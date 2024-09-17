تمثال لنهر كينت – رسم الغواص في غرينادا قريبًا

قام النحات والغواص والمصور الفوتوغرافي جيسون دي كايرس تايلور بتصميم تركيبات مذهلة تحت الماء في جميع أنحاء العالم ليستمتع بها الغواصون والسباحون، ولكن أحدث أعماله الطمي وقد غمرت المياه في مياه ضحلة للغاية بالقرب من المنزل - في كينت.

صُنع هذا العمل من زجاج معاد تدويره ومصابيح LED والفولاذ المقاوم للصدأ البحري، ويشتمل على أجهزة استشعار لمراقبة البيئة، كما أنه مضاء من الداخل ليلاً. وقد تم تركيبه في نهر ستور بالقرب من جسر ويست جيت في كانتربري في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول.

مستوحى من لوحة ميليه الشهيرة التي تعود إلى ما قبل رافائيل أوفيليا، هذا التصوير للشخصية من مسرحية شكسبير قرية كان يُعتقد أن هذه الفكرة مستوحاة من حادثة غرق ستور في القرن السادس عشر.

أوفيليا لجون ميليه

يحل هذا التمثال محل العديد من التماثيل القديمة الطمي كان تايلور قد وافق على مساعدة جمعية كانتربري التذكارية في إصلاح هذه التماثيل، ولكن بعد اكتشافه أن أعمال التجريف قد حطمتها إلى حد لا يمكن إصلاحه، وافق على استبدالها بشيء أكثر معاصرة من تصميمه.

نحت الطمي (جيسون دي كايرس تايلور)

الطمي يشير مصطلح "نهر ستور" إلى الرواسب الطميية من الرمال التي خلفتها مستويات المياه المتقلبة في نهر ستور. يقول تايلور: "مع تضخم النهر وانحساره مع الفصول، ومع تحول الضوء، يتحول التمثال، أولاً من خلال لعبة الظلال والضوء، ثم تدريجيًا مع تشكل القصب والطحالب عليه وحوله".

على مر السنين، ابتكر تايلور أعمالاً أخرى في المملكة المتحدة فوق السطح وتحته، بما في ذلك المد المتصاعد, مبيد بلاستيكي, العزلة المقلوبة و مسار النحت في ثكنات تشيلسي

عالم تائه

قوارب تنتظر الغرق: عالم تائه (جيسون دي كايرز تايلور)

من المقرر أن يتم غرق منشأة تايلور النموذجية للغواصين والغواصين قبالة جزيرة كارياكو، الجزيرة الصغيرة التي تشكل جزءًا من غرينادا. وقد اكتمل العمل ولكن تم تأجيل وضعه تحت الماء في يوليو بسبب الأضرار التي أحدثها الإعصار المدمر بيريل من الفئة الخامسة في ذلك الجزء من البحر الكاريبي.

كما حدث، العمل عالم تائه كان الهدف من ذلك تسليط الضوء على مدى تعرض الجزر لتأثيرات تغير المناخ. وهو يتألف من أسطول ضخم من 30 سفينة حربية يبلغ وزنها طنين. اوريغامي- قوارب على شكل قارب أبحره أطفال محليون عملوا كنماذج لتايلور - والذين أصبحوا جميعًا بلا مأوى بسبب العاصفة الكارثية.

ومن المقرر الآن أن يتم التثبيت قريبًا، على أمل أن يتم ذلك تشجيع الزوارويسعى المنتجع إلى جذب المزيد من الغواصين، وخاصةً الهواة، إلى العودة إلى كارياكو، للمساعدة في دفع عجلة تعافيها الاقتصادي وإنشاء ملاذ جديد للحياة البحرية.

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