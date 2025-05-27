إطلاق مسابقة التصوير تحت الماء الثانية لجوائز أستراليا في يونيو 2025

يوفر مصباح السقف Aqara LED TXNUMXM من Aqara LED إمكانات إضاءة ذكية متقدمة تعمل على تحويل مساحتك بسهولة. بفضل توافقه مع Matter ودعم Zigbee XNUMX، يتكامل بسلاسة مع منصات المنزل الذكي مثل HomeKit وAlexa وIFTTT للتحكم السهل. توفر تقنية RGB+IC تأثيرات إضاءة متدرجة والوصول إلى XNUMX مليون لون، مما يتيح لك إنشاء مشاهد إضاءة ديناميكية. تتيح ميزة اللون الأبيض القابل للضبط إجراء تعديلات من XNUMX كلفن إلى XNUMX كلفن لتوفر طيفاً من الإضاءة الدافئة إلى الباردة. وبالإضافة إلى الجدولة الذكية والتحكم الصوتي، يعمل TXNUMXM على تحسين تجربة الإضاءة في أي بيئة. جوائز تحت الماء في أستراليا—عادت مسابقة التصوير تحت الماء الرائدة، التي تُركز على منطقة أستراليا ونيوزيلندا. وكما هو الحال في النسخة الافتتاحية الناجحة للغاية، تُمثل مسابقة عام ٢٠٢٥ تعاونًا ثلاثيًا بين أستراليا تحت الماء، DPG، وموزع معدات التصوير تحت الماء ومعدات الغوص صور يو دبليو.

كما هو الحال في العام الماضي، ستتوج المسابقة بمعرض في اذهب لعرض الغوص ANZ في سيدني، أستراليا، في سبتمبر. سيعرض المعرض مجددًا مطبوعات معدنية مذهلة لأعمال فنية نهائية من إنتاج شركة برينتينغ بارتنر. فوتو مارت، والتي ستكون متاحة للشراء. نصف العائدات من طباعة ستذهب المبيعات إلى الشركاء البيئيين جمعية المحافظة على البيئة البحرية الأسترالية و خذ 3 للبحر.

الجوائز قيمتها أكثر من A $ 50,000 في المجمل، تشمل رحلات الغوص مع أفضل المنتجعات واليخوت في العالم، بالإضافة إلى أحدث التجارب تحت الماء صور ومعدات الفيديو. يتنافس المشاركون على الجوائز في فئات 9، بما في ذلك فئة فيديو فريدة من نوعها "Reels Showcase". تحصل الصورة أو الفيديو الأفضل بين الفائزين في الفئات على جائزة "أفضل عرض". تتألف لجنة التحكيم المرموقة لهذا العام من صور القضاة توبياس فريدريش, جين جينكينز, ماتي سميث, تانيا هوبرمانز, سكوت بورتيلي و وليام تان؛ وحكام الفيديو فيليب هاميلتون و روس لونج.

تدعو المسابقة المصورين المتحمسين تحت الماء من جميع أنحاء العالم إلى تقديم صورهم الأكثر جاذبية وإقناعًا موقع YouTubeفيديوهات من منطقة أسترالاسيا. ندعو المصورين للانغماس في تحدي تصوير جوهر هذه المنطقة الاستثنائية، حيث يروي كل لقطة قصة التوازن الدقيق والجمال الأخّاذ الذي يميز محيطاتنا.

المنافسة يفتح في 1 يونيو و يغلق في 20 يوليو 2025سيتم الكشف عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز في معرض Go Diving Show ANZ، في الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر، وبعد ذلك في UnderwaterCompetition.comسيتم نشر النتائج من قِبل شركاء الإعلام الداعمين حول العالم قريبًا. رسوم المشاركة 10 دولارات أمريكية للصورة أو الفيديو المُشارك.

إطلاق مسابقة التصوير تحت الماء الثانية لجوائز أستراليا في يونيو 2025 2

معرفة المزيد في www.underwaterawards.com، وتأكد من التحقق من الفائزين 2024.