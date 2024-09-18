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ظهور سمكة المولا مولا في البحر الأحمر يثير ضجة إعلامية محلية

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مولا مولا

داميان جروفز من مغامرات الغوص لقد شرعنا مؤخرًا في رحلة لا تُنسى على متن السفينة النخبة الامبراطورأثناء قيامي برحلة على خط سير الخمسة المشهورين في البحر الأحمر، شعرت بالدهشة ليس عندما رأيت سمكة مولا مولا، أو سمكة الشمس، مرة واحدة، بل مرتين، وهي سمكة نادرة الوجود في المياه المصرية.

بدأت الرحلة بضربة حظ لا تصدق - انضمت مجموعة من الدلافين المرحة إلى المجموعة ليس مرة واحدة بل مرتين خلال الغطسة الأولى والثانية. تركت هذه التفاعلات الوثيقة الضيوف في حالة من الانبهار وأعدت المسرح لأسبوع غير عادي.

بعد ذلك، استكشف الفريق الشعاب المرجانية النابضة بالحياة في رأس محمد وحطام السفن الأسطورية Thistlegorm و  جيانيس دولكن الإثارة الحقيقية كانت في جزر براذر. ففي أول غوص لهم في الهضبة الجنوبية، واجهوا أسماك القرش المحيطية البيضاء الفضولية المعتادة. ومع ذلك، عندما اقتربوا من محطة تنظيف أسماك القرش الرمادية، رصد داميان شيئًا ضخمًا يقترب. في البداية، كافح لتحديد الشكل، لكنه سرعان ما أدرك أنه لم يكن سمكة شمس واحدة، بل سمكتان عملاقتان، أو مولا مولا. اقتربت هذه المخلوقات النادرة والمهيبة، مما وفر لقاءً لا يصدق للمجموعة بأكملها.

فيديو يوتيوب
Watch Damian's الفيديو capture of the two mola mola

تصاعدت المغامرة في جزيرة الأخ الأكبر، حيث كانت سمكة قرش بيضاء فضولية تدور أسفل السطح مباشرة بينما كان الغواصون يستعدون للغوص في الأعماق. كان حضور سمكة القرش الرشيق والمهيب سبباً في دخول مثير للفريق بينما انزلقوا إلى الماء. النزول نحو حطام السفينة نوميدياوقد استقبلهم بمظهر نقي للغاية، مما سمح باستكشاف بقايا السفينة الجميلة والمؤرقة بالتفصيل.

Just as the group was finishing their dive, Damian spotted a familiar shape emerging from the deep blue. To his amazement, it was the same two sunfish from earlier, now hovering at a cleaning station. These ocean giants, with their peculiar disk-like bodies and massive أغراض spanning nearly three metres, glided effortlessly through the water. Each weighed an estimated 500kg, their size and proximity dwarfing everything around them. The group watched in awe as cleanerfish attended to the sunfish, creating a mesmerizing and rare underwater spectacle that left everyone spellbound. Having encountered sunfish before, this experience was unparalleled – he had never seen such colossal specimens, especially in the clear waters of the Red Sea.

وصلت الرحلة إلى نهاية مذهلة في لاس تورونبي، حيث حظيت المجموعة بلقاء نادر لا يُنسى - سباحة هادئة لمدة عشر دقائق مع دوجونج رشيق. انزلق الدوجونج عبر المياه الصافية، وتحرك دون عناء، وشكله الكبير اللطيف يخترق البحر الهادئ. وبينما كان الغواصون يسبحون بجانبه، انبهروا بحركاته البطيئة المتعمدة والشعور بالهدوء الذي ينشره. أضاء ضوء الشمس الناعم المتسرب عبر المياه جلد الدوجونج الناعم، مما أضاف إلى جمال اللحظة الذي يكاد يكون من عالم آخر. كان هذا اللقاء الحميمي هو الطريقة المثالية لاختتام أسبوع غير عادي من الغوص في البحر الأحمر، وترك كل غواص بذكريات السحر تحت الأمواج.

كانت رؤية المولا مولا حدثًا نادرًا لدرجة أنها ظهرت في الأخبار في الغردقة!

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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