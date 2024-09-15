سفينة SS United States ستصبح أكبر حاجز مرجاني اصطناعي في العالم

من المقرر أن تصبح السفينة البحرية الضخمة إس إس الولايات المتحدة أكبر حاجز مرجاني اصطناعي في العالم، بعد أنباء عن أن مقاطعة أوكالووسا وقعت اتفاقية لشراء السفينة وتخطط لإغراقها قبالة ساحل ديستين-فورت والتون بيتش.

تم إطلاق سفينة إس إس يونايتد ستيتس التي يبلغ طولها 302 متر في عام 1952، ولا تزال تحمل العلامة الزرقاء لأسرع سفينة تعبر المحيط الأطلسي. وهي راسية حاليًا في فيلادلفيا.

تُعرف هذه السفينة باسم "سفينة أميركا الرائدة"، وقد صُممت بحيث يمكن تحويلها إلى سفينة نقل جنود إذا لزم الأمر، وقادرة على نقل 14,000 ألف جندي لمسافة 10,000 آلاف ميل دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود. وقد حملت السفينة أربعة رؤساء أميركيين والعديد من المشاهير خلال فترة خدمتها.

الجزء الداخلي الكهفي من سفينة إس إس الولايات المتحدة

ستنضم السفينة إلى حاملة الطائرات يو إس إس أوريسكاني، التي تعد حاليًا أكبر منطقة مرجانية اصطناعية في العالم، والتي غرقت قبالة بينساكولا في عام 2006. وتجذب السفينة 10,000 آلاف غواص سنويًا، مما يولد ما يقرب من 3.6 مليون دولار سنويًا في الإنفاق المباشر (اعتبارًا من عام 2015).

وتتضمن الخطة إغراق السفينة بشكل عمودي على عمق يجعلها في متناول الجميع - حيث سيتمكن الغواصون الترفيهيون من استكشاف الهيكل العلوي للسفينة الضخمة، في حين سيتمكن الغواصون الفنيون من المغامرة في المناطق والأقسام العميقة.

ومن الناحية البيئية، سوف تعمل الشعاب المرجانية الاصطناعية على خلق مواطن جديدة للحياة البحرية، وسوف تعمل هذه الزيادة في أعداد الأسماك بدورها على جذب المزيد من الصيادين الترفيهيين، الذين يساهمون أيضًا في الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق على المعدات وتأجير القوارب والوقود والمواثيق.

سيوفر الهيكل العلوي الضخم لسفينة إس إس الولايات المتحدة الكثير لاستكشافه

تصوير: مايكل بارنيت