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أكثر من 100 طبيب غوص يجتمعون في بالي لحضور مؤتمر صحة الغواصين SPUMS

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أكثر من 100 طبيب غوص يجتمعون في بالي لحضور مؤتمر صحة الغواصين SPUMS

كانديداسا، بالي، إندونيسياانعقد هذا الأسبوع الاجتماع العلمي السنوي الثالث والخمسون لجمعية جنوب المحيط الهادئ للطب تحت الماء (SPUMS) في كانديداسا على الساحل الشرقي لجزيرة بالي. استقطب المؤتمر، الذي عُقد في رامايانا كانديداسا، 53 مندوبًا وضيفًا، حيث شارك حوالي 150 مندوبًا في الغوص كل صباح قبل الجلسات العلمية بعد الظهر.

في كل عام، يُقدّم المتحدثون في مؤتمر SPUMS العلمي عروضًا حول قضايا الصحة والسلامة المهمة للغواصين والغواصين، بالإضافة إلى علاجات جديدة للأمراض المرتبطة بالغوص. وقد نظّم الدكتور كزافييه فريجداج والدكتورة هانا فان وارت البرنامج العملي والعلمي لهذا العام بعنوان "الأكسجين - قليل جدًا، كثير جدًا، أو مناسب تمامًا". ووفقًا للمنظمين:

يركز مؤتمر هذا العام على الأكسجين في الغوص وطب الضغط العالي. سنناقش فوائد ومخاطر الأكسجين، سواءً كان بكميات قليلة جدًا (نقص الأكسجين)، أو بكميات كبيرة جدًا (سمية الأكسجين)، أو بكمية مناسبة تمامًا (أثناء الغوص أو لعلاج الغواصين والأمراض).

مندوبو SPUMS 3851
أكثر من 100 طبيب غوص يجتمعون في بالي لحضور مؤتمر صحة الغواصين SPUMS 5

ويمثل مجتمع الطب الغوص في بالي أيضًا في المؤتمر، حيث تقدم ممارس الطب الغوص المحلي أندريا ويلاجايا عرضًا تقديميًا للمندوبين حول وحدة الضغط العالي في شرق بالي.

المتحدثون الرئيسيون في المؤتمر هم الدكتور بروس ديريك والدكتور بيتر جان أوي.

الدكتور ديريك هو حاليًا أستاذ مساعد في طب الطوارئ وأستاذ مساعد في التخدير، بمركز طب الضغط العالي وعلم وظائف الأعضاء البيئية بجامعة ديوك. يركز بحثه على استخدام الكيتوزية الغذائية لتخفيف سمية الأكسجين في الجهاز العصبي المركزي.

بيتر-يان فان أوي طبيبٌ مُحنّكٌ في طبّ الغوص، يتمتع بخبرةٍ تزيد عن 30 عامًا، قضاها بشكلٍ رئيسيٍّ في البحرية الملكية الهولندية. يشغل حاليًا منصب رئيس قسم البحث والابتكار والتعليم في المركز الطبيّ للغوص التابع للبحرية. وقد ساهمت أبحاثه في تطوير المعرفة في مجالاتٍ مثل وظائف الرئة لدى الغواصين، وتسمم الأكسجين، وإجراءات تخفيف الضغط.

تعقد SPUMS اجتماعًا للدكتور Xavier Vrijdag والدكتور Hanna van Waart 3840
أكثر من 100 طبيب غوص يجتمعون في بالي لحضور مؤتمر صحة الغواصين SPUMS 6

هذه ليست أول مشاركة لـ SPUMS في بالي. فقليلة هي الأماكن في جنوب المحيط الهادئ التي تضم مرافق مؤتمرات واسعة تستوعب هذا العدد من المندوبين، بالإضافة إلى مركز غوص يتسع لـ 80 غواصًا. و غوص مذهل كل يوم من موقع واحد إلى مجموعة متنوعة من مواقع الغوص المتنوعة.

اختيرت بالي كمكانٍ للمؤتمرات عدة مراتٍ سابقة، لما تتمتع به من هذه المقومات الثلاث، بالإضافة إلى مناظرها الطبيعية الخلابة، وثقافتها النابضة بالحياة والآسرة، ومأكولاتها الشهية، وشعبها الباليني الودود والمرحّب. كما أن الوصول إليها سهلٌ للغاية، وبأسعارها المعقولة، للعديد من المندوبين والضيوف الأستراليين والدوليين.

