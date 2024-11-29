شركة جديدة تستحوذ على Scubaverse

أعلنت منصة الغوص البريطانية Scubaverse عن استحواذها على شركة محدودة جديدة تدعى Multiversal Media، ووصفت التغيير بأنه خطوة استراتيجية ستشمل خدمة قطاع سوق أوسع من الغوص.

كانت شركة Scubaverse Media، التي تتخذ من مدينة وير مقراً لها، قد دخلت في تصفية أعمالها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول بسبب ديون تجاوزت 80,000 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لسجلات الشركات، على الرغم من أن موقعها الإلكتروني ظل نشطًا. وقالت شركة Scubaverse في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى "تغذية المزيد من الاستثمار والتوسع سواء داخل قطاعات الغوص المتخصصة أو في أسواق الحياة البرية والسفر في الهواء الطلق الأوسع".

تأسست شركة Multiversal Media، التي تتخذ من هافانت مقراً لها، في منتصف سبتمبر/أيلول من هذا العام على يد مديرها جيفري بريتشيت، ووصفتها مجلة Scubaverse بأنها شركة إعلامية ديناميكية "مكرسة لربط الجماهير بالعالم الخارجي". وهي مسجلة كشركة "خدمات ما قبل الطباعة وما قبل الإعلام".

"بفضل زيادة الموارد وتوسيع الفريق، أصبحت Scubaverse جاهزة للخوض في تجارب سفر متنوعة ومغامرات خارجية، مما يخلق منصة شاملة لعشاق المغامرة وعشاق الطبيعة"، صرح سكوبافيرس.

قال ديف ألكسندر، المؤسس والمدير منذ عام 2013: "إن توحيد الجهود مع شركة Multiversal Media يفتح أبوابًا جديدة لـ Scubaverse. ولا تعمل هذه الشراكة على تعزيز التزامنا تجاه مجتمع الغوص فحسب، بل تمكننا أيضًا من استكشاف الفرص المبتكرة في مجال السفر في الهواء الطلق".

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