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تمثال لنهر كينت – رسم الغواص في غرينادا قريبًا

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ألوفيا (جيسون دي كايرس تايلور)
ألوفيا (جيسون دي كايرس تايلور)

قام النحات والغواص والمصور الفوتوغرافي جيسون دي كايرس تايلور بتصميم تركيبات مذهلة تحت الماء في جميع أنحاء العالم ليستمتع بها الغواصون والسباحون، ولكن أحدث أعماله الطمي وقد غمرت المياه في مياه ضحلة للغاية بالقرب من المنزل - في كينت.

صُنع هذا العمل من زجاج معاد تدويره ومصابيح LED والفولاذ المقاوم للصدأ البحري، ويشتمل على أجهزة استشعار لمراقبة البيئة، كما أنه مضاء من الداخل ليلاً. وقد تم تركيبه في نهر ستور بالقرب من جسر ويست جيت في كانتربري في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول.

مستوحى من لوحة ميليه الشهيرة التي تعود إلى ما قبل رافائيل أوفيليا، هذا التصوير للشخصية من مسرحية شكسبير قرية كان يُعتقد أن هذه الفكرة مستوحاة من حادثة غرق ستور في القرن السادس عشر. 

أوفيليا بواسطة ميليه
أوفيليا لجون ميليه

يحل هذا التمثال محل العديد من التماثيل القديمة الطمي كان تايلور قد وافق على مساعدة جمعية كانتربري التذكارية في إصلاح هذه التماثيل، ولكن بعد اكتشافه أن أعمال التجريف قد حطمتها إلى حد لا يمكن إصلاحه، وافق على استبدالها بشيء أكثر معاصرة من تصميمه.

نحت الطمي (جيسون دي كايرس تايلور)
نحت الطمي (جيسون دي كايرس تايلور)

الطمي يشير مصطلح "نهر ستور" إلى الرواسب الطميية من الرمال التي خلفتها مستويات المياه المتقلبة في نهر ستور. يقول تايلور: "مع تضخم النهر وانحساره مع الفصول، ومع تحول الضوء، يتحول التمثال، أولاً من خلال لعبة الظلال والضوء، ثم تدريجيًا مع تشكل القصب والطحالب عليه وحوله". 

على مر السنين، ابتكر تايلور أعمالاً أخرى في المملكة المتحدة فوق السطح وتحته، بما في ذلك المد المتصاعد, مبيد بلاستيكي, العزلة المقلوبة و مسار النحت في ثكنات تشيلسي

عالم تائه

في انتظار الرحيل: عالم تائه (جيسون دي كايرس تايلور)
قوارب تنتظر الغرق: عالم تائه (جيسون دي كايرز تايلور)

من المقرر أن يتم غرق منشأة تايلور النموذجية للغواصين والغواصين قبالة جزيرة كارياكو، الجزيرة الصغيرة التي تشكل جزءًا من غرينادا. وقد اكتمل العمل ولكن تم تأجيل وضعه تحت الماء في يوليو بسبب الأضرار التي أحدثها الإعصار المدمر بيريل من الفئة الخامسة في ذلك الجزء من البحر الكاريبي.

كما حدث، العمل عالم تائه كان الهدف من ذلك تسليط الضوء على مدى تعرض الجزر لتأثيرات تغير المناخ. وهو يتألف من أسطول ضخم من 30 سفينة حربية يبلغ وزنها طنين. اوريغامي- قوارب على شكل قارب أبحره أطفال محليون عملوا كنماذج لتايلور - والذين أصبحوا جميعًا بلا مأوى بسبب العاصفة الكارثية.

ومن المقرر الآن أن يتم التثبيت قريبًا، على أمل أن يتم ذلك تشجيع الزوارويسعى المنتجع إلى جذب المزيد من الغواصين، وخاصةً الهواة، إلى العودة إلى كارياكو، للمساعدة في دفع عجلة تعافيها الاقتصادي وإنشاء ملاذ جديد للحياة البحرية.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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