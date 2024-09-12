غواص بريطاني يطلق اسم أول حصان أنبوبي قزم في أفريقيا

ليست هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها الدكتور ريتشارد سميث نوعًا بحريًا جديدًا - بما في ذلك أول فرس بحر قزم في القارة الأفريقية - لكنه يصف القزم أنبوبحصان قام بتصويره في خليج سودوانا، وجهة الغوص الشهيرة في جنوب أفريقيا، ووصفه بأنه "عجيبة صغيرة".

يقول الغواص البريطاني الذي عمل مع عالم الأحياء البحرية الجنوب أفريقي الدكتور لو كلاسنز وعلماء آخرين من مجموعة المتخصصين في فرس البحر والأسماك الأنبوبية وتنين البحر التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "إن السمكة الصغيرة تسلط الضوء على التنوع البيولوجي البحري الضئيل الغني في أفريقيا، والذي غالبًا ما يتم تجاهله".SPS SG)، وقد وصف هذا المخلوق النادر وأطلق عليه اسمًا.

تم تسمية سمكة الأنابيب بهذا الاسم سيليكس نكوسي، مع نكوسي تعني "الملك" أو "الزعيم" في لغة نجوني المحلية. وقد شعر الناس أن الهيكل العظمي الذي يشبه التاج فوق عينيه يعطيه مظهرًا ملكيًا.

حصان الأنابيب القزم في موطنه الطبيعي (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

الدكتور ريتشارد سميث

لا يزيد طول حصان الأنابيب القزم من نوع سودوانا عن 5 سم وهو جزء من Syngnathidae عائلة تضم أحصنة البحر وأسماك الأنابيب وتنين البحر، لكن موقعها غير المعتاد وخصائصها المميزة تجعلها "حصان بحر مصغرًا مع لمسة خاصة"، كما يقول الدكتور سميث. أقرب أقاربها، Cylix tupareomanaia، تم العثور على مسافة تزيد عن 12,000 كيلومتر في نيوزيلندا.

تم رصد سمكة الأنابيب وهي تتشبث بإسفنجة على الشعاب المرجانية في منطقة 2 ميل على عمق حوالي 22 مترًا بمساعدة الغواص المحلي كريستو فان جارسفيلد. وقد تم تصنيفها من قبل عالم التصنيف جراهام شورت من المتحف الأسترالي وأكاديمية كاليفورنيا للعلوم، دراسة الفريق تم نشره للتو في علم الأسماك وعلم الزواحف.

هياكل عظمية تم فحصها بالتصوير المقطعي المحوسب لأنثى محفوظة (A) والذكر (B) عينات من سيليكس نكوسي و (C) أقرب قريب لهم، ذكر Cylix tupareomanaia من نيوزيلندا (SPS SG)

يقول الدكتور سميث: "إن العثور على نوع مثل هذا يشكل تحديًا لنا للبحث بشكل أعمق في التنوع البيولوجي في المحيط الهندي. والشعور هو أن هذه منطقة حدودية مثيرة لمجتمع الطبيعة العيانية - هناك بالتأكيد العديد من الاكتشافات الرائعة الأخرى التي يمكن القيام بها هنا".

في عام 2020، حدد أعضاء مجموعة عمل SPS جنوب إفريقيا الحصين نالو، أول فرس بحر قزم تم العثور عليه في المياه الأفريقية. ولكن كلا النوعين والتنوع البيولوجي بأكمله Syngnathidae تعتبر هذه المجموعة من الأسماك معرضة بشكل متزايد للأنشطة البشرية، وخاصة من آثار تغير المناخ وصيد الأسماك القاعي المدمر.

سيليكس نكوسي مع هيكل رأسه "الملكي" (© ريتشارد سميث / OceanRealmImages.com)

الدكتور سميث هو مصور محترف تحت الماء، ومؤلف كتاب العالم تحت الأرض: حياة وأوقات الكائنات البحرية والشعاب المرجانية المجهولة، وحصان البحر القزم هو النقطة المحورية لمجموعة SPS.

هذه الهيئة العالمية، التي تضم 43 خبيرًا دوليًا يقدمون التوجيه العلمي والفني للحكومات وهيئات الحفاظ على البيئة، يديرها مشروع فرس البحر.

ويقول الدكتور سميث: "بينما نحتفل بهذا الاكتشاف الرائع، فهو بمثابة تذكير آخر بأهمية حماية التوازن الدقيق في محيطاتنا قبل أن تختفي هذه الأنواع الهشة وغير المعروفة سابقًا دون أن تترك أثراً".

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