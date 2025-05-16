بول تومر يغادر Dive RAID International

أعلن المدرب التقني والمستكشف الشهير بول تومر أنه سينفصل عن شركة Dive RAID International، وكالة تدريب الغوص التي كان له دور فعال في جعلها على ما هي عليه اليوم.

في بيان، قال بول: "ببالغ الحزن، أُعلن أنني لم أعد مرتبطًا بشركة دايف رايد الدولية (المقر الرئيسي لشركة رايد). لم يكن هذا القرار سهلاً، بل يعكس تفاهمًا متبادلًا بيني وبين رايد. لقد كنتُ أُقدّر مساهمتي في نمو رايد وإنجازاتها على مر السنين. ومع ذلك، تختلف رؤانا للمستقبل، وقد حان الوقت لأسلك مسارًا جديدًا".

اعتبارًا من الآن، لم أعد قادرًا على الرد على استفسارات أعضاء RAID أو مكاتبهم الإقليمية أو ممثليهم. يُرجى توجيه أي استفسارات إلى مكتب RAID المحلي أو إلى Dive RAID International مباشرةً. معلومات الاتصال متوفرة على الموقع الرسمي.

رغم أنني لم أعد أعمل في مقر RAID، إلا أنني لم أفقد شغفي بالعمل في هذه الصناعة الرائعة، وسأواصل التدريس والغوص. من المرجح أن يشهد غواصو إعادة التنفس التابعون لي نشاطًا أكبر الآن من أي وقت مضى.

"بالطبع، أتمنى لفريق RAID كل التوفيق في المستقبل."

لقد كان بول عنصراً أساسياً في مجتمع الغوص لعقود من الزمن، وشغل مناصب مرموقة داخل عمالقة الصناعة PADI وSSI، ومن المؤكد أن مهاراته الفريدة سيتم إعادة توجيهها في المستقبل القريب.