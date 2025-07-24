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مهرجان أفلام المحيط يستعد لجولة بريطانية

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مهرجان المحيط السينمائي 2025 (أليكس فوير)
مهرجان المحيط السينمائي 2025 (أليكس فوير)

ومن المقرر أن يزور مهرجان المحيط السينمائي السنوي العالمي 30 موقعًا بريطانيًا في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر.

يتضمن البرنامج سبعة أفلام قصيرة، يُقدّم كلٌّ منها مُقدّمٌ للعرض. ويُشير المُنظّم إلى أن كل عرض يُتيح فرصةً للفوز بجوائز مُتعلّقة بالمحيطات. 

نجم العرض للغواصين هذا العام هو نصف الساعة الغوص في الظلام بقلم جيل هينيرث، التي تعتبر على نطاق واسع واحدة من أعظم غواصي الكهوف في العالم. 

جيل هينيرث في الغوص في الظلام
جيل هينيرث في الغوص في الظلام

يتضمن الفيلم الوثائقي، الذي يصور رحلات استكشافية بدءًا من مسح أطول الكهوف في العالم في المكسيك وحتى اكتشاف كهوف الجبال الجليدية العملاقة في القارة القطبية الجنوبية، مقابلات صريحة ومشاهد استرجاعية لتوضيح أن رحلة هينيرث تتعلق بالاستكشاف الداخلي بقدر ما تتعلق بتجاوز الحواجز المادية.

ماريان أفينتورييه في فيلم Aquaballet
ماريان أفينتورييه في فيلم Aquaballet

فيلم قصير مخصص للغوص الحر، مدته 5 دقائق أكواباليهيعرض هذا الفيلم أداءً تحت الماء للممثلة ماريان أفينتورييه، والذي تم تصويره في بولينيزيا الفرنسية. 

الحيتان القاتلة في القطب الشمالي
الحيتان القاتلة في القطب الشمالي

الحيتان القاتلة في القطب الشمالي (9 دقائق) يتابع فريقًا من الباحثين يراقبون أكبر تجمع للحيتان القاتلة في العالم، بينما النفوس (11 دقيقة) يشارك قصص ستة أفراد - مستكشفون وعلماء ومصورون تحت الماء.

غواص في سولز
غواص في سولز

هناك الكثير من المعلومات حول ركوب الأمواج بأشكاله المختلفة: دعني أعيش (17 دقيقة) يضم راكب الأمواج الكبيرة توم لو من كورنوال، بينما رائد فضاء في المحيط (11 دقيقة) يلقي نظرة على لاعب ركوب الأمواج شين أكيرمان، الذي يسعى لإثبات أن سعيه هو ليست الأخ غير الرائع لركوب الأمواج.

نحن راكبو الأمواج (37 دقيقة) تدور أحداثه في المدن الساحلية في ليبيريا ويقال إنه يقدم دليلاً على أن "المساعدات الإنسانية الأكثر قوة في بعض الأحيان لا تتعلق فقط بالبقاء على قيد الحياة، بل تتعلق أيضًا بخلق لحظات من الفرح الخالص والتحويلي". 

نحن راكبو الأمواج (هاند ستوديو / فريشو وبوربون)
نحن راكبو الأمواج (هاند ستوديو / فريشو وبوربون)

تقول نيل تيسديل، مديرة الجولة: "مهرجان أفلام المحيط ليس مجرد حدث سينمائي؛ إنه احتفال بقلب كوكبنا الأزرق. يهدف المهرجان إلى إلهام رابط أعمق مع البحر، مقدمًا نظرة ثاقبة إلى جوهر محيطاتنا وحياة من يعتزون بها".

"سواء كنت من عشاق المحيطات المتمرسين، أو من محبي ركوب الأمواج في عطلة نهاية الأسبوع، أو شخصًا يتعجب من أسرار الأعماق، فإن هذا المهرجان يعدك برحلة سينمائية لا تُنسى."

انطلق مهرجان أفلام المحيط في أستراليا، وهذه هي السنة الثانية عشرة التي يُقام فيها في بريطانيا. ينطلق المهرجان في إدنبرة في 12 سبتمبر وينتهي في نورويتش في 6 نوفمبر. للاطلاع على جميع مواعيده الثلاثين وحجز التذاكر، تفضل بزيارة مهرجان المحيط السينمائي موقع.

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تجربة قناع Seac Iena: المقاس، الميزات، والحكم النهائي مع @SeacSubTV

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الليزر تحت الماء: رائع أم ضروري؟

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