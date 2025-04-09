حقق Soft Magic Descending نجاحًا كبيرًا مع حكام الغواصين

لم تكن مدربة الغوص والفنانة المحترفة البريطانية لورا باركر على علم بمسابقة صوت المحيط التي ينظمها معرض الغوص الآسيوي (ADEX) حتى قرأت عنها بالصدفة في مجلة ديفرنت دليل المعارض الدولية للغوص في وقت سابق من هذا العام.

إنها سعيدة لأنها تابعت الأمر، ومع ذلك، لأن لوحاتها السحر الناعم التنازلي فازت مؤخرًا بجائزة فئة الأعمال الفنية في المسابقة المرموقة. قالت باركر: "دخلتُ المسابقة بدافع الفضول، على أمل الوصول إلى النهائيات، لكنني فوجئتُ وسُررتُ كثيرًا عندما علمتُ أن إحدى مشاركتي هي الفائزة الفعلية في هذه الفئة". ديفرنت.

وقد أثارت هذه اللوحة، التي تعد مثالاً حديثًا لما تسميه "انعكاساتها المائية"، إعجاب لجنة مرموقة في فعالية الغوص في سنغافورة عندما اختار أعضاؤها الفائزين على الهواء مباشرة على المسرح الرئيسي للمعرض في 6 أبريل.

يعد معرض ADEX أكبر وأطول معرض للغوص في آسيا، وتحتضن مسابقة صوت المحيط الطبيعة في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بالإضافة إلى الفن.

وتضم لجنة التحكيم المكونة من عشرة محترفين في تصوير الصور تحت الماء نخبة من النجوم، ومن بينهم ديفيد دوبيليت، وجنيفر هايز، وبركلي وايت، وإيرين كوغلي، وفرانكو بانفي، وكيت جونكر، وكاي بيرن ليم، ونيكولاس ريمي، وتوبياس فريدريش، وويليام تان.

العمل الفني الفائز في ADEX 2025: Soft Magic Descending

لورا باركر، رسامة علمت نفسها بنفسها ومقرها في ريتشموند، سري، قدمت لوحتين وكلاهما وصلتا إلى القائمة النهائية المختصرة، ولكن السحر الناعم التنازلي ووصفت اللجنة العمل بأنه "عمل مذهل حقًا"، وأعرب العديد من القضاة عن رغبتهم في تعليقه على جدران منازلهم.

ضوء دافئ

اللوحة، التي يبلغ قياسها 46 × 46 سم، مرسومة بألوان الأكريليك وقلم الرصاص على لوح خشبي. استوحت باركر العديد من أعمالها السابقة من تجاربها تحت الماء، حيث تعكس الصور عادةً الحياة البحرية وحطام السفن الصدئة، ولكن السحر الناعم التنازلي هذا المنظر من الأعلى مستوحى من المشي على طول الجداول المتعرجة.

"السحر الناعم التنازلي "استكشافٌ للألوان والأنماط، يطاردها ويتشابك بينما ينطلق ضوء دافئ فوق أعماق مائية مظلمة"، كتبت باركر في وصف مشاركتها في المسابقة. "أستمتع بالإمكانيات اللامحدودة لتغيير الأشكال والأنماط التي تُنتجها هذه الحركات المتموجة، وأستجيب بديهيًا بتحريك الطلاء بإيماءات تعبيرية جريئة.

باستخدام مجرفة الجص، بدلًا من الفرشاة، لا أستطيع التحكم تمامًا في كيفية تحرك الطلاء وامتزاجه. ما يُثيرني هو التجربة والمخاطرة، عندما أكتشف صورًا مدهشة وغير متوقعة وأنا أبني طبقات متعددة من الطلاء لأستحضر ضوءًا يرقص على الماء، مُلقيًا بظلاله، مُبدعًا أشكالًا وحالات مزاجية.

كما وصلت مشاركة لورا باركر الأخرى بعنوان Wrecked، والتي تستند إلى تجاربها في الغوص، إلى النهائيات

تضيف باركر: "بالنسبة لي، يُعدّ صنع الفن أمرًا مثيرًا، ومخيفًا، ومحبطًا، ومُدمنًا، ومُجزيًا، وجزءًا لا غنى عنه من حياتي". ظهرت الأعمال لأول مرة on ديفرنت في عام 2021 عندما تم عرض الأعمال الفنية المستوحاة من منطقة البحر الكاريبي في عمق تم اختياره ليتم عرضه على ثلاثة طوابق في متجر ملابس في شارع أكسفورد في لندن.

لقد رسمتها "كترياق لكآبة الإغلاق، حيث تذكرت اللحظات الهادئة التي عشتها تحت الأمواج".

حصلت باركر على مؤهل غواصة في جزر فيرجن البريطانية عام ٢٠٠٦ عن عمر يناهز ٥٤ عامًا، وعادت إلى المملكة المتحدة لتصبح مدربة في العام التالي. استوحت العديد من لوحاتها تحت الماء من تجاربها في الغوص والتصوير الفوتوغرافي المنتظم في غرينادا.

المزيد عن الفنانة على موقعها الإلكتروني، و المزيد عن ADEX صوت المحيط هنا.

أيضا على ديفرنيت: غواص يضيء لندن باللون الأزرق, أبو الفن تحت الماء: أندريه لابان, مصور تحت الماء لا يبتل, الغواص الذي يحب أن يترك بصمته