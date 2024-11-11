العودة بالزمن إلى الوراء: قناديل البحر التي تتقدم في العمر في الاتجاه المعاكس

بالنسبة للغواصين الذين يشعرون بتقدمهم في السن عند الغوص في غوصات أكثر صعوبة ويتمنون لو كان بوسعهم العودة إلى ذروة مجدهم، فلا تستبعدوا هذا الاحتمال. يبدو أن بعض المخلوقات التي تراها أثناء غوصاتك قادرة على القيام بذلك، لذا تخيلوا ما إذا كان من الممكن تكرار قدرتها!

الباحثان جوان سوتو أنجيل وباول بوركاردت من جامعة بيرجن في النرويج اكتشفوا نوعًا من الهلام المشط، منيموبسيس ليديتتمتع هذه الدودة بالقدرة على عكس دورة حياتها، فتتحول من مرحلة البلوغ إلى مرحلة اليرقة. والخبر السيئ هو أن ما يتطلبه الأمر لتحريك هذه العملية هو ضغوط شديدة.

في الواقع نوع آخر، توريتوبس دوهرنيكان من المعروف بالفعل أن هذا النوع من قنديل البحر قادر على التحول من قنديل البحر البالغ إلى بوليب، مما أكسبه لقب "قنديل البحر الخالد"، ولكن الاكتشاف الجديد يوضح أن هذه القدرة ليست فريدة من نوعها.

"لقد أظهرنا أن المراحل الفصية الناضجة من م ليديي يقول سوتو أنجل: "إن هذه المخلوقات قادرة على العودة إلى مرحلة اليرقات بعد فترة من الإجهاد. والحقيقة أننا اكتشفنا نوعًا جديدًا يستخدم هذه "آلة السفر عبر الزمن" الغريبة، وهو ما يثير تساؤلات رائعة حول مدى انتشار هذه القدرة عبر شجرة الحياة الحيوانية".

قدرات غير عادية

مشط الهلام، أو المشطياتوقد ارتبطت هذه الظاهرة في السابق بالتجدد وقدرة غير عادية أخرى: التكاثر الجنسي حتى في مرحلة اليرقات.

عندما لاحظ سوتو أنجل أن شخصًا بالغًا م ليديي عندما اختفت حبة هلام البحر، المعروفة أيضًا باسم جوز البحر، من خزان ولم يبق خلفها سوى يرقة، شرع هو وبوركهارت في البحث عن ما إذا كان بإمكانهما التحكم في الظروف المناسبة لمثل هذه العودة.

تسلسل زمني يظهر التطور العكسي في فص دماغي تم استئصاله م ليديي قنديل البحر (جامعة بيرغن)

ولتحقيق هذه الغاية، تم عزل 65 جوزة بحرية بالغة سليمة في خزانات وتجويعها لمدة أسبوعين قبل إطعامها مرة واحدة فقط في الأسبوع، ثم كل يومين في وقت لاحق. وتم إزالة فصوص الجوز البالغة من XNUMX جوزة جراحيًا، مما أضاف عامل ضغط آخر.

بدأت قناديل البحر في الانكماش، حيث كانت تلك التي لا تزال تحتوي على فصوص تمتصها مرة أخرى في أجسامها. يقول سوتو أنجل: "كان من الرائع حقًا أن نشهد كيف تتحول ببطء إلى يرقة سيديبية نموذجية وكأنها تعود إلى الماضي".

"على مدى عدة أسابيع، لم يعيدوا تشكيل سماتهم المورفولوجية فحسب، بل أظهروا أيضًا سلوكًا غذائيًا مختلفًا تمامًا، وهو نموذجي ليرقة السيديبيد."

ميزة قديمة

وأظهرت التجربة أنه في حين تحولت سبعة من أصل 50 قنديل بحر جائع بالكامل إلى يرقات، فإن نسبة أعلى من قناديل البحر التي تم استئصال فصوصها وبالتالي أصبحت أكثر إجهاداً ــ ستة من أصل 15 ــ فعلت ذلك.

تُعد قناديل البحر من أقدم السلالات الحيوانية، لذا يُعتقد أن التطور العكسي قد يمثل سمة قديمة للمملكة الحيوانية.

يقول بوركاردت: "إن هذا الاكتشاف الرائع سوف يفتح الباب أمام العديد من الاكتشافات المهمة. وسيكون من المثير للاهتمام الكشف عن الآلية الجزيئية التي تحرك التطور العكسي، وما يحدث لشبكة الأعصاب لدى الحيوان أثناء هذه العملية".

وقد نشرت هذه الدراسة في مجلة وقائع الاكاديمية الوطنية للعلوم.

أيضا على ديفرنيت: 5 أنواع من قناديل البحر قد تراها كثيرًا في البحار الدافئة في المملكة المتحدة, الاحترار والرياح يدفعان قناديل البحر الغريبة إلى المملكة المتحدة, جيلي عميق اسمه – لا توجد عينة مطلوبة