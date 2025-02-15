PADI تمنح سيلفيا إيرل دورًا جديدًا

يضم PADI أكثر من 120 سفيرًا للغواصين يمثلون السلامه اولا ولكن تعيينها الأخير يتمتع بمكانة خاصة - حيث تم تعيين عالمة الأحياء البحرية وعالمة المحيطات والمستكشفة الدكتورة سيلفيا إيرل للتو كأول سفيرة غواصة فخرية من PADI.

يبلغ إيرل الآن من العمر 89 عامًا، وقد خاض خلال مسيرته المهنية أكثر من 100 رحلة بحرية؛ وقضى ما يقرب من 10,000 آلاف ساعة تحت الماء، بما في ذلك الغوص القياسي؛ وأكثر من 200 منشور ومحاضرة حول قضايا المحيطات في أكثر من 80 دولة.

وتقول كريستين فاليت ويرث، رئيسة العلامة التجارية والعضوية في PADI Worldwide: "تجسد الدكتورة إيرل كل ما تمثله PADI ونحن نحتفل بالتزامها المستمر بإلهام الأجيال القادمة من الغواصين والمحافظين على البيئة".

سيلفيا إيرل خارج موطن أكواريوس في فلوريدا في عام 2012

"على مدى عقود من الزمن، واصلت اختراق السقف الزجاجي وإظهار ما هو ممكن عندما يتعلق الأمر بالسعي إلى المغامرة وإنقاذ المحيط.

"إنه لشرف كبير أن أعزز إرثها كغواصة ومدافعة عن المحيط."

يبلغ عمر برنامج PADI AmbassaDiver الآن 10 سنوات، ويشكل الغواصون الذين اختارتهم جزءًا من فريق عالمي ملتزم بتشجيع مجتمعاتهم على تجربة واستكشاف وحماية العالم تحت الماء، كما تقول الوكالة.

ويقول إيرل، الذي يعتبر من أوائل العلماء الذين استخدموا الغوص لتوثيق الحياة البحرية بشكل مباشر: "أتطلع إلى أن أصبح بطلاً لـ PADI واستخدام هذا الشرف لإلهام الاحترام والحب والرعاية للمحيط مع تقديم إرشادات فعالة بشأن السلامة لأولئك الذين يسعون إلى المغامرة تحت الماء".

سيلفيا إيرل في الأيام الأولى (آل جيدينجز)

كانت أول امرأة تتولى منصب كبير العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية (نوا)، وسيقود لاحقًا برنامج البعثات البحرية المستدامة لمدة خمس سنوات مع المحميات البحرية الوطنية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

سجلت إيرل أعمق مسافة للمشي في قاع البحر أثناء قيادتها أول فريق نسائي بالكامل من رواد الفضاء لمشروع Tektite II في عام 1970. في عام 1985، قامت بأعمق هبوط منفرد للنساء باستخدام غواصة إلى عمق 1 كم، على متن ديب روفر غواصة صممتها بالتعاون مع زوجها جراهام هوكس.

إيرل في الغواصة DeepWorker

في عام 1992 أسست "Her Deepness" شركة Deep Ocean Exploration & Research لتطوير الغواصات وغيرها من التقنيات تحت سطح البحر،

تظل مشغولة. في عام 2009 أسست الرسالة الزرقاء، وهي مكرسة لإنشاء المزيد من المناطق البحرية المحمية وتحديد ما تسميه "بقع الأمل". كما أنها تستضيف أيضًا YouTube سلسلة انغمس مع ليز وسيلفيامع ابنتها ليز تايلور وضيوف مميزين.

تشمل الجوائز الوقت مدونةحصل على جائزة بطل الكوكب الأولى في عام 1998، وجائزة TED في عام 2009، وبطل الأمم المتحدة من أجل الأرض في عام 2014، وجائزة كين بيرنز في عام 2024.

توقيع كتاب تحت الماء في موطن برج الدلو (كيب إيفانز)

يقول ويرث: "إن حصول الدكتورة إيرل على لقب السفيرة الفخرية من جمعية مدربي الغوص المحترفين (PADI) يعد أكثر من مجرد لقب - بل سيصبح حركة قوية تعمل على إشراك مجتمع الغوص العالمي وتكريم إرثها وإلهام الآخرين للتجمع خلف رؤيتنا المشتركة لاستكشاف المحيط وحمايته".

12 آخر PADI أمباساغواصين ومن المتوقع أيضًا أن يتم ضمهما إلى جانب إيرل في وقت لاحق من شهر فبراير.

أيضا على ديفرنيت: الدكتورة سيلفيا إيرل تتعاون مع Tiburon Subsea, الفلبين "مركز المركز" تصبح نقطة الأمل, تنضم الدكتورة سيلفيا إيرل إلى PADI باسم الحفاظ على المحيطات