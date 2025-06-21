رحلة غوص في فيجي على المحك في تحدي PADI Master

أطلقت منظمة PADI تحدي غواصي السكوبا المحترفين لعام ٢٠٢٥، بهدف تحفيز الغواصين حول العالم على بلوغ ذروة غوصهم الترفيهي من خلال الحصول على تصنيف MSD خاص بهم. هذا يعني الانضمام إلى دائرة نخبة لا يتجاوز عدد الغواصين المشاركين فيها ٢٪، وفقًا لوكالة التدريب.

تقول كريستين فاليت ويرث، مديرة العلامة التجارية والعضوية في PADI Worldwide: "يُعتبر تصنيف غواص PADI Master Scuba Diver بمثابة الحزام الأسود في الغوص الترفيهي. نشجع غواصي السكوبا على مواصلة تعليمهم والتحول إلى غواصين واثقين ومستعدين. الغواصين جاهزون "البحث عن المغامرة وإنقاذ المحيط في أي مكان في العالم."

يظل التحدي مفتوحًا حتى نهاية شهر أكتوبر، حيث تُتاح للمشاركين فرص الدخول في سحب للفوز برحلة غوص إلى فيجي، بدعم من هيئة السياحة في فيجي.

قد تكون الرحلة إلى فيجي ضمن الخطط (PADI)

تشمل الجائزة تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا لمدة ليلتين، بالإضافة إلى إقامة لمدة ست ليالٍ وأربعة أيام غوص في منتجع PADI للغوص، بارادايس تافيوني. ويحصل كلٌّ من الفائزين بالمركز الثاني على دورة PADI إلكترونية ترفيهية من اختيارهما.

استمرارًا لبرنامج إحالة PADI، يُفتح باب التسجيل لأي طالب يسعى للحصول على تصنيف MSD خلال فترة المسابقة. يجب على المتسابقين في MSD إكمال دورات غواص المياه المفتوحة، وغواص المياه المفتوحة المتقدم، وغواص الإنقاذ، بالإضافة إلى خمسة تخصصات، بالإضافة إلى 50 غوصة مسجلة.

في التدريب (PADI)

المشاركون من يسجل هنا وأجب عن السؤال "لماذا تريد أن تصبح غواصًا محترفًا معتمدًا من PADI؟" ثم انتقل إلى تلقي المشاركات في السحب بناءً على إنجازاتك على طول الطريق.

تحصل MSD بحد ذاتها على 10 مشاركات؛ ويحصل كل من غواص الإنقاذ وعضو النادي على خمس مشاركات؛ ويحصل كل من AOWD على ثلاث مشاركات؛ ويحصل كل من التخصصات وشراء بطاقة شهادة على مشاركتين؛ ويحصل كل من OWD والالتزام بتعهد إنقاذ المحيط على مشاركة واحدة.

تمت دعوة الأعضاء المحترفين في PADI للمشاركة في نسختهم الخاصة من المسابقة، حيث يحصل أولئك الذين يظهرون أكبر نمو في تصنيف MSD مع طلابهم عامًا بعد عام في منطقتهم على عضوية PADI المجانية لعام 2026.

تفاصيل التحدي يمكن العثور عليها على موقع PADI Worldwide.

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