شاف يستعد للغوص في جزر المالديف من الشمال إلى الجنوب

غوص معلم سجل شافراز "شاف" نعيم لنفسه تحديات قياسية في الماضي، ويخطط في فبراير/شباط الجاري للانطلاق في مهمة طموحة وممتعة تحت الماء - الغوص عبر أرخبيل المالديف.

يتم تنظيم حدث الغوص Across Maldives 2025 من قبل Ocean 6/50، وهي مؤسسة خيرية شارك في تأسيسها نعيم. بدءًا من أقصى نقطة شمالًا، Haa Alif Thuraakunu، ستتجه الرحلة الاستكشافية القائمة على القارب الحي جنوبًا للوصول إلى Addu Atoll في غضون 26 يومًا مخططًا لها.

الطريق جنوبًا من Haa Alif Thurakunu إلى Addu Atoll

ويتوقع نعيم أن تشمل غطساته الخمسين أو أكثر مسافات نموذجية تتراوح بين 1 و2 كيلومترات، وذلك من خلال القيام بغطستين يومياً لمدة ساعة إلى ساعتين على الأقل في مواقع رئيسية في كل جزيرة مرجانية على طول الطريق، واستخدام المحركات النفاثة الديناميكية للدفع السريع.

ويقول إن الهدف هو جمع بيانات علمية قابلة للاستخدام حول المحيطات أثناء الغطس، ليتم تحليلها ونشرها بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين.

المحيط 6/50 هي مؤسسة تم إنشاؤها لتزويد الغواصين الترفيهيين والمحترفين في المالديف بالموارد والدعم، بما في ذلك السلامه اولا البرامج وورش العمل. كما يهدف إلى حماية النظم البيئية تحت الماء في جزر المالديف.

وسوف يتوقف الفريق عند الجزر على طول الطريق لحضور جلسات إعلامية، تهدف إلى "إلهام سكان المالديف وتعزيز ارتباط أعمق بنظامنا البيئي الطبيعي، وتحفيز الشباب على حمايته والحفاظ عليه للأجيال القادمة".

شاف نعيم

نعيم، غواص عسكري سابق معلم الذي حصل على شهادات TDI/SDI وPADI وSSI، أمضى 27 عامًا في العمل في صناعة الغوص، وركز مؤخرًا على التصوير تحت الماء.

حقق رقمًا قياسيًا آسيويًا لأطول فترة غوص مع 50 ساعة من الغمر المباشر في عام 2022 للاحتفال بمرور نصف قرن على تأسيس صناعة الغوص في جزر المالديف.

بالنسبة للرحلة الجديدة، قام بتجميع فريق مكون من 26 غواصًا للدعم الفني مع مجموعة من الأدوار الإضافية من الدعم الطبي إلى العمل بالكاميرا، بما في ذلك أسماء معروفة مثل بن رايمانتس، ومايكل ميندونو، وسعيد راشد.

سيقوم فريق الغوص بزيارة أفضل المواقع في الجزر المرجانية في جميع أنحاء جزر المالديف

سيتم إجراء الرحلة في الإمبراطور العذراء العيش على متن قارب، مع معدات الغوص بما في ذلك جهاز التنفس الجانبي Divesoft CCR Liberty، وSeacraft Ghost 2000 DPV وXDeep Stealth 2.0 Tech BC. تعرف على المزيد حول عبر جزر المالديف 2025 في موقع الرحلة.

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