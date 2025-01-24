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غوص عبر 7 قارات يحقق رقما قياسيا عالميا

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بارينغتون سكوت يغوص في مالطا (ليام سامرفيل)
بارينغتون سكوت يغوص في مالطا (ليام سامرفيل)

حقق الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقما قياسيا عالميا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر القارات السبع.

كان الهدف المطلوب تحقيقه هو 30 يومًا، لكن سكوت، المعروف أيضًا باسم بي جيه، نجح في إكمال هذا الإنجاز في أقل من 20 يومًا. وقد استغرقت رحلته حول العالم 19 يومًا و19 ساعة و40 دقيقة بين 13 نوفمبر و3 ديسمبر من العام الماضي.

عبر سبع قارات: سكوت في تايلاند (بارينجتون سكوت / بي جيه ذا ترافلر)
سكوت في تايلاند (بارينجتون سكوت / Bj.thetraveller)

يقول سكوت: "إن تحقيق هذا الرقم القياسي ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو شهادة على المرونة والاستكشاف وجمال عالم ما تحت الماء على كوكبنا. وآمل أن يلهم هذا الآخرين - وخاصة داخل المجتمع الأسود - لاحتضان الرياضات المائية والمغامرة".

وباعتباره مدافعًا عن التمثيل في الرياضات المائية، يقول سكوت إنه ملتزم بزيادة التنوع في صناعة الغوص حيث يشكل الأمريكيون من أصل أفريقي 5-8% فقط من القوى العاملة.

الشفاء والغرض

سكوت هو مدرب غوص محترف معتمد من PADI منذ عام 2021، وهو أيضًا طاهٍ مدرب وغواص حر ومؤلف كتب للأطفال ومصور. نشأ في نيويورككان ديفيد برونكس قبل أن ينتقل إلى فينيكس بولاية أريزونا، لكنه يقضي الآن معظم وقته في تايلاند، التي يقول إنه اختارها كقاعدة لفرص الغوص فيها بالإضافة إلى ثقافتها وجمالها. 

يقول إنه كان مفتونًا بالعالم الطبيعي عندما كان طفلاً كما رآه من خلال القنوات التلفزيونية مثل ناشيونال جيوغرافيك وديسكفري.

بعد قضاء بعض الوقت في رعاية الأسر الحاضنة وإكمال مهمة عسكرية في أفغانستان كعامل أسلاك ميداني في مشاة البحرية الأمريكية، يصف كيف وجد "الشفاء والغرض" من خلال حب الغوص الذي بدأ في عام 2015. تعلم الغوص في جزر الباهاما، ومنذ ذلك الحين أخذته هذه الرياضة إلى أكثر من 35 دولة.

الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس
رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس

كان قد شرع في جمع 50,000 ألف دولار أمريكي من خلال الرعاية والتبرعات لصالحه غينيس للأرقام القياسية ويقول إن رحلته السريعة عبر سبع قارات وفرت له العديد من التجارب "التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر" في مجموعة من النظم البيئية البحرية المتنوعة، من المياه النقية في القارة القطبية الجنوبية إلى الشعاب المرجانية في أستراليا.

وقال إن كل غوص سلط الضوء أيضًا على مدى أهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

يقول سكوت: "تظل واحدة من أكثر رحلات الغطس التي لا تُنسى بالنسبة لي في هندوراس مع الأصدقاء، لكن هذه الرحلة علمتني أن تجاوز حدود الممكن يمكن أن يفتح الأبواب للآخرين ليتبعوه".

يقول إنه يخطط لمواصلة إلهام المسافرين المنفردين ومشاركة نصائح السفر عبر حسابه على Instagram بى جى المسافر، في حين تدافع عن السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية.

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الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #غوص #غوص_سكوبي #غواص_سكوبي كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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تقرير دامغ عن سلطات البحر الأحمر #غوص #بودكاست #أخبار

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إضافات رحلة الغوص في تايلاند مع @AggressorAdventures #scubadiving #thailand

@fredr1 #AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزّن؟ شكرًا! #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@فريدر1
#AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزون؟ شكرًا!
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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