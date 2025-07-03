أوليفييه ليجيه يعرض أعمالاً فنية جديدة – السفير

إن العمل الفني الجديد للفنان أوليفييه ليجر، المتخصص في الحياة البرية في المحيطات، مستوحى من أحد أبطالنا تحت الماء.

يُعرف أولي بأعماله ذات التفاصيل الدقيقة، حيث تحكي لوحاته قصصًا عن كوكبنا الأزرق - من عجائبه إلى التهديدات التي يواجهها، والعمل الذي يتم القيام به لحمايته.

في أحدث أعماله، يدعونا السفير أولي إلى الغوص في أحد الموائل المهمة في المملكة المتحدة والتي غالبًا ما يتم تجاهلها - مروج الأعشاب البحرية.

هذه الموائل الساحلية حيوية لكثير من حياتنا البحرية، بما في ذلك أحد أكثر مخلوقاتنا جاذبية، فرس البحر، الذي يعتمد على الأعشاب البحرية للمأوى والصيد والتكاثر. بالنسبة لبعض الغواصين، تُعتبر هذه المروج المتمايلة مشهدًا مألوفًا، لكن أكثر من 90% من الأعشاب البحرية في المملكة المتحدة قد اختفت.

حول ساحلنا، تُبذل جهودٌ للحفاظ على ما تبقى. لمعرفة المزيد، انضم أولي مشروع الأعشاب البحرية وصندوق الحياة البرية في شمال ويلز - الغطس في بورثدينلين، وزيارة مشتل، وزراعة البذور، والتحدث مع العلماء والمحافظين على البيئة ومتطوعي المجتمع حول ما يعنيه عشب البحر بالنسبة لهم، ولماذا هو مهم لنا جميعًا.

يحمل فرس البحر هذا عشب البحر إلى منزله، المليء بالكنوز المخفية، بما في ذلك بعض سكانه الأكثر شهرة وأهمية - من سرطان العنكبوت إلى الحبار، وأسماك القرش القطية إلى سمك القد.

إنها سفيرة، تُدرك تمامًا أهمية مروج الأعشاب البحرية، وكيف أن مستقبلها يستحق الحماية.

السفير متاح كـ طباعة من أوليفييه موقع الكترونيسيكون أولي أيضًا حاضرًا في معرض GO للغوص في مارس 2026.

أوليفييه ليجيه يعرض أعمالاً فنية جديدة - السفير 2

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