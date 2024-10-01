نوتيلوس توزع كتب Dived Up

أبرمت شركة "ديفد أب بابليكيشنز" التي يقع مقرها في بورنموث، والمتخصصة في الكتب المتعلقة بالغوص، شراكة مع مجموعة "ناوتيلوس" لتوزيع كتالوجها، وتقول إن هذه الخطوة ستجعل عناوينها متاحة بسهولة أكبر لمحلات الغوص وغيرها من تجار التجزئة.

تمثل Nautilus UK أكثر من 20 علامة تجارية لمعدات الغوص، وبالتالي تتمتع بشبكة توزيع واسعة ومعرفة بسوق الغوص. وهي الآن تتولى مسؤولية توزيع وبيع وتسويق كتب Dived Up لتجارة الغوص، مما يسمح للناشر بالتركيز على إنشاء المحتوى.

"نحن متحمسون للترحيب بـ Dived Up Publications في محفظتنا"، قال النوتر البحار حيوان "يقول بريت ثورب، مالك الشركة: "إن كتب الغوص عالية الجودة التي يقدمونها تشكل تكملة مثالية لمجموعة منتجاتنا الحالية. وفي عالم الوسائط الرقمية، من المنعش أن نتمكن من تقديم وسائط مادية عالية الجودة ستظل معنا بعد 50 عامًا."

غاصيتضمن كتالوج "الغوص" أدلة لمواقع الغوص، والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو تحت الماء، ومعدات الغوص، فضلاً عن السير الذاتية، والتاريخ البحري، وموارد تحديد هوية الحياة البحرية، ومجموعة من دفاتر السجلات. ويقول رئيس التحرير أليكس جيبسون إن الكتالوج يدعم أيضًا العناوين المتخصصة من الناشرين المستقلين الآخرين.

الإصدارات الأخيرة تشمل مثلثات المرجان: التنوع البيولوجي والأغلبية الصغيرة بقلم آلان باودرهام؛ الكنوز وحطام السفن وفجر الغوص في البحر الأحمر بقلم هوارد روزنشتاين؛ إدارة المخاطر التشغيلية للغوص بقلم كلاوديو جينو فيريري؛ والطبعة الثانية من كتاب ريتشارد سالتر الغوص في جزيرة جوزو وكومينو.

مراجعة الكتب على Divernet: يوليو ٢٠٢٠, مايو 24، نوفمبر 23, أغسطس 23, أبريل 23, فبراير 23, ديسمبر 22, أغسطس 22, أبريل 22