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BSAC تطلق دورة الغوص المغامر

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غواص مغامر: "طريقة رائعة لإشراك مجموعات الشباب" (Seamus Kirby / BSAC)
غواص مغامر: "طريقة رائعة لإشراك مجموعات الشباب" (Seamus Kirby / BSAC)

أطلق نادي الغوص البريطاني (BSAC) ما وصفه بتجربة غوص محسنة للأعضاء الجدد المحتملين، من خلال إضافة وحدتين تعليميتين إلكترونيتين إلى الغوص نفسه.

باعتبارها "مختبرًا أكثر شمولاً للغوص"، تقول الشركة إن Adventure Diver هي طريقة لفروعها ومراكز الغوص لتسريع محاولات الغوص الشغوفة إما إلى برامج Discovery Diver أو Ocean Diver.

إن إكمال وحدتي النظرية، مقدمة إلى الاكتشاف وغواص المحيط والتكيف مع العالم تحت الماء، يعني أن هذه الوحدات تُحسب ضمن برنامج BSAC الرسمي للمتدرب السلامه اولا إذا قرروا التقدم خلال 12 شهرًا.

كما يحصلون على عضوية BSAC لمدة عام و رقمي اشتراك الى الاعضاء مجلة كجزء من حزمة الغواص المغامر.

(شيموس كيربي / BSAC)
(شيموس كيربي / BSAC)

يمكن للغواصين المغامرين اختيار مواصلة رحلتهم السلامه اولا مع حزمة إضافية من Discovery Diver أو Ocean Diver والتي ستمنحهم عند الانتهاء منها مؤهل الغوص.

"هذه دورة تذوق متعددة الاستخدامات يمكن أن تستخدمها أندية ومراكز BSAC للمساعدة في تعزيز معدلات تحويل الغواصين المبتدئين إلى متدربين"، كما يقول رئيس قسم الغوص و السلامه اولا صوفي هيبستونستال. 

"بفضل تنسيقها المعياري، تعد Adventure Diver أيضًا طريقة رائعة لإشراك مجموعات الشباب مثل الكشافة أو قوات الكاديت في غواص BSAC السلامه اولا "وإدخال الجيل القادم من الغواصين إلى النادي."

غواص مغامرة مفتوح لأي شخص من سن 10 سنوات وتبلغ تكلفته 60 جنيهًا إسترلينيًا.

أيضا على ديفرنيت: BSAC في السبعين من عمرها: إلى أين من هنا؟, الآن يمكن للأطفال بعمر 10 سنوات الغوص باستخدام BSAC, تقدم BSAC غواص المحيط المتقدم, غواصو BSAC يأخذون الأضلاع إلى أعلى نهر التايمز

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@adefrutos63
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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