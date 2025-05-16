قد يكون هلام الجسيمات النانوية مفتاحًا لاستعادة الشعاب المرجانية

قام باحثون في معهد سكريبس لعلوم المحيطات وكلية جاكوبس للهندسة بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو بتطوير هلام جسيمات نانوية يزيد من استقرار يرقات المرجان بما يصل إلى 20 مرة مقارنة بالأسطح غير المعالجة، وهو ما قد يكون مفتاحًا لاستعادة الشعاب المرجانية.

وفقا لتقرير نشر في اتجاهات في التكنولوجيا الحيويةيُوضع الجل، المسمى SNAP-X، كطلاء، ويُطلق مواد كيميائية تجذب الشعاب المرجانية لمدة تصل إلى شهر. مُوِّل البحث من قِبل برنامج Reefence التابع لوكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة، والذي يهدف إلى تطوير هياكل هجينة بيولوجية وهندسية ذاتية الشفاء تُحاكي الشعاب المرجانية لحماية السواحل.

الدكتورة سامابتي كوندو، باحثة ما بعد الدكتوراه في مؤسسة سكريبس لعلوم المحيطات، تعمل في مختبر SNAP-X (حقوق الصورة: إريك جيبسن، جامعة كاليفورنيا في سان دييغو)

وأوضح دانييل وانجبراسورت، المؤلف الرئيسي للدراسة وعالم الأحياء البحرية في سكريبس: "الشعاب المرجانية حيوانات، وتكون يرقاتها انتقائية بشأن المكان الذي ستلتصق به، لأنه بمجرد أن تفعل ذلك، فإنها تبقى عالقة هناك.

"باستخدام SNAP-X، ابتكرنا مادة تطلق إشارات كيميائية تخبر يرقات المرجان أن هذا مكان جيد للعيش فيه."

واختتم قائلاً: "إن نهج مختبري هو الجمع بين علم الأحياء البحرية والفيزياء والهندسة الحيوية للتوصل إلى حلول جديدة".