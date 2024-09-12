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غواص بريطاني يطلق اسم أول حصان أنبوبي قزم في أفريقيا

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منظر لرأس Cylix nkosi، مع تسليط الضوء على النتوءات ذات الشكل الماسي (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)
منظر لرأس Cylix nkosi، مع تسليط الضوء على النتوء الماسي الشكل (© Richard Smith / OceanRealmImages.com) 

ليست هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها الدكتور ريتشارد سميث نوعًا بحريًا جديدًا - بما في ذلك أول فرس بحر قزم في القارة الأفريقية - لكنه يصف القزم أنبوبحصان قام بتصويره في خليج سودوانا، وجهة الغوص الشهيرة في جنوب أفريقيا، ووصفه بأنه "عجيبة صغيرة".

يقول الغواص البريطاني الذي عمل مع عالم الأحياء البحرية الجنوب أفريقي الدكتور لو كلاسنز وعلماء آخرين من مجموعة المتخصصين في فرس البحر والأسماك الأنبوبية وتنين البحر التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "إن السمكة الصغيرة تسلط الضوء على التنوع البيولوجي البحري الضئيل الغني في أفريقيا، والذي غالبًا ما يتم تجاهله".SPS SG)، وقد وصف هذا المخلوق النادر وأطلق عليه اسمًا.

تم تسمية سمكة الأنابيب بهذا الاسم سيليكس نكوسي، مع نكوسي تعني "الملك" أو "الزعيم" في لغة نجوني المحلية. وقد شعر الناس أن الهيكل العظمي الذي يشبه التاج فوق عينيه يعطيه مظهرًا ملكيًا.

حصان الأنابيب القزم في موطنه الطبيعي في جنوب أفريقيا (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)
حصان الأنابيب القزم في موطنه الطبيعي (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)
الدكتور ريتشارد سميث
الدكتور ريتشارد سميث

لا يزيد طول حصان الأنابيب القزم من نوع سودوانا عن 5 سم وهو جزء من Syngnathidae عائلة تضم أحصنة البحر وأسماك الأنابيب وتنين البحر، لكن موقعها غير المعتاد وخصائصها المميزة تجعلها "حصان بحر مصغرًا مع لمسة خاصة"، كما يقول الدكتور سميث. أقرب أقاربها، Cylix tupareomanaia، تم العثور على مسافة تزيد عن 12,000 كيلومتر في نيوزيلندا.

تم رصد سمكة الأنابيب وهي تتشبث بإسفنجة على الشعاب المرجانية في منطقة 2 ميل على عمق حوالي 22 مترًا بمساعدة الغواص المحلي كريستو فان جارسفيلد. وقد تم تصنيفها من قبل عالم التصنيف جراهام شورت من المتحف الأسترالي وأكاديمية كاليفورنيا للعلوم، دراسة الفريق تم نشره للتو في علم الأسماك وعلم الزواحف.

منظر جانبي لهياكل عظمية تم فحصها بالتصوير المقطعي المحوسب لعينات محفوظة من الإناث والذكور لهياكل عظمية تم فحصها بالتصوير المقطعي المحوسب لعينات محفوظة من الإناث والذكور من Cylix nkosi و(أسفل)، أقرب قريب لهم، ذكر من Cylix tupareomania من نيوزيلندا
هياكل عظمية تم فحصها بالتصوير المقطعي المحوسب لأنثى محفوظة (A) والذكر (B) عينات من سيليكس نكوسي و (C) أقرب قريب لهم، ذكر Cylix tupareomanaia من نيوزيلندا (SPS SG)

يقول الدكتور سميث: "إن العثور على نوع مثل هذا يشكل تحديًا لنا للبحث بشكل أعمق في التنوع البيولوجي في المحيط الهندي. والشعور هو أن هذه منطقة حدودية مثيرة لمجتمع الطبيعة العيانية - هناك بالتأكيد العديد من الاكتشافات الرائعة الأخرى التي يمكن القيام بها هنا".

في عام 2020، حدد أعضاء مجموعة عمل SPS جنوب إفريقيا الحصين نالو، أول فرس بحر قزم تم العثور عليه في المياه الأفريقية. ولكن كلا النوعين والتنوع البيولوجي بأكمله Syngnathidae تعتبر هذه المجموعة من الأسماك معرضة بشكل متزايد للأنشطة البشرية، وخاصة من آثار تغير المناخ وصيد الأسماك القاعي المدمر. 

يمتلك الحصان الأنبوبي القزم بنية رأس "ملكية" (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)
سيليكس نكوسي مع هيكل رأسه "الملكي" (© ريتشارد سميث / OceanRealmImages.com)

الدكتور سميث هو مصور محترف تحت الماء، ومؤلف كتاب العالم تحت الأرض: حياة وأوقات الكائنات البحرية والشعاب المرجانية المجهولة، وحصان البحر القزم هو النقطة المحورية لمجموعة SPS.

هذه الهيئة العالمية، التي تضم 43 خبيرًا دوليًا يقدمون التوجيه العلمي والفني للحكومات وهيئات الحفاظ على البيئة، يديرها مشروع فرس البحر.

ويقول الدكتور سميث: "بينما نحتفل بهذا الاكتشاف الرائع، فهو بمثابة تذكير آخر بأهمية حماية التوازن الدقيق في محيطاتنا قبل أن تختفي هذه الأنواع الهشة وغير المعروفة سابقًا دون أن تترك أثراً".

أيضا على ديفرنيت: إطلاق النار على Siladen المثيرة, اكتشاف فرس البحر مثل "العثور على الكنغر في النرويج", "الخنزير الياباني" يُسمى القزم السابع

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@ValTaylor7 #askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل ما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وتناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص بشكل عام بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة فال #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 10:2 المقدمة 00:00 السؤال 00:50 الإجابة

@فال تايلور7
#askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل عما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وحصلت على واحدة تناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص عمومًا بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة
فال
#الغوص #الغوص #الغوص
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:50 سؤال
01:19 الإجابة

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كيف أمنع إجهاد الفك؟ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وSPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكنه لا يزال بحاجة إلى وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل توصي بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وجهاز SPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكن لا يزال يتعين وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل تنصح بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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هل يمكنني تركيب جهاز إرسال على الجانب البعيد من جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بي؟ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بإصدار محدود من الدراجات النارية إلى مؤسسة إنقاذ البحار الملكية الوطنية (RNLI)، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. وعلى ما يبدو، نحن جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتلت رياضة الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي حول الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، ولكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا. https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بدراجات نارية محدودة الإصدار إلى مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية الوطنية، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. ومن الواضح أننا جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتل الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي يصنف الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، لكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا.


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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الغوص هو الرياضة رقم 1 في قائمة الرياضات الخطرة #غوص #أخبار #بودكاست

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