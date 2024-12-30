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مهرجان عشاق المحيط 2025

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مهرجان عشاق المحيط 2025

احتفال على مستوى المدينة بالحفاظ على المحيط والثقافة

أكبر حدث ثقافي وعلمي في أستراليا مخصص للمحيط، مهرجان عشاق المحيطيعود مهرجان بوندي الدولي للموسيقى لعامه الخامس مع حدث أكبر! وسيمتد المهرجان لعام 2025 إلى ما هو أبعد من جذوره الشهيرة في بوندي. مواقع متعددة في سيدني طوال شهر مارس، مع تشكيلة متنوعة من أحداث مستوحاة من المحيط تهدف إلى الاحتفال والتثقيف وإلهام العمل من أجل محيط أكثر صحة.

سيعمل المهرجان على تحويل سيدني إلى مركز نابض بالحياة الأفكار والفن والموسيقى والفعل. سواء كان ملف اليوغا شروق الشمس جلسة على شاطئ بوندي تليها "العلم في سباحينك" محادثات،موكب تراشيون   بيئة الأسواق or جولات العبارات عبر ميناء سيدني تسليط الضوء على جهود استعادة البيئة البحرية - هناك شيء يناسب الجميع!

نسخة من Shark Booth
مهرجان فولفو لعشاق المحيطات 2022 – شاطئ بوندي سيدني – تصوير دانييل كوكيك

يمكن للعائلات الاستمتاع بالتطبيق العملي ورش العمل الأسواق البيئيةيمكن للمحتفلين الرقص على شاطئ البحر مع الفرق الموسيقية، بينما يغوص عشاق المحيط في أعماق البحار لجان الخبراء في مواضيع مثل المأكولات البحرية المستدامةالمعرفة البحرية الأصليةو بدائل شبكات القرش.

سوق السمك في سيدني سوف تستضيف فعاليات خاصة، بما في ذلك دروس الطبخ مع الشيف الحائز على جوائز لوك بورك وجولات حصرية خلف الكواليس. محمل الفحم في شمال سيدني سوف نقدم أيضا أنشطة المحيط المناسبة للأطفال، مما يضمن احتضان المدينة للحفاظ على المحيط.

نسخة يوجا 3
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بالنسبة لأولئك الذين يحبون المغامرة، تشمل الفرص المشاركة في سمكة القرش الممرضة الرمادية من تصميم فاليري تايلور التعداد السكاني، دروس الغوص المجانية، والعروض الحصرية أفلام وثائقية عن المحيطات من إنتاج IMAXيمكن للجمهور مقابلة علماء المحيطات أو أن يصبحوا علماء مواطنين وينضموا إلى مارين بيوبليتيز حدث علمي مجتمعي في منطقتهم.

مؤسس المهرجان أنيتا كولني وأعربت عن حماسها: "لقد كان شغف مجتمعنا المحب للمحيط هائلاً، مما دفعنا إلى التوسع في جميع أنحاء سيدني، وإلهام الأمل الحقيقي والعمل من أجل ميناء ومحيط مزدهرين. لقد تلقينا دعمًا سخيًا من الحكومة والمجالس المحلية من خلال المنظمات والأفراد، ونحن سعداء للغاية بالكشف عن هذا البرنامج ودعوة الجميع للمشاركة في فعالياتنا في شهر مارس. معًا، يمكننا تحويل موجات العمل إلى موجات من التغيير الدائم ".

وشهد مهرجان 2024 حدثًا ملحوظًا 70% من الحضور ترك الشعور أكثر تفاؤلا، بعد أن تعلمنا طرقًا عملية لحماية المحيط.

حديث عن الشعاب المرجانية
مهرجان عشاق المحيط 2025 6

"من خلال الانتشار في جميع أنحاء سيدني، يمكننا تعزيز هذا الشغف لإحداث تأثير مذهل حقًا على صحة محيطنا المحبوب. وهذا لا يعزز مهمتنا فحسب، بل يساعد أيضًا في ترسيخ سيدني كأعظم مدينة محيطية في العالم"، كما قال كولني.

صور 1
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تعرف على تواريخ الفعاليات طوال شهر مارس مع أبرز عطلات نهاية الأسبوع المجانية في 15 و16 مارس في دارلينج هاربور و22 و23 مارس في شاطئ بوندي. لمزيد من المعلومات: https://www.oceanloversfestival.com

يسلط الضوء على:

زر ال موقع الكتروني لمزيد من التفاصيل وبرنامج المهرجان الكامل كما تم الكشف عنه.

نبذة عن مهرجان عشاق المحيط

وُلِد مهرجان عشاق المحيط في بوندي عام 2019 ويُقام سنويًا منذ عام 2022. المهرجان هو مكان لـ "تغيير البحر" في عرض متعدد القنوات للترفيه لتسليط الضوء على حماية المحيطات والحلول المبتكرة، فضلاً عن الاحتفال بالمحيط من خلال الأفكار والفن والموسيقى والأفلام والعلوم والإجراءات.

نبذة عن مؤسسة IMC Pacific

تعتبر شركة IMC Trading شركة تجارية عالمية رائدة تعتمد في عملها على التكنولوجيا. وتؤمن شركة IMC بأن الشركات والعاملين لديها يجب أن يساهموا في بناء مجتمع أفضل. لذلك، فهم يتبرعون بالوقت والموهبة والمال لإثراء حياة الناس في المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها، مع التركيز بشكل خاص على التعليم. ومن خلال مؤسسة Pacific Foundation، يتبرعون من أجل التأثير، ودعم الجمعيات الخيرية والمنظمات التي تشترك في الالتزام بمساعدة الشباب على التطور إلى أقصى إمكاناتهم.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

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مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
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انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

أشياء أخرى يواجهها الغواصون مع @scubacom #غوص #نصائح #كيفية

غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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