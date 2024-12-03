الجيل القادم من سجلات الغوص عبر الإنترنت

في حين لا يزال بعض الأشخاص راضين بإخراج سجل الغوص الورقي القديم والجلوس بعد الغوص لتدوين تفاصيل غوصهم الأخير، يتجه المزيد والمزيد من الغواصين إلى طرق أكثر تقدمًا وتفاعلية للاحتفاظ بسجل غوصاتهم - وسجل الغوص الجديد عبر الإنترنت من www.divelogs.com يتميز بمجموعة كبيرة من الميزات المبتكرة.

تم دمج الإصدار 3 من سجل الغوص عبر الإنترنت بالكامل في قاعدة بيانات خريطة عالمية واسعة النطاق لمواقع الغوص، وتمكن المستخدم من متابعة معداته وغوصاته ورحلاته بسهولة - ومع كون كل ذلك يعتمد على الإنترنت، يمكنك الوصول إلى بياناتك من أي مكان في العالم ببساطة عن طريق تسجيل الدخول.

في قلب هذا المنتج سهل الاستخدام - والذي تم تصميمه للعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الكبيرة - سجل غوص متقدم وقابل للتعديل بالكامل، تم تصميمه منذ البداية لتوفير الوقت والجهد، وجعل إدخال البيانات أكثر كفاءة. إنه يدمج تصفية مخصصة متميزة وتحرير النسخ واللصق عبر غوصات متعددة في نفس الوقت - تمامًا مثل Excel.

سجل الغوص ليس مجرد سجل بسيط لغوصاتك. فهو مليء بالميزات المبتكرة، مثل إمكانية البحث عن موقع غوص من مكتبة المواقع الواسعة، أو الوصول إلى قاعدة بيانات Fish ID المتميزة من DiveLogs، أو إدارة المعدات المستخدمة.

يتمتع سجل الغوص عبر الإنترنت بالقدرة على الاستيراد من تنسيقات ملفات وتطبيقات متعددة مختلفة، ويمكنك تصدير جميع بياناتك بتنسيق ملف UDDF القياسي.

تحرير الشبكة، مثل Excel إلى حد كبير

قال مايك فيني من DiveLogs: "نقضي الكثير من الوقت والمال والجهد في الغوص! إن سجل الغوص عبر الإنترنت هو فرصة حقيقية لتجاوز الأساسيات المتعلقة بموعد ومكان وماذا فعلت في غوصاتي. يجب أن يكون أكثر من مجرد سجل - يجب أن يساعدنا في إحياء تلك الغطسات في ذاكرتنا، ورؤية الاتجاهات الكبيرة في كيفية تحسيننا (وكيف فعلنا ذلك!)، والحصول على شعور بمدى استكشافنا لهذا الكوكب الأزرق الكبير. ويجب أن يكون سهلاً وسريعًا للاستخدام.

"لقد كان هذا هو الهدف دائمًا Divelogs.com. الكوكب الأزرق الكبير الذي صنعناه منذ سنوات عديدة باستخدام بلاطات الخريطة الأساسية الجميلة (إن رؤية هذا يعمل على شاشة كاملة الحجم أمر خاص). جاء البرنامج السريع وسهل الاستخدام في الإصدار 3 مع أول سجل غوص شبكي قابل للتعديل بالكامل على الإنترنت في العالم والذي يتصرف مثل Excel.

"الآن، تركز أحدث ميزات الإصدار 3.1 من سجل الغوص عبر الإنترنت لدينا على اثنين آخرين: الذكريات (رؤية الصور ومقاطع الفيديو المضمنة في غطساتك)، واتجاهات الصورة الكبيرة مع وحدة التحليلات الجديدة (من بين جميع الرسوم البيانية التي أنشأناها عند اختبار وحدة التحليلات، كانت القدرة على رؤية العلاقة بين معدل SAC والوزن المحمول هي التي أظهرت مستوى الرؤى المتاحة)."

يتم تخزين بياناتك بشكل آمن والنسخ الاحتياطي لها على خادم DiveLogs المخصص في مركز بيانات بالمملكة المتحدة، وكونه صديقًا للبيئة، يستخدم هذا المرفق الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة.

سجل الغوص القياسي عبر الإنترنت غني بالميزات، مع عدم وجود حدود لعدد الغطسات المدخلة، ولكن هناك ميزات متميزة متاحة - مثل الوصول إلى قاعدة بيانات Fish ID (كما ذكر أعلاه) وأدوات تحرير الصور المتقدمة - مقابل اشتراك سنوي يكلف 20 جنيهًا إسترلينيًا (أو المبلغ المعادل إذا كان متاحًا بالعملة المحلية الخاصة بك).

يمكنك الوصول إلى جميع أنواع البيانات التحليلية، بما في ذلك استخدام الغاز، والعمق الأقصى، ومعدل SAC، والمزيد.

إعادة تعريف سجل الغوص

يحتوي الإصدار 3 على سجل الغوص عبر الإنترنت نفسه، والذي يتم حفظه في شبكة متقدمة مع الكثير من الطرق لإجراء التحرير السريع واستيراد الغطسات، ويتضمن مخططات ملف تعريف تفاعلية، بالإضافة إلى التكامل الوثيق مع قائمة المعدات الخاصة بك والخريطة الأساسية، لتزويدك بمجموعة من المعلومات حول المعدات التي استخدمتها، والأماكن التي غطست فيها - كل ذلك في متناول يدك.

يمكنك إضافة واستيراد وحذف الغطسات في سجل الغوص عبر الإنترنت، وإحضار ملفات تعريف كمبيوتر الغوص الخاصة بك، وإضافة التعليقات والصور ومقاطع الفيديو، وإظهار التنبيهات وتبديل الغاز، وإدارة زملاء سجل الغوص الخاص بك، وتحرير معدات الغوص التي استخدمتها في الغطسات، وربط كل ذلك بقاعدة بيانات موقع الغوص.

يمكنك بسهولة إدارة صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك داخل DiveLogs

تعرف على معداتك

هل لا تستطيع تذكر المعدات التي استخدمتها في غوصتك الأخيرة؟ هل تجد صعوبة في تذكر الأوزان التي كنت بحاجة إليها؟ تحتوي شبكة معدات منفصلة على جميع معدات الغوص الخاصة بك، وأي عناصر مستأجرة، مما يسمح لك بإنشاء مجموعات معدات، وإضافة وتحرير قوائم معدات الغوص الخاصة بك، وعرض سجل استخدام معداتك.

يمكنك الوصول إلى قاعدة بيانات معرف الأسماك، ومعرفة الأماكن التي تم فيها مشاهدة أنواع معينة

اكتشف عالمنا المائي

من أهم مميزات الإصدار الثالث من سجل الغوص عبر الإنترنت قاعدة بيانات الخرائط العالمية المصممة بشكل جميل والتفاعلية للغاية. فهي تتكامل بشكل كامل مع سجل الغوص، مما يضيف بعدًا جديدًا تمامًا عند الرجوع إلى الغطسات السابقة. ومع ذلك، فهي أكثر من مجرد طريقة لتحديد الأماكن التي غطست فيها. إنها أيضًا مورد كبير ومتنامي يمكن أن يساعدك في العثور على مكان الغوص التالي - ويمكنك مساعدة مستخدمي سجل الغوص الآخرين من خلال ترك المراجعات، حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كان موقع الغوص هذا مناسبًا لهم.