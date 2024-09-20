أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
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العائلة والأصدقاء مستهدفون في حملة الإحالة الخاصة بـ PADI

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ابحث عن المغامرة. أنقذ المحيط معًا (PADI)
ابحث عن المغامرة. أنقذ المحيط معًا (PADI)

يقول PADI AmbassaDiver: "الغوص يسمح لي باستكشاف جمال المحيط، وأود أن أشارك ذلك مع شريكي، برادي". كايلي سلووي from the UK, talking about the السلامه اولا agency’s new “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme. 

"لقد نشأ في منطقة غير ساحلية، ولم يكن البحر جزءًا من حياته، ولم يكن دائمًا من محبي المياه الباردة. ولكن بعد انتقاله إلى كورنوال، وجد حبًا للمحيط من خلال ركوب الأمواج والغطس. 

"الآن، الحصول على الشهادة هو الخطوة التالية، حيث يفتح لنا عالمًا جديدًا تمامًا تحت الماء لنستكشفه معًا. لا أستطيع الانتظار حتى يختبر برادي السحر تحت السطح كغواص معتمد من PADI."

السفيرة البريطانية في الغوص كايلي سلوي: "الحصول على شهادة برادي هي الخطوة التالية".
السفيرة البريطانية في اتحاد مدربي الغوص المحترفين كايلي سلوي: "الحصول على شهادة برادي هي الخطوة التالية".

PADI is encouraging scuba divers to recruit friends and family-members as their dive-buddies with its new “diver-acquisition” campaign, an incentive scheme that enables PADI divers at any level to send out a 15%-off link for the PADI المياه المفتوحة eLearning course, via their PADI Account.

By using the link, the new recruit in turn unlocks a 30-day trial to the PADI Club for the diver who sent out the offer. Club membership costs US $50 a year and offers access to discounts on PADI’s eLearning programmes and certification cards, a free ReActivate programme and a اشتراك إلى رقمي version of PADI’s الغوص مجلة.

وتقول فاليت ويرث، مديرة العلامة التجارية والعضوية في PADI Worldwide: "تستثمر PADI بشكل كبير في هذه الحملة ونحن نشجع مجتمع الغواصين ومحترفي الغوص ومراكز الغوص والمنتجعات على القيام بنفس الشيء".

"عذر مجيد"

السلامه اولا agency is running four mini-campaigns in connection with the referral programme, focusing on the prime reasons for learning to dive, which it says are wellness, connection, education and purpose.

يقدم البرنامج لمحترفي PADI حافزًا إضافيًا لبيع المزيد من الدورات التدريبية من خلال المساهمة في PADI تحدي الغواص الماهر وتقديم الفرصة لطلاب MSD للفوز برحلة غوص إلى جزر المالديف.

الهند السوداء 2 1
إنديا بلاك: "أود أن أشير إلى أي شخص يخاف قليلاً من المحيط"
عائلة التجنيد: الهند السوداء

يقول سفير غوص آخر من أعضاء جمعية مدربي الغوص المحترفين في المملكة المتحدة: "هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تجعلني أحب الغوص". الهند الأسود"أجد أنها طريقة لتأريض نفسي، والاتصال بشكل أوثق بالطبيعة، وفهم العالم تحت الماء بشكل أفضل، وهي تمرين رائع للانتباه الذهني... ولكن في الحقيقة، إنها عذر رائع بالنسبة لي لأتمكن من قضاء اليوم في المحيط ومشاهدة الحياة البحرية المفضلة لدي والتظاهر بأنني حورية بحر. 

"أود أن أحيل أي شخص يخاف قليلاً من المحيط إلى هذا المكان. لقد تحدثت إلى العديد من الأشخاص الذين قالوا إن الغوص غيّر نظرتهم إلى الماء تمامًا، وأعتقد أنه مكان علاجي يستحق الجميع الوصول إليه. 

"سأوصي والدتي كاتي! إنها مترددة بعض الشيء، لكنني أعتقد أنه سيكون من الرائع جدًا أن تجرب ذلك!" تعرف على المزيد حول PADI إحالة صديق حملة.

أيضا على ديفرنيت: PADI EMEA: طريقتان لتنمية المزيد من المحترفين, النساء في الغوص: "لقد شهدنا تحول المد", تحدي الغواص الماهر جارٍ الآن

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@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
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العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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