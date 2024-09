العائلة والأصدقاء مستهدفون في حملة الإحالة الخاصة بـ PADI

يقول PADI AmbassaDiver: "الغوص يسمح لي باستكشاف جمال المحيط، وأود أن أشارك ذلك مع شريكي، برادي". كايلي سلووي from the UK, talking about the السلامه اولا agency’s new “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme.

"لقد نشأ في منطقة غير ساحلية، ولم يكن البحر جزءًا من حياته، ولم يكن دائمًا من محبي المياه الباردة. ولكن بعد انتقاله إلى كورنوال، وجد حبًا للمحيط من خلال ركوب الأمواج والغطس.

"الآن، الحصول على الشهادة هو الخطوة التالية، حيث يفتح لنا عالمًا جديدًا تمامًا تحت الماء لنستكشفه معًا. لا أستطيع الانتظار حتى يختبر برادي السحر تحت السطح كغواص معتمد من PADI."

السفيرة البريطانية في اتحاد مدربي الغوص المحترفين كايلي سلوي: "الحصول على شهادة برادي هي الخطوة التالية".

PADI is encouraging scuba divers to recruit friends and family-members as their dive-buddies with its new “diver-acquisition” campaign, an incentive scheme that enables PADI divers at any level to send out a 15%-off link for the PADI المياه المفتوحة eLearning course, via their PADI Account.

By using the link, the new recruit in turn unlocks a 30-day trial to the PADI Club for the diver who sent out the offer. Club membership costs US $50 a year and offers access to discounts on PADI’s eLearning programmes and certification cards, a free ReActivate programme and a اشتراك إلى رقمي version of PADI’s الغوص مجلة.

وتقول فاليت ويرث، مديرة العلامة التجارية والعضوية في PADI Worldwide: "تستثمر PADI بشكل كبير في هذه الحملة ونحن نشجع مجتمع الغواصين ومحترفي الغوص ومراكز الغوص والمنتجعات على القيام بنفس الشيء".

"عذر مجيد"

• السلامه اولا agency is running four mini-campaigns in connection with the referral programme, focusing on the prime reasons for learning to dive, which it says are wellness, connection, education and purpose.

يقدم البرنامج لمحترفي PADI حافزًا إضافيًا لبيع المزيد من الدورات التدريبية من خلال المساهمة في PADI تحدي الغواص الماهر وتقديم الفرصة لطلاب MSD للفوز برحلة غوص إلى جزر المالديف.

إنديا بلاك: "أود أن أشير إلى أي شخص يخاف قليلاً من المحيط"

يقول سفير غوص آخر من أعضاء جمعية مدربي الغوص المحترفين في المملكة المتحدة: "هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تجعلني أحب الغوص". الهند الأسود"أجد أنها طريقة لتأريض نفسي، والاتصال بشكل أوثق بالطبيعة، وفهم العالم تحت الماء بشكل أفضل، وهي تمرين رائع للانتباه الذهني... ولكن في الحقيقة، إنها عذر رائع بالنسبة لي لأتمكن من قضاء اليوم في المحيط ومشاهدة الحياة البحرية المفضلة لدي والتظاهر بأنني حورية بحر.

"أود أن أحيل أي شخص يخاف قليلاً من المحيط إلى هذا المكان. لقد تحدثت إلى العديد من الأشخاص الذين قالوا إن الغوص غيّر نظرتهم إلى الماء تمامًا، وأعتقد أنه مكان علاجي يستحق الجميع الوصول إليه.

"سأوصي والدتي كاتي! إنها مترددة بعض الشيء، لكنني أعتقد أنه سيكون من الرائع جدًا أن تجرب ذلك!" تعرف على المزيد حول PADI إحالة صديق حملة.

