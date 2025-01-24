غوص عبر 7 قارات يحقق رقما قياسيا عالميا

حقق الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقما قياسيا عالميا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر القارات السبع.

كان الهدف المطلوب تحقيقه هو 30 يومًا، لكن سكوت، المعروف أيضًا باسم بي جيه، نجح في إكمال هذا الإنجاز في أقل من 20 يومًا. وقد استغرقت رحلته حول العالم 19 يومًا و19 ساعة و40 دقيقة بين 13 نوفمبر و3 ديسمبر من العام الماضي.

سكوت في تايلاند (بارينجتون سكوت / Bj.thetraveller)

يقول سكوت: "إن تحقيق هذا الرقم القياسي ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو شهادة على المرونة والاستكشاف وجمال عالم ما تحت الماء على كوكبنا. وآمل أن يلهم هذا الآخرين - وخاصة داخل المجتمع الأسود - لاحتضان الرياضات المائية والمغامرة".

وباعتباره مدافعًا عن التمثيل في الرياضات المائية، يقول سكوت إنه ملتزم بزيادة التنوع في صناعة الغوص حيث يشكل الأمريكيون من أصل أفريقي 5-8% فقط من القوى العاملة.

الشفاء والغرض

سكوت هو مدرب غوص محترف معتمد من PADI منذ عام 2021، وهو أيضًا طاهٍ مدرب وغواص حر ومؤلف كتب للأطفال ومصور. نشأ في نيويورككان ديفيد برونكس قبل أن ينتقل إلى فينيكس بولاية أريزونا، لكنه يقضي الآن معظم وقته في تايلاند، التي يقول إنه اختارها كقاعدة لفرص الغوص فيها بالإضافة إلى ثقافتها وجمالها.

يقول إنه كان مفتونًا بالعالم الطبيعي عندما كان طفلاً كما رآه من خلال القنوات التلفزيونية مثل ناشيونال جيوغرافيك وديسكفري.

بعد قضاء بعض الوقت في رعاية الأسر الحاضنة وإكمال مهمة عسكرية في أفغانستان كعامل أسلاك ميداني في مشاة البحرية الأمريكية، يصف كيف وجد "الشفاء والغرض" من خلال حب الغوص الذي بدأ في عام 2015. تعلم الغوص في جزر الباهاما، ومنذ ذلك الحين أخذته هذه الرياضة إلى أكثر من 35 دولة.

رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس

كان قد شرع في جمع 50,000 ألف دولار أمريكي من خلال الرعاية والتبرعات لصالحه غينيس للأرقام القياسية ويقول إن رحلته السريعة عبر سبع قارات وفرت له العديد من التجارب "التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر" في مجموعة من النظم البيئية البحرية المتنوعة، من المياه النقية في القارة القطبية الجنوبية إلى الشعاب المرجانية في أستراليا.

وقال إن كل غوص سلط الضوء أيضًا على مدى أهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

يقول سكوت: "تظل واحدة من أكثر رحلات الغطس التي لا تُنسى بالنسبة لي في هندوراس مع الأصدقاء، لكن هذه الرحلة علمتني أن تجاوز حدود الممكن يمكن أن يفتح الأبواب للآخرين ليتبعوه".

يقول إنه يخطط لمواصلة إلهام المسافرين المنفردين ومشاركة نصائح السفر عبر حسابه على Instagram بى جى المسافر، في حين تدافع عن السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية.

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