وقد ساهمت كل هذه العوامل في العدد الكبير من الحضور هذا العام، والزيادة العامة في عضوية SPUMS - حيث تضم الجمعية الآن أكثر من 430 عضوًا.

تتم إدارة المهمة الضخمة المتمثلة في نقل أكثر من 80 شخصًا للغوص كل يوم لمدة خمسة أيام، إلى خمسة من مواقع الغوص المميزة في بالي؛ خليج تولامبين، وأميد، وكانديداسا، ونوسا بينيدا، وبادانج باي، بواسطة أكاديمية بالي للغوص.

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أكثر من 100 طبيب غوص يجتمعون في بالي لحضور مؤتمر صحة الغواصين SPUMS 7

تم تنظيم الإقامة ومرافق المؤتمرات والمطاعم وعمليات الغوص من قبل وكالة السفر المتخصصة في الغوص، Diveplanit Travel.

قال سيمون ماليندر، من شركة دايف بلانيت: "كان من الرائع أن نتمكن من تقديم تجربة غوص في بالي لهذه المجموعة الكبيرة من أطباء الغوص المؤثرين. تُشكل إدارة فعالية بهذا الحجم تحدياتٍ كبيرة لشركة صغيرة مثل شركتنا، لكنني فخورٌ بأن أقول إن الفريق قد ارتقى إلى مستوى هذا التحدي، مُقدمًا ابتكارًا يُعزز أيضًا عملياتنا التجارية اليومية."

تضيف ديبورا ديكسون سميث: "من الرائع أن أعود إلى بالي، وأن أرى هذا المشروع، الذي استغرق إعداده عامًا، يُثمر. شكرًا جزيلًا أيضًا للموظفين والإدارة في أكاديمية رامايانا وبالي للغوص، لم نكن لنحقق هذا لولا اهتمامهم بالتفاصيل ودعمهم المستمر. آمل فقط أن أتمكن من التسلل لبعض الغطسات بنفسي!"

حصل المندوبون على هدية تذكارية من الحدث؛ وهي عبارة عن سارونج بتصميم مستوحى من موضوع البحر، من إنتاج الفنانة سيمون تومازيلا من شركة Sea Connection Art، والمقيمة في بالي. seaconnectionart.com

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أكثر من 100 طبيب غوص يجتمعون في بالي لحضور مؤتمر صحة الغواصين SPUMS 8

نبذة عن جمعية الطب تحت الماء في جنوب المحيط الهادئ:

نشأت جمعية جنوب المحيط الهادئ للطب تحت الماء (SPUMS) نتيجة نقاشات غير رسمية بين طبيبين في كلية الطب تحت الماء التابعة للبحرية الملكية الأسترالية. قررا إنشاء جمعية طبية تُركز على المسائل المهمة للغواصين الترفيهيين. واختارا تسميتها جمعية جنوب المحيط الهادئ للطب تحت الماء. تأسست SPUMS في جناح سفينة HMAS Penguin، سيدني، نيو ساوث ويلز، أستراليا، يوم الاثنين، 03 مارس 1971، وتضم أكثر من 430 عضوًا.

ولم تتغير أهداف الجمعية منذ إنشائها. هؤلاء هم:

  • لتعزيز وتسهيل دراسة جميع جوانب الطب تحت الماء والضغط العالي.
  • تقديم معلومات عن الطب تحت الماء والضغط العالي.
  • لتعزيز التواصل بين الأعضاء ونشر مجلة.
  • لدعوة الأعضاء سنويًا في مؤتمر علمي وعقد اجتماعات وأنشطة أخرى لإعلام وتطوير الزمالة والصداقة بين الأعضاء.

حول Diveplanit السفر:

رحلة الغوص هي وكالة سفر وتاجر جملة متخصص في غوص السكوبامؤسساها، ديبورا ديكسون سميث وسيمون ماليندر، غواصان ومناصران متحمسان للمحيطات، ومهمتهما الرئيسية في الحياة هي تشجيع المزيد من الناس على رؤية مدى روعة العالم تحت الماء بشكل مباشر، ونأمل أن يهتموا أكثر برعايته.

متخصصون في تقديم عطلات الغوص المصممة خصيصًا - يفتخر فريق Diveplanit Travel بإيجاد أفضل مجموعة سفر لكل عميل، والعناية بكل شيء على طول الطريق، من أسعار تذاكر الطيران والإقامة إلى معدات الغوص والنقل.

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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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