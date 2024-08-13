يوسع جرانت نطاق تدريب نادي الغوص في مانكس

حصل أقدم نادي للغوص في جزيرة آيل أوف مان على منحة يانصيب لتمكينه من تدريب المزيد من الغواصين الجدد - ويأمل في خفض الفئة العمرية التي يلتحق بها.

يقول لي موريس، رئيس النادي، الذي كتب طلب التمويل الذي تمت الموافقة عليه للتو من قبل صندوق مانكس لليانصيب: "سيكون أمرا رائعا أن نرى المزيد من الشباب الراغبين في تعلم الغوص".

نادي جزيرة آيل أوف مان الفرعي المائي (IOMSAC)، التي أصبحت الآن في عامها السادس والستين، حصلت على 66 جنيه إسترليني من الصندوق الاستئماني لتمكينها من تقديم حمام سباحة مجاني السلامه اولا لثمانية شباب خلال فصلي الشتاء المقبلين.

قال موريس: "نحن نهدف إلى تدريب الشباب للحصول على مؤهل غواص المحيط، ولدينا متدربان بدأا للتو" ديفرنت. ستغطي الأموال الإضافية تكاليف توفير معدات الغوص بمجموعة مناسبة من الأحجام بالإضافة إلى استئجار مرافق حمام السباحة للجلسات الإضافية.

يعد IOMSAC أيضًا أحد أقدم فروع نادي Sub-Aqua البريطاني (BSAC 76)، حيث بدأ في عام 1959 من قبل الموظفين في محطة الأبحاث الميدانية البحرية Port Erin المغلقة حاليًا. يقول موريس إن جزيرة آيل أوف مان هي إحدى الدول التابعة للتاج البريطاني، وهي "الدولة الوحيدة في العالم التي تعتبر محيطًا حيويًا لليونسكو".

ويضم النادي حوالي 50 عضوًا، من بينهم حوالي XNUMX متدربًا في الوقت الحالي. يغوص معظم الأسابيع، حسب الطقس، ويحتوي على ضلعين، يتم الاحتفاظ بهما على جوانب مختلفة من الجزيرة من أجل المرونة، على الرغم من أنه يمكن للأعضاء أيضًا الاستفادة من القارب الصلب الذي يديره متجر الغوص الوحيد في جزيرة مان Discover Diving.

مسبح السلامه اولا يتم تنفيذه في كلية الملك ويليام والمياه المفتوحة السلامه اولا بشكل رئيسي من رصيف ميناء إرين،

يعكس لي موريس الحياة البحرية في جزيرة مان تصوير فرصًا للفوز بجائزة Splash In Biosphere Biodiversity في شهر يوليو.

يعمل موريس في Manx Wildlife Trust، كما تفعل سكرتيرة النادي الدكتورة لارا هاو، والمسؤولة البحرية في الصندوق ومنظمة الكائنات البحرية. البحث البحري المنسق، في حين أن ضابط الغوص جون كيرمود هو مواطن BSAC مدير المشاريع.

وبصرف النظر عن نوع الحياة البحرية التي تشير إليها معالم الجذب في الجزيرة المحيط الحيوي لليونسكو يتمتع النادي بإمكانية الوصول إلى حطام السفن في مجموعة من الأعماق ويمتلك ما يصفه بـ "واحد من أكثر حطام السفن التاريخية في الجزر البريطانية" - صاحب الجلالة. سلوب سباق الخيلالتي غرقت عام 1822 وأعاد النادي اكتشافها بعد 200 عام بالضبط.

تم اكتشاف ثلاثة مدافع على الحطام العام الماضي. يقول موريس: "نحن نغوص في الموقع بانتظام ونعثر على قطع أثرية جديدة في كل عملية غوص". المشروع التالي لهذا النادي الاستباقي، استجابة لطلب خارجي، هو تركيز عمليات الغوص حول منارة دوغلاس بحثًا عن معدات المصابيح التاريخية المفقودة.

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