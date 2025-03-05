حوت العنبر ينفصل عن شبكته لكنه يموت في جزيرة سكاي

كانت هيئة إنقاذ الحياة البحرية البريطانية تعمل بجهد إضافي في الآونة الأخيرة لإخراج الحيتان من خطوط الصيد في الجزر الغربية باسكتلندا، حيث استجابت لأربعة تقارير عن حوادث خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها.

وشملت آخر عملية إنقاذ لحوت عنبر يبلغ طوله 15 متراً سقط في حبال يصل طولها إلى 20 متراً - وعلى الرغم من تدخل BDMLR، تقطعت السبل بالحيوان الضعيف في وقت لاحق ومات قبالة راساي، وهي جزيرة صغيرة تقع بين سكاي والبر الرئيسي.

تم رصد الحوت المصاب في بادئ الأمر في 27 فبراير وتم إبلاغ هيئة إدارة الحيتان في بيتسبرغ بالأمر، والتي أرسلت فريق فك تشابك الحيتان الكبيرة إلى موقع قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سكاي. لم يتمكن الحوت من السباحة إلا بشكل ضعيف نتيجة لتشابكه، لكن سوء الأحوال الجوية حال دون أي محاولة فورية لتحريره.

وفي اليوم التالي، باستخدام القوارب والطائرات بدون طيار، تمكن الفريق من رؤية عدد من الخطوط ملفوفة حول الحوت، لكن الطقس لم يتحسن بما يكفي للسماح لهم بالاقتراب حتى الأول من مارس/آذار.

وفي هذه المرحلة، تمكن رجال الإنقاذ من قطع خمس لفات من الحبل إلى الأمام من الزعنفة الصدرية وخط واحد خلفي، والذي قالوا إنه يمثل أسوأ ما في التشابك.

بدأ حوت العنبر على الفور في السباحة بشكل أسرع وأبعد، على الرغم من وجود لفافتين على الأقل حول رأسه إلى جانب خط جر. كان رجال الإنقاذ في BDMLR يأملون في إزالة هذه اللفافتين في الوقت المناسب، ولكن مع تدهور الأحوال الجوية فقدوا رؤية الحوت.

ومع ذلك، فقد ذكروا أن وجود الحيوان في مضيق راساي يشير إلى أنه يعاني من حالة صحية غير مكتشفة وكان معرضًا لخطر الجنوح - وقد ثبتت صحة مخاوفهم. وأفادت التقارير أن الحوت نفق في 3 مارس.

BDMLR هو جزء من التحالف الاسكتلندي للتشابكويمكن للغواصين الذين رصدوا حوتًا تقطعت به السبل أو تشابك مع المياه الاتصال بخط المساعدة الطارئة التابع لـ BDMLR على الرقم 01825 765546.

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