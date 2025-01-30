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سمكة قرش تنتفخ وتبدو وكأنها ولدت عذراء

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الحمل بلا دنس: يوكو القرش المنتفخ (حوض أسماك شريفبورت)
الحمل بلا دنس: يوكو القرش المنتفخ (حوض أسماك شريفبورت)

فقست بيضة سمكة قرش منتفخة في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من عدم وجود أي سمكة قرش ذكر في موطنها المائي لتخصيبها لمدة ثلاث سنوات على الأقل. 

تم التعرف على البيضة لأول مرة من قبل فريق التربية في أكواريوم شريفبورت في لويزيانا في ربيع عام 2024، على الرغم من أنه ربما ظل مختبئًا في الخزان منذ فبراير/شباط.

تستغرق فقس بيض سمك القرش المنتفخ عادة من تسعة أشهر إلى عام، وكان الفريق يعلم أن القرشين الأنثيين اللذان يشغلان الموطن لم يكونا على اتصال بسمكة قرش ذكر منذ ما قبل جائحة كوفيد في أوائل عام 2021.  

أسماك القرش المنتفخة (السيفالوسسيليوم البطينى) نوع من أسماك القرش القطية التي تعيش في المياه الساحلية الشرقية للمحيط الهادئ. ويشتق اسمها من قدرة غير عادية لدى أسماك القرش على نفخ أجسادها بالهواء أو الماء لتخويف الحيوانات المفترسة. 

وتمت مراقبة البيضة عن كثب في منشأة الحجر الصحي بالحوض حتى فقس الصغير في 3 يناير، بمساعدة الفريق.

ويبدو أن الولادة هي إما حالة نادرة من التكاثر اللاجنسي، المعروف باسم التوالد العذري، أو إخصاب متأخر لفترة طويلة بعد التزاوج.

وبعد بضعة أشهر، سيتمكن فريق التربية من أخذ عينة من دم الجرو لأغراض تحليل الحمض النووي لمعرفة أي من هذه الظروف غير العادية تنطبق.

وقال جريج باريك، أمين قسم الحيوانات الحية في المتحف: "هذا الوضع لا يصدق ويظهر قدرة هذا النوع على الصمود. ونحن متحمسون للغاية في الأشهر المقبلة لتأكيد ما إذا كانت هذه حالة توالد عذري بالفعل أم أنها عملية إخصاب متأخرة. وهذا يثبت حقًا أن الحياة... تجد طريقها".

غير معروض

القرش المنتفخ الصغير، المسمى يوكو من أونيوكو، يُقال إن سمكة القرش، وهي كلمة من لغة تشوماش (أمريكية أصلية) تعني سمكة القرش، كانت مزدهرة. ومع ذلك، من المعروف أن أسماك القرش المولودة من خلال أحداث تكاثرية نادرة تواجه تحديات صحية كبيرة، لذلك لم يتم عرض يوكو بعد ولا تزال تخضع للمراقبة عن كثب.

وعندما سُئل عن موعد تراجع الخطر على الحياة، قال باريك: ديفرنت"لست متأكدة من أننا سنتمكن من الاسترخاء حقًا على هذه الجبهة ولكننا بالتأكيد سنكون أكثر ثقة بعد عيد ميلادها الأول ربما."

سوف تحتاج يوكو إلى مراقبة دقيقة في عامها الأول (حوض أسماك شريفبورت)
سوف تحتاج يوكو إلى مراقبة دقيقة في عامها الأول (حوض أسماك شريفبورت)

في العام الماضي، تم العثور على سمكة شيطان البحر تدعى شارلوت وهي حامل في حوض أسماك في ولاية كارولينا الشمالية على الرغم من عدم اتصالها بذكر من أسماك الشيطان البحر لمدة ثماني سنوات. ويُشتبه في أن هذه الحالة إما حالة توالد عذري أو تلقيح من سمكة قرش.

وبعد أن احتفل متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بالحمل في البداية، أصبحوا غير صبورين ومسيئين إلى العاملين في حوض السمك عندما فشلت سمكة الراي في إنجاب الصغار المتوقعين. وتوفيت السمكة لاحقًا بعد أن تبين أنها لم تكن حاملاً بل كانت تعاني من مرض في الإنجاب. 

تم توثيق التوالد العذري لأول مرة في تنانين كومودو في حدائق الحيوان البريطانية في عام 2006، وتم تسجيله أحيانًا في أسماك القرش المخططة وأسماك المنشار ولكنه يظل نادرًا في الفقاريات. لا يزال سبب حدوثه ومحفزاته غير معروفين.

أيضا على ديفرنيت: من المحتمل أن يكون القرش الأبيض "الغريب" هو أول مولود حي يُرى على الإطلاق, وصول نادر: أجنة سمك القرش المطرقة, تواجه أسماك القرش الصغيرة مستقبلًا غامضًا, العثور على حضانة نادرة لأسماك القرش في المحيط الأطلسي

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة.

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https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
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@فريدر1
#AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزون؟ شكرًا!
#الغوص #الغوص #الغوص

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