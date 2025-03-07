رقصة السلحفاة – وما تعنيه

أي غواص قد يشاهد سلحفاة بحرية تدور بعنف في الماء فإنه يشاهد "رقصة" غريزية بينما يعمل الحيوان على توجيه نفسه مع المجال المغناطيسي للأرض.

علماء في جامعة نورث كارولينا (UNC) في تشابل هيل نشروا للتو ما يعتقدون أنه دراسة رائدة حول كيفية تنقل السلاحف.

توصلت عالمة الأحياء والمؤلفة الرئيسية للدراسة كايلا جوفورث، وهي مرشحة حديثة للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة نورث كارولينا، إلى فرضية تتعلق بقدرة السلاحف على العودة بشكل متكرر إلى نفس مواقع التغذية، حتى لو كان ذلك يعني السباحة في نصف الكرة الأرضية تقريبًا.

وقال البروفيسور كينيث لوهمان، الذي يدير مع زوجته كاثرين مختبر لوهمان بقسم الأحياء: "بدأت كايلا تتساءل عما إذا كان بإمكاننا جعل السلاحف تربط بين التوقيع المغناطيسي لمنطقة جغرافية والطعام - وبالتالي تنفيذ سلوك رقصة السلاحف هذا".

وقال عن تجربة جوفورث لاختبار الفرضية: "لقد تولت زمام المبادرة حقًا في هذا الأمر. لم أكن متأكدًا على الإطلاق في البداية من نجاح الأمر، لكننا كنا سعداء بمحاولة تجربتها - وقد نجحت بشكل ملحوظ".

سلحفاة ضخمة الرأس فقست حديثًا (كين لوهمان / قسم الأحياء بجامعة نورث كارولينا)

قام الفريق بتكييف السلاحف البحرية الأسيرة مع مجالات مغناطيسية معينة عن طريق تكرار تلك الموجودة في مواقع محيطية مختلفة، وإطعام السلاحف بشكل متكرر في بعض الأماكن ولكن ليس في أماكن أخرى.

وعندما تم تعريضهم لاحقًا للحقول التي كانوا يتغذون فيها سابقًا، أشار "سلوكهم الراقص البري" إلى أنهم ربطوا التوقيع المغناطيسي بالطعام.

عندما تثار السلاحف بإشارة مغناطيسية مألوفة فإنها ترفع رؤوسها من الماء، وتفتح أفواهها، وتصفع زعانفها، وأحيانًا تدور في دوائر.

وبحسب فريق جوفورث فإنهم يستخدمون "حاسة الخريطة المغناطيسية"، ولكن لديهم أيضًا "حاسة البوصلة المغناطيسية" التي تمكنهم من التحرك في اتجاهات معينة.

خريطة أم بوصلة؟

بالتعاون مع قسم الفيزياء والفلك في جامعة نورث كارولينا، قام الفريق بدراسة تأثير المجالات المغناطيسية المتذبذبة بترددات الراديو على الحواس المغناطيسية للسلاحف. وقد فوجئوا عندما وجدوا أن المجالات المغناطيسية لا تؤثر على حواس السلاحف في الخرائط، ولكنها قد تعطل قدرة السلاحف على استخدام حواس البوصلة وتحديد الاتجاهات.

صغار الفراخ في حزام من أجل العلم (كين لوهمان / قسم الأحياء بجامعة نورث كارولينا)

وقال جوفورث: "لقد اقترح ذلك وجود آليتين مختلفتين للخريطة المغناطيسية والبوصلة، وربما تطورتا بشكل منفصل".

وهي تواصل الآن أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة تكساس إيه آند إم لاستكشاف هذه العمليات بشكل أكبر، على الرغم من أنها تستخدم الآن فراشات الملك بدلاً من السلاحف.

"نحن نعلم أنه بالنسبة للحاسة البصرية، لديك عيون، وبالنسبة لحاسة الشم لديك أنف، وبالنسبة للسمع لديك آذان، ولكن لم يتم تحديد مستقبلات مثل تلك للحاسة المغناطيسية، وتظل الآلية غير معروفة"، كما يقول جوفورث.

الدراسة وقد تم نشرها in الطبيعة.

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