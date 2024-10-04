BSAC تطلق دورة الغوص المغامر

أطلق نادي الغوص البريطاني (BSAC) ما وصفه بتجربة غوص محسنة للأعضاء الجدد المحتملين، من خلال إضافة وحدتين تعليميتين إلكترونيتين إلى الغوص نفسه.

باعتبارها "مختبرًا أكثر شمولاً للغوص"، تقول الشركة إن Adventure Diver هي طريقة لفروعها ومراكز الغوص لتسريع محاولات الغوص الشغوفة إما إلى برامج Discovery Diver أو Ocean Diver.

إن إكمال وحدتي النظرية، مقدمة إلى الاكتشاف وغواص المحيط والتكيف مع العالم تحت الماء، يعني أن هذه الوحدات تُحسب ضمن برنامج BSAC الرسمي للمتدرب السلامه اولا إذا قرروا التقدم خلال 12 شهرًا.

كما يحصلون على عضوية BSAC لمدة عام و رقمي اشتراك الى الاعضاء مجلة كجزء من حزمة الغواص المغامر.

(شيموس كيربي / BSAC)

يمكن للغواصين المغامرين اختيار مواصلة رحلتهم السلامه اولا مع حزمة إضافية من Discovery Diver أو Ocean Diver والتي ستمنحهم عند الانتهاء منها مؤهل الغوص.

"هذه دورة تذوق متعددة الاستخدامات يمكن أن تستخدمها أندية ومراكز BSAC للمساعدة في تعزيز معدلات تحويل الغواصين المبتدئين إلى متدربين"، كما يقول رئيس قسم الغوص و السلامه اولا صوفي هيبستونستال.

"بفضل تنسيقها المعياري، تعد Adventure Diver أيضًا طريقة رائعة لإشراك مجموعات الشباب مثل الكشافة أو قوات الكاديت في غواص BSAC السلامه اولا "وإدخال الجيل القادم من الغواصين إلى النادي."

غواص مغامرة مفتوح لأي شخص من سن 10 سنوات وتبلغ تكلفته 60 جنيهًا إسترلينيًا.

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