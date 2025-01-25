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باني الكبسولة يكمل 120 يومًا تحت سطح البحر

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روديجر كوخ في يومه الأخير تحت البحر الكاريبي (بناة المحيط)
روديجر كوخ في يومه الأخير تحت البحر الكاريبي (بناة المحيط)

لقد مرت 18 شهرًا منذ أن توفي الغواص الأمريكي السابق الدكتور جوزيف ديتوري حطم الرقم القياسي العالمي من خلال العيش في بيئة تحت الماء لمدة 100 يوم - ومن المحتم أن يتم تحدي سجله الآن من قبل منافس، وإن كان التركيز أقل على العلوم الطبية وأكثر على البيئة نفسها.

احتفل مهندس الفضاء الألماني روديجر كوخ بإكمال 120 يومًا من العيش تحت الماء بالشمبانيا والسيجار عندما خرج من كبسولته المغمورة بمساحة 30 مترًا مربعًا قبالة ساحل بنما على البحر الكاريبي أمس (24 يناير). غينيس للأرقام القياسية وكان القاضي حاضرا للتحقق من السجل الجديد لـ "السكن البشري تحت الماء تحت الضغط المحيط" على الفور. 

كوش هو المؤسس المشارك لـ بناة المحيط، الذي صمم وبنى غرفة تحت الماء تعمل بكامل طاقتها، حيث أمضى الأشهر الأربعة الماضية في مراقبة الأسماك.

يقع مقر الشركة في مدينة بنما، وتقوم ببناء منازل تعمل بالطاقة الشمسية تسمى SeaPods، والتي تطفو على ارتفاع 3 أمتار فوق سطح المحيط ويمكنها أيضًا دعم كبسولة إضافية تحت السطح.

الكبسولة تحت الماء (بناة المحيط)
كبسولة كوش تحت الماء (بناة المحيط)
سفن SeaPods قبالة سواحل بنما (بناة المحيط)
سفن SeaPods قبالة سواحل بنما (بناة المحيط)

كان مسكن كوتش معلقاً على عمق 11 متراً (أعمق بمترين من ديتوري) من أنبوب يحتوي على درج حلزوني، وكان المسكن مؤثثاً بشكل مريح ومجهزاً بتلفزيون وجهاز كمبيوتر وإنترنت ودراجة تمارين. وكان المرفق الوحيد الذي قال إنه افتقده هو القدرة على الاستحمام.

وتمكنت عائلته وطبيبه من الدخول إليه بسهولة عبر الدرج، وتمت مراقبته باستمرار من خلال مجموعة من الكاميرات الموضوعة لإثبات أنه بقي في العمق طوال إقامته التي فرضها على نفسه.

بيئة قابلة للحياة

وقال كوش، الذي قال إن هدفه كان إثبات أن العالم تحت الماء يمكن أن يوفر بيئة صالحة للحياة البشرية، إنه استمتع بالوقت الذي أمضاه في الاسترخاء في منزله المؤقت. وقد التقط أكثر من ألف ساعة من لقطات الحياة البحرية من خلال فتحة الكوة.

لقد تجاوزت مدة إقامته حتى مدة طاقم أطول دورية غواصة مغمورة وغير مدعومة (على حد علمنا)، والتي كانت 111 يومًا بواسطة الغواصة HM Warspite في جنوب المحيط الأطلسي في عامي 1982/83.

وكان ديتوري قد أفاد بأن تجربته التي استمرت 100 يوم تحت سطح البحر تسببت في انكماش جسده قليلاً، لكن أنماط نومه ومستويات الكوليسترول وعلامات صحية أخرى تحسنت - ولكن لم يتم الكشف عن أي معلومات من هذا القبيل حتى الآن فيما يتعلق بفيزيولوجيا كوش. 

أيضا على ديفرنيت: تقلص حجمه لكنه ينام بشكل أفضل، الدكتور ديب سي يعود إلى السطح، بروتيوس: الموئل تحت سطح البحر للمستقبل, ليزا ترويت: بث الحياة في بروتيوس, كشف السر: موقع الغوص في المملكة المتحدة أصبح الآن "حرمًا عميقًا"

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #غوص #غوص_سكوبي #غواص_سكوبي كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

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تقرير دامغ عن سلطات البحر الأحمر #غوص #بودكاست #أخبار

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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@فريدر1
#AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزون؟ شكرًا!
#الغوص #الغوص #الغوص

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