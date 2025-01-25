باني الكبسولة يكمل 120 يومًا تحت سطح البحر

لقد مرت 18 شهرًا منذ أن توفي الغواص الأمريكي السابق الدكتور جوزيف ديتوري حطم الرقم القياسي العالمي من خلال العيش في بيئة تحت الماء لمدة 100 يوم - ومن المحتم أن يتم تحدي سجله الآن من قبل منافس، وإن كان التركيز أقل على العلوم الطبية وأكثر على البيئة نفسها.

احتفل مهندس الفضاء الألماني روديجر كوخ بإكمال 120 يومًا من العيش تحت الماء بالشمبانيا والسيجار عندما خرج من كبسولته المغمورة بمساحة 30 مترًا مربعًا قبالة ساحل بنما على البحر الكاريبي أمس (24 يناير). غينيس للأرقام القياسية وكان القاضي حاضرا للتحقق من السجل الجديد لـ "السكن البشري تحت الماء تحت الضغط المحيط" على الفور.

كوش هو المؤسس المشارك لـ بناة المحيط، الذي صمم وبنى غرفة تحت الماء تعمل بكامل طاقتها، حيث أمضى الأشهر الأربعة الماضية في مراقبة الأسماك.

يقع مقر الشركة في مدينة بنما، وتقوم ببناء منازل تعمل بالطاقة الشمسية تسمى SeaPods، والتي تطفو على ارتفاع 3 أمتار فوق سطح المحيط ويمكنها أيضًا دعم كبسولة إضافية تحت السطح.

كبسولة كوش تحت الماء (بناة المحيط)

سفن SeaPods قبالة سواحل بنما (بناة المحيط)

كان مسكن كوتش معلقاً على عمق 11 متراً (أعمق بمترين من ديتوري) من أنبوب يحتوي على درج حلزوني، وكان المسكن مؤثثاً بشكل مريح ومجهزاً بتلفزيون وجهاز كمبيوتر وإنترنت ودراجة تمارين. وكان المرفق الوحيد الذي قال إنه افتقده هو القدرة على الاستحمام.

وتمكنت عائلته وطبيبه من الدخول إليه بسهولة عبر الدرج، وتمت مراقبته باستمرار من خلال مجموعة من الكاميرات الموضوعة لإثبات أنه بقي في العمق طوال إقامته التي فرضها على نفسه.

بيئة قابلة للحياة

وقال كوش، الذي قال إن هدفه كان إثبات أن العالم تحت الماء يمكن أن يوفر بيئة صالحة للحياة البشرية، إنه استمتع بالوقت الذي أمضاه في الاسترخاء في منزله المؤقت. وقد التقط أكثر من ألف ساعة من لقطات الحياة البحرية من خلال فتحة الكوة.

لقد تجاوزت مدة إقامته حتى مدة طاقم أطول دورية غواصة مغمورة وغير مدعومة (على حد علمنا)، والتي كانت 111 يومًا بواسطة الغواصة HM Warspite في جنوب المحيط الأطلسي في عامي 1982/83.

وكان ديتوري قد أفاد بأن تجربته التي استمرت 100 يوم تحت سطح البحر تسببت في انكماش جسده قليلاً، لكن أنماط نومه ومستويات الكوليسترول وعلامات صحية أخرى تحسنت - ولكن لم يتم الكشف عن أي معلومات من هذا القبيل حتى الآن فيما يتعلق بفيزيولوجيا كوش.

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