ستيف باكشال يأخذ Ocean Down Under

سيأخذ مقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمغامر والرجل المتميز ستيف باكشال عرضه المسرحي المباشر Ocean إلى أستراليا في عام 2025.

بعد ظهوره الرئيسي على المسرح الرئيسي في معرض GO Diving Show ANZ في سيدني في سبتمبر، يعود ستيف إلى أستراليا للقيام بجولة حول سبعة مواقع مختلفة بعرضه الملهم الشهير Ocean، والذي يحمل بدقة العنوان الفرعي "تحويل الأحلام البحرية إلى حقيقة".

محيط ستيف باكشال إنها رسالة حب إلى البيئة الأكثر إثارة على كوكبنا - وطريقة رائعة لمعرفة المزيد عما يتعين علينا القيام به لإنقاذ بحارنا.

بصفته نجم برنامج Deadly 60 التلفزيوني الشهير، يجسد ستيف طاقته المميزة من خلال الأعمال المثيرة والتجارب والدعائم والعلوم المتطورة ولقطات الشاشة الكبيرة من خلال عمله في التلفزيون لمدة عقدين من الزمان. من أسماك القرش البيضاء الكبيرة إلى الحيتان الكبيرة، والفقمة إلى أسراب السردين، والحوت القاتل إلى غرائب ​​الأعماق، يلتقط ستيف رموز Big Blue بتفاصيل مذهلة.

إنها فرصة رائعة لمحبي هذه الرياضة من جميع الأعمار للغوص في أعماق العالم الرائع تحت الأمواج. إنها تجربة لا بد من مشاهدتها لكل أفراد الأسرة!

تشمل جولته حول أستراليا ما يلي:

9 يناير – بيرث، مسرح ريفرسايد

11 يناير – أديلايد، مسرح AEC

13 يناير – بريسبان، QPAC

15 يناير – نيوكاسل، المسرح المدني

16 يناير – سيدني، مسرح إنمور

17 يناير – مسرح كانبيرا

18 يناير – ملبورن، قاعة هامر

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العودة إلى بريطانيا

لا تقلق إذا فاتتك جولة ستيف في المملكة المتحدة في أكتوبر ونوفمبر، فهو يعود إلى المسرح الرئيسي في عرض GO Diving في مركز NAEC Stoneleigh في الفترة من 1 إلى 2 مارس كمتحدث رئيسي.

تذكرتين بسعر واحدة أصبحت الآن معروضة للبيع لهذا الحدث الرائد في تقويم الغوص في المملكة المتحدة.