رصيف ميناء إرين، 

يعكس لي موريس فرص التصوير الفوتوغرافي للحياة البحرية في جزيرة آيل أوف مان باعتباره الحائز على جائزة Splash In Biosphere Biodiversity في يوليو
يعكس لي موريس الحياة البحرية في جزيرة مان تصوير فرصًا للفوز بجائزة Splash In Biosphere Biodiversity في شهر يوليو.

يعمل موريس في Manx Wildlife Trust، كما تفعل سكرتيرة النادي الدكتورة لارا هاو، والمسؤولة البحرية في الصندوق ومنظمة الكائنات البحرية. البحث البحري المنسق، في حين أن ضابط الغوص جون كيرمود هو مواطن BSAC مدير المشاريع.

وبصرف النظر عن نوع الحياة البحرية التي تشير إليها معالم الجذب في الجزيرة المحيط الحيوي لليونسكو يتمتع النادي بإمكانية الوصول إلى حطام السفن في مجموعة من الأعماق ويمتلك ما يصفه بـ "واحد من أكثر حطام السفن التاريخية في الجزر البريطانية" - صاحب الجلالة. سلوب سباق الخيلالتي غرقت عام 1822 وأعاد النادي اكتشافها بعد 200 عام بالضبط. 

تم اكتشاف ثلاثة مدافع على الحطام العام الماضي. يقول موريس: "نحن نغوص في الموقع بانتظام ونعثر على قطع أثرية جديدة في كل عملية غوص". المشروع التالي لهذا النادي الاستباقي، استجابة لطلب خارجي، هو تركيز عمليات الغوص حول منارة دوغلاس بحثًا عن معدات المصابيح التاريخية المفقودة.

أيضا على ديفرنيت: جولة الحطام 78: ليفربول, جولة الحطام 84: رينجوال, جولة الحطام 107: التراقي, جولة الحطام 59: فينيلا آن

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@allanwilliams6259 #askmark مرحبًا، كنت أشاهد مؤخرًا فيلمًا على Netflix عن غواص وغواص محاصر (الغوص) سؤالي هو هل يمكنك بالفعل إزالة المنظم تحت الماء لوضعه على أسطوانة جديدة؟ #scuba #scubadiving #scubadiver الروابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- -------------------------------------------------- ----------------------- مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير الفوتوغرافي تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص موقع الويب: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https:// www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------- -------------------------------------------- تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك : https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps //www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات المعدات الخاصة بك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

@allanwilliams6259
#askmark
مرحبًا، كنت أشاهد مؤخرًا فيلمًا على Netflix حول أ
الغوص والغواص المحاصر (الغوص) سؤالي هو هل يمكنك ذلك
في الواقع قم بإزالة المنظم الخاص بك تحت الماء لوضعه
على اسطوانة جديدة؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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هذا الأسبوع في البودكاست، تم إنقاذ زوج من الغواصين المفقودين بفضل أضواء الغوص الخاصة بهم، ومقطع فيديو من منظور شخصي لسمكة قرش متشمس يصطدم بقارب، وهناك موقع للغوص معروض للبيع إذا كان لديك بعض النقود الاحتياطية

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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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اكتشف الغواصون الفأس الشمالي من العصر البرونزي

هذا الأسبوع في البودكاست، الكثير من القطع الأثرية تحت الماء بما في ذلك فأس العصر البرونزي الذي حطم الرقم القياسي والكثير من جنوح الحيتان مؤخرًا، مرت الحيتان بأسبوع صعب إلى حد ما


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS44MjZDNDYzQjgwQzkzQzkz

اكتشف الغواصون الفأس الشمالي من العصر البرونزي

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