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سمكة الشبح هي نوع جديد من الكيميرا في المياه العميقة

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تم اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الكيميرية أو القرش الشبح، والذي يبدو أنه يعيش حصريًا في المياه العميقة حول أستراليا ونيوزيلندا. 

تم اكتشاف هذا الاكتشاف من قبل علماء من المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي (NIWA)، وهو معهد أبحاث تاجي، وقد وصف الدكتور بريت فينوتشي من معهد مصايد الأسماك في NIWA هذا النوع الآن بأنه هاريوتا أفيا، سمكة الشبح ذات الأنف الضيق الأسترالية.

كان يُعتقد أن هذه الأسماك النادرة هي جزء من نوع واحد منتشر عالميًا حتى كشفت الأبحاث أنها مختلفة وراثيًا وشكليًا عن أقاربها.  

تم جمع العينات للدراسة خلال المسوحات البحثية التي أجرتها هيئة مصايد الأسماك النيوزيلندية في تشاتام رايز، وهي منطقة في المحيط الهادئ تمتد على مسافة 1,000 كيلومتر شرقًا بالقرب من الجزيرة الجنوبية.

مخصص للجدة

أطلقت الدكتورة فينوتشي على السمكة اسمها العلمي تخليداً لذكرى جدتها. وقالت: "تعني كلمة أفيا الجدة باللغة اللاتينية. أردت أن أمنحها هذا الاسم لأنها دعمتني بفخر خلال مسيرتي المهنية كعالمة". 

"الكيمايرا هي أيضًا أقارب قديمة إلى حد ما - الجدات والأجداد - للأسماك، واعتقدت أن الاسم مناسب تمامًا." 

أطلقت الدكتورة بريت فينوتشي على السمكة اسم جدتها (NIWA)
اختار الدكتور بريت فينوتشي الاسم هاريوتا أفيا للكيمايرا الجديدة تكريما لجدتها (NIWA)

أسماك القرش الشبح يعرف أيضا باسم سمكة الفأر أو سمكة الأرنب أو سمكة الفيل، هي أسماك غضروفية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسماك القرش والشفنين. تتمتع بجلد ناعم خالٍ من القشور وتستخدم أسنانها التي تشبه المنقار للتغذية على الروبيان والرخويات. 

"هاريوتا أفيا يعتبر فريدًا من نوعه بسبