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شاف يستعد للغوص في جزر المالديف من الشمال إلى الجنوب

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شاف نعيم يستعد لرحلة غوص شاملة عبر جزر المالديف
شاف نعيم يستعد لرحلة غوص شاملة عبر جزر المالديف

غوص معلم سجل شافراز "شاف" نعيم لنفسه تحديات قياسية في الماضي، ويخطط في فبراير/شباط الجاري للانطلاق في مهمة طموحة وممتعة تحت الماء - الغوص عبر أرخبيل المالديف.

يتم تنظيم حدث الغوص Across Maldives 2025 من قبل Ocean 6/50، وهي مؤسسة خيرية شارك في تأسيسها نعيم. بدءًا من أقصى نقطة شمالًا، Haa Alif Thuraakunu، ستتجه الرحلة الاستكشافية القائمة على القارب الحي جنوبًا للوصول إلى Addu Atoll في غضون 26 يومًا مخططًا لها.

الطريق جنوبًا من Haa Alif Thurakunu إلى Addu Atoll
الطريق جنوبًا من Haa Alif Thurakunu إلى Addu Atoll

ويتوقع نعيم أن تشمل غطساته الخمسين أو أكثر مسافات نموذجية تتراوح بين 1 و2 كيلومترات، وذلك من خلال القيام بغطستين يومياً لمدة ساعة إلى ساعتين على الأقل في مواقع رئيسية في كل جزيرة مرجانية على طول الطريق، واستخدام المحركات النفاثة الديناميكية للدفع السريع.

ويقول إن الهدف هو جمع بيانات علمية قابلة للاستخدام حول المحيطات أثناء الغطس، ليتم تحليلها ونشرها بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين.

شعار

المحيط 6/50 هي مؤسسة تم إنشاؤها لتزويد الغواصين الترفيهيين والمحترفين في المالديف بالموارد والدعم، بما في ذلك السلامه اولا البرامج وورش العمل. كما يهدف إلى حماية النظم البيئية تحت الماء في جزر المالديف.

وسوف يتوقف الفريق عند الجزر على طول الطريق لحضور جلسات إعلامية، تهدف إلى "إلهام سكان المالديف وتعزيز ارتباط أعمق بنظامنا البيئي الطبيعي، وتحفيز الشباب على حمايته والحفاظ عليه للأجيال القادمة".

شاف نعيم
شاف نعيم

نعيم، غواص عسكري سابق معلم الذي حصل على شهادات TDI/SDI وPADI وSSI، أمضى 27 عامًا في العمل في صناعة الغوص، وركز مؤخرًا على التصوير تحت الماء.

حقق رقمًا قياسيًا آسيويًا لأطول فترة غوص مع 50 ساعة من الغمر المباشر في عام 2022 للاحتفال بمرور نصف قرن على تأسيس صناعة الغوص في جزر المالديف.

بالنسبة للرحلة الجديدة، قام بتجميع فريق مكون من 26 غواصًا للدعم الفني مع مجموعة من الأدوار الإضافية من الدعم الطبي إلى العمل بالكاميرا، بما في ذلك أسماء معروفة مثل بن رايمانتس، ومايكل ميندونو، وسعيد راشد.

سيقوم فريق الغوص بزيارة أفضل المواقع في الجزر المرجانية في جميع أنحاء جزر المالديف
سيقوم فريق الغوص بزيارة أفضل المواقع في الجزر المرجانية في جميع أنحاء جزر المالديف

سيتم إجراء الرحلة في الإمبراطور العذراء العيش على متن قارب، مع معدات الغوص بما في ذلك جهاز التنفس الجانبي Divesoft CCR Liberty، وSeacraft Ghost 2000 DPV وXDeep Stealth 2.0 Tech BC. تعرف على المزيد حول عبر جزر المالديف 2025 في موقع الرحلة.

أيضا على ديفرنيت: غواصون من جزر المالديف يستعدون للغوص لمدة يومين

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
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-------------------------------------------------- ---------------------------------
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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