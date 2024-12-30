مهرجان عشاق المحيط 2025

احتفال على مستوى المدينة بالحفاظ على المحيط والثقافة

أكبر حدث ثقافي وعلمي في أستراليا مخصص للمحيط، مهرجان عشاق المحيطيعود مهرجان بوندي الدولي للموسيقى لعامه الخامس مع حدث أكبر! وسيمتد المهرجان لعام 2025 إلى ما هو أبعد من جذوره الشهيرة في بوندي. مواقع متعددة في سيدني طوال شهر مارس، مع تشكيلة متنوعة من أحداث مستوحاة من المحيط تهدف إلى الاحتفال والتثقيف وإلهام العمل من أجل محيط أكثر صحة.

سيعمل المهرجان على تحويل سيدني إلى مركز نابض بالحياة الأفكار والفن والموسيقى والفعل. سواء كان ملف اليوغا شروق الشمس جلسة على شاطئ بوندي تليها "العلم في سباحينك" محادثات، a موكب تراشيون بيئة الأسواق or جولات العبارات عبر ميناء سيدني تسليط الضوء على جهود استعادة البيئة البحرية - هناك شيء يناسب الجميع!

مهرجان فولفو لعشاق المحيطات 2022 – شاطئ بوندي سيدني – تصوير دانييل كوكيك

يمكن للعائلات الاستمتاع بالتطبيق العملي ورش العمل الأسواق البيئيةيمكن للمحتفلين الرقص على شاطئ البحر مع الفرق الموسيقية، بينما يغوص عشاق المحيط في أعماق البحار لجان الخبراء في مواضيع مثل المأكولات البحرية المستدامة, المعرفة البحرية الأصليةو بدائل شبكات القرش.

سوق السمك في سيدني سوف تستضيف فعاليات خاصة، بما في ذلك دروس الطبخ مع الشيف الحائز على جوائز لوك بورك وجولات حصرية خلف الكواليس. محمل الفحم في شمال سيدني سوف نقدم أيضا أنشطة المحيط المناسبة للأطفال، مما يضمن احتضان المدينة للحفاظ على المحيط.

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بالنسبة لأولئك الذين يحبون المغامرة، تشمل الفرص المشاركة في سمكة القرش الممرضة الرمادية من تصميم فاليري تايلور التعداد السكاني، دروس الغوص المجانية، والعروض الحصرية أفلام وثائقية عن المحيطات من إنتاج IMAXيمكن للجمهور مقابلة علماء المحيطات أو أن يصبحوا علماء مواطنين وينضموا إلى مارين بيوبليتيز حدث علمي مجتمعي في منطقتهم.

مؤسس المهرجان أنيتا كولني وأعربت عن حماسها: "لقد كان شغف مجتمعنا المحب للمحيط هائلاً، مما دفعنا إلى التوسع في جميع أنحاء سيدني، وإلهام الأمل الحقيقي والعمل من أجل ميناء ومحيط مزدهرين. لقد تلقينا دعمًا سخيًا من الحكومة والمجالس المحلية من خلال المنظمات والأفراد، ونحن سعداء للغاية بالكشف عن هذا البرنامج ودعوة الجميع للمشاركة في فعالياتنا في شهر مارس. معًا، يمكننا تحويل موجات العمل إلى موجات من التغيير الدائم ".

وشهد مهرجان 2024 حدثًا ملحوظًا 70% من الحضور ترك الشعور أكثر تفاؤلا، بعد أن تعلمنا طرقًا عملية لحماية المحيط.

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"من خلال الانتشار في جميع أنحاء سيدني، يمكننا تعزيز هذا الشغف لإحداث تأثير مذهل حقًا على صحة محيطنا المحبوب. وهذا لا يعزز مهمتنا فحسب، بل يساعد أيضًا في ترسيخ سيدني كأعظم مدينة محيطية في العالم"، كما قال كولني.

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تعرف على تواريخ الفعاليات طوال شهر مارس مع أبرز عطلات نهاية الأسبوع المجانية في 15 و16 مارس في دارلينج هاربور و22 و23 مارس في شاطئ بوندي. لمزيد من المعلومات: https://www.oceanloversfestival.com

يسلط الضوء على:

زر ال موقع الكتروني لمزيد من التفاصيل وبرنامج المهرجان الكامل كما تم الكشف عنه.

نبذة عن مهرجان عشاق المحيط

وُلِد مهرجان عشاق المحيط في بوندي عام 2019 ويُقام سنويًا منذ عام 2022. المهرجان هو مكان لـ "تغيير البحر" في عرض متعدد القنوات للترفيه لتسليط الضوء على حماية المحيطات والحلول المبتكرة، فضلاً عن الاحتفال بالمحيط من خلال الأفكار والفن والموسيقى والأفلام والعلوم والإجراءات.

نبذة عن مؤسسة IMC Pacific

تعتبر شركة IMC Trading شركة تجارية عالمية رائدة تعتمد في عملها على التكنولوجيا. وتؤمن شركة IMC بأن الشركات والعاملين لديها يجب أن يساهموا في بناء مجتمع أفضل. لذلك، فهم يتبرعون بالوقت والموهبة والمال لإثراء حياة الناس في المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها، مع التركيز بشكل خاص على التعليم. ومن خلال مؤسسة Pacific Foundation، يتبرعون من أجل التأثير، ودعم الجمعيات الخيرية والمنظمات التي تشترك في الالتزام بمساعدة الشباب على التطور إلى أقصى إمكاناتهم.