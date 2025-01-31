شركة سولومون للطيران تطلق أول رحلة عبر بحر تسمانيا

تبدأ رحلات شركة سولومون إيرلاينز من 21 فبراير 2025 من أوكلاند إلى بريسبان بسعر 238 دولارًا نيوزيلنديًا في اتجاه واحد، و513 دولارًا نيوزيلنديًا في الاتجاهين

تحتفل شركة Solomon Airlines بأول خدمة عبر تاسمانيا من أوكلاند إلى بريسبان مع

"أطلقت شركة سولومون إيرلاينز أسعار رحلاتها من أوكلاند إلى بريسبان" تبدأ من 238 دولار نيوزيلندي طريق واحد و 513 دولار نيوزيلندي العودة (بما في ذلك الضرائب). أسعار العرض الخاص هي أدنى أسعار خدمات الطيران الكاملة المتوفرة حاليًا بين نيوزيلندا وأستراليا.

ستطير شركة سولومون إيرلاينز من أوكلاند إلى بريسبان بطائرة إيرباص A320 التي توفر 12 مقعدًا في درجة الأعمال في

تكوين 2 × 2 و138 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية في تكوين 3 × 3. مدة الرحلة 3 ساعات و45 دقيقة.



"أطلقت شركة سولومون إيرلاينز أسعار رحلاتها من أوكلاند إلى بريسبان" معروضة للبيع حتى نفاد الكمية وتشمل:

شركة طيران تقدم خدمات كاملة، وجبات لذيذة، وجبات خفيفة، مشروبات، خدمة ممتازة على متن الطائرة

وزن الأمتعة المسجلة المجاني السخي* 30 كيلوغرامًا للشخص الواحد في الدرجة الاقتصادية، و40 كيلوغرامًا في درجة الأعمال

وزن الأمتعة المسموح به في مقصورة الركاب 7 كجم في الدرجة الاقتصادية و10 كجم في درجة الأعمال

ستعمل الرحلة رقم IE 725 أيام الجمعة، حيث تغادر أوكلاند الساعة 6.30 صباحًا وتصل إلى بريسبان الساعة 07.15 صباحًا للسماح بيوم عمل كامل أو التحويلات إلى وجهات أسترالية أخرى أو إلى جزر سليمان

رحلات في نفس اليوم إلى هونيارا وموندا، البوابة إلى وجهات سياحية مميزة في المقاطعات الغربية وإيزابيل

فرصة رائعة لتجربة شركة طيران محلية في المحيط الهادئ، وهي شركة الطيران الوطنية المحبوبة في جزر سليمان

*تطبق مخصصات الأمتعة الإضافية على أعضاء Belama Plus وأسعار Fully Flexible

وقالت شركة سولومون إيرلاينز إن المسار الجديد يعد ميزة مهمة في جدول الرحلات الدولية الجديد للشركة.



وقال جون ووبرايس، المدير التجاري في شركة سولومون إيرلاينز: "نحن متحمسون لإطلاق أولى رحلاتنا عبر تاسمان، مما يوفر لسكان نيوزيلندا خيارًا جديدًا للطيران مباشرة إلى بريسبان، ولأولئك الذين يسافرون إلى جزر سليمان، اتصالًا مريحًا في نفس اليوم عبر بريسبان إلى بواباتنا الدولية هونيارا وموندا".



وقال إن "رحلات أوكلاند - بريسبان في كلا الاتجاهين يتم توقيتها لتوفير اتصال رائع، مما يجعل السفر أسهل وبأسعار معقولة لمسافري الأعمال والترفيه، وكذلك عمال RSE وحركة الطيران المرئي - أولئك الذين يزورون الأصدقاء والعائلة في أستراليا ونيوزيلندا وجزر سليمان".



وأضاف: "بينما نتوقع أن يستخدم الكثيرون الرحلة للسفر من نقطة إلى نقطة بين أوكلاند وبريسبان، فإن الخدمة تتصل أيضًا بسلاسة برحلاتنا من بريسبان إلى موندا وهونيارا، مما يسمح بالسفر في نفس اليوم من نيوزيلندا عبر بريسبان إلى بعض الوجهات السياحية الرائدة في جزر سليمان في المقاطعات الغربية وإيزابيل".

وقال السيد ووبيريس: "يعد هذا المسار جزءًا من جدول رحلاتنا الدولية الموسع المصمم لتعزيز الاتصال الإقليمي وتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان تجارب سفر سلسة للركاب والبضائع".

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