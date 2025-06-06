شيرووتر وأفيلو يكشفان عن Jetpack في معرض الغوص

يمتلك نظام الغوص المبتكر Avelo Labs بالفعل روابط مع Shearwater بعد الكمبيوتر أطلقت العلامة التجارية Avelo Mode على وحداتها، ولكن في حدث في معرض Scuba Show في لونج بيتش، كاليفورنيا، في نهاية الأسبوع الماضي، كشفت الشركتان الرائدتان عن Jetpack لمجموعة مختارة من ممثلي الصناعة.

تشتهر بقوتها وميزاتها الغنية أجهزة كمبيوتر الغوصتتوسع شركة Shearwater الآن في تطوير وتصنيع معدات الغوص المتخصصة، حيث تعد حقيبة Shearwater Jetpack المخصصة لشركة Avelo هي الأولى في هذا المجال.

صُممت حقيبة Shearwater Jetpack الجديدة خصيصًا لتحقيق أقصى قدر من الراحة والاستفادة القصوى من إمكانات نظام Avelo. تتميز بمراقبة ضغط الغاز على متنها وتكامل سلس مع نظام Shearwater. أجهزة كمبيوتر الغوص يستخدم ال وضع أفيلو، مما يتيح تتبع الغاز بدقة، والتنبؤ بالطفو، وتحليلات الأداء في الوقت الحقيقي.

يأتي هذا الكشف عقب الإعلان عن شراكة استراتيجية في مجال البحث والتطوير بين شيرووتر ومختبرات أفيلو أواخر عام ٢٠٢٤، تجمع بين الخبرة التقنية لشيرووتر وتميز منتجاتها مع ابتكار أفيلو الرائد. يتحدى نظام أفيلو عقودًا من التقاليد في تصميم معدات الغوص، إذ يستبدل الإعدادات الثقيلة والمعقدة بنظام مبسط وسهل الاستخدام، مبني على ابتكارين رئيسيين: هيدروتانك وجيت باك.

نظام أفيلو المبتكر

قال جيسون ليجات، الرئيس التنفيذي لشركة شيرووتر ريسيرش: "تأسست شيرووتر بتركيز شديد على تقديم حلول فعّالة وبسيطة وموثوقة للغواصين التقنيين. هدفنا هو تنمية مجتمع الغوص التقني على المدى الطويل، ولتحقيق ذلك، يتعين على القطاع تقديم تجارب غوص أفضل، مما يزيد من احتمالية التزام الغواصين برحلتهم في الغوص.

انطلقت شيرووتر في عالم الغوص الترفيهي مع مجموعتي بيرجرين وتيرن، ولكن لم تُحدث أي ابتكارات تُحدث نقلة نوعية في هذه الفئة حتى الآن. تعاوننا مع أفيلو ليس انحرافًا عن جذورنا؛ بل هو إضافة نوعية. نُسخّر قدرات شيرووتر التقنية والتزامها بتميز المنتجات للمساعدة في بناء تجربة غوص أفضل، مبنية على أسس متينة منذ البداية.

توفر حقيبة Shearwater Jetpack للغوص في Avelo لمتاجر الغوص والمدربين طريقة جديدة وجذابة لإشراك الغواصين، مما يوفر تجربة متميزة وغنية بالبيانات تشجع على التقدم والاحتفاظ بالغواصين.

قال أفياد كاهانا، الرئيس التنفيذي لشركة Avelo Labs: "بصفتي شخصًا نشأ في بيئة تعليمية للغوص، فقد رأيتُ بنفسي الإحباطات التي يواجهها العديد من الغواصين. لطالما غرست فيّ روحًا فطرية لتحدي الوضع الراهن. كنتُ أتساءل: لماذا معدات الغوص ثقيلة جدًا؟ لماذا لا نستطيع تحسين التجربة؟ هذه الأسئلة هي التي دفعتنا إلى ابتكار نظام Avelo. شراكتنا مع Shearwater هي الخطوة التالية نحو تحقيق هذه الرؤية."

تم عرض وحدات العرض النموذجية لـ Shearwater Jetpack في أول ظهور عالمي لها في معرض Scuba Show، وسيتم الإعلان عن التكوين النهائي ومجموعة الميزات الكاملة مع الخطط التجارية في DEMA 2025 في أورلاندو بولاية فلوريدا.