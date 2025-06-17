سيفاري للغوص تطلق يخت بلو مارلين الفاخر للعيش على متنه في جزر الباهاما

أعلنت شركة Seafari Diving، التي تدير سفن الغوص الفاخرة في مصر وجزر المالديف، أنها تستعد لإطلاق سفينة الغوص الفاخرة Blue Marlin، في العام المقبل، والتي ستعيد تعريف تجربة الغوص في جزر الباهاما.

تم بناء هذه السفينة الرائعة ذات الهيكل الفولاذي خصيصًا من عارضة السفينة إلى أعلى بواسطة غواصين لصالح غواصين، وستوفر مزيجًا مثاليًا من الراحة والأمان ومغامرات الغوص ذات المستوى العالمي.

يبلغ طول سفينة بلو مارلين 42 مترًا وعرضها ثمانية أمتار، وقد صُممت بعناية فائقة لتوفير تجربة غوص لا مثيل لها. تضم السفينة أربعة طوابق فسيحة و14 كابينة أنيقة، وتتسع لما يصل إلى 26 ضيفًا براحة فائقة. تشمل خيارات الإقامة كابينتين فرديتين، وكابينتين كبيرتين، وعشر كابينات بسريرين مفردين، جميعها مزودة بحمامات داخلية وإطلالات على المحيط، ووحدات تكييف هواء بتحكم فردي.

كابينة مزدوجة مجهزة بشكل فاخر على بلو مارلين

ستكون خدمة الواي فاي مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة متاحة في جميع أنحاء السفينة بالإضافة إلى شبكة إنترانت على متن السفينة ونظام ترفيهي.

ستُقدّم بلو مارلين رحلاتٍ تمتد لخمس، وسبع، وعشر، وأربع عشرة ليلة، تُبحر في أروع مواقع الغوص في جزر البهاما، مع التركيز بشكل خاص على الغوص مع أسماك القرش عالمية المستوى. ستُتاح للضيوف فرصة الغوص بجانب أسماك قرش المطرقة، وقرش النمر، وقرش المحيط الأبيض، واستكشاف الشعاب المرجانية النابضة بالحياة، والمنحدرات المذهلة، والثقوب الزرقاء الغامضة، وحطام السفن التاريخية، وغيرها الكثير في النظم البيئية البحرية المزدهرة في جزر البهاما.

سيحتوي Blue Marlin على سطح غوص واسع

صُمم قارب بلو مارلين مع مراعاة سلامة وراحة الغواصين، ويتميز بمنصة غوص واسعة توفر مساحة واسعة لتخزين المعدات وتجهيزها. تشمل المرافق على متن القارب غرفة طعام مخصصة بإطلالات بانورامية على المحيط، وصالة توفر إطلالات خلابة على البحر المفتوح، مما يوفر مساحات مثالية للاسترخاء بين الغطسات.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز السفينة بوجود سطح للتشمس مع كراسي استلقاء للتشمس ومنطقة بار في الهواء الطلق مع مقاعد مريحة، مما يخلق جوًا جذابًا للضيوف للاسترخاء بعد يوم من الغوص.

سطح التشمس على متن سفينة بلو مارلين

تم تجهيز السفينة بأنظمة السلامة والملاحة المتطورة وتصنف على أنها يخت ركاب، مما يضمن الامتثال لأعلى معايير السلامة الدولية.

انغمس في الاستثنائي

لتعزيز تجربة الغوص، ستُدعم سفينة بلو مارلين بقاربين مطاطيين، وستُزود بغاز النيتروكس، وستُقدم دورات غوص. السفينة مُجهزة بأجهزة إعادة التنفس والغوص التقني، ومن خلال شراكة مع KISS Rebreathers US وDive Talk، ستُقدم التدريب وتأجير نظام إعادة التنفس الجديد DiveTalk GO!. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الضيوف من الحصول على معدات استئجار عالية الجودة من Bare Sports وAtomic Aquatics.

صُممت بلو مارلين مع مراعاة الاستدامة. ستُجهّز السفينة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي وأجهزة لخفض الانبعاثات لضمان أدنى تأثير على البيئة، بما يتماشى مع التزام سيفاري دايفينج بعمليات صديقة للبيئة.

الصالة الجذابة على متن السفينة بلو مارلين

قال جين هينون، مؤسس سيفاري: "صممنا بلو مارلين لتكون تجربة الإقامة المثالية للغواصين الباحثين عن الراحة والمغامرة وغوص عالمي المستوى". وأضاف: "بفضل مرافقها الفاخرة وطاقمها الخبير ومساراتها المصممة بعناية، نتطلع إلى الترحيب بالضيوف على متنها لخوض مغامرات لا تُنسى في جزر البهاما".

بلو مارلين مفتوح الآن للحجز، مع انطلاق الرحلات في أكتوبر ٢٠٢٦. تبدأ أسعار الرحلات من ٢٣٥٠ دولارًا أمريكيًا. لمزيد من المعلومات ولحجز رحلة الغوص، انقر هنا. هنا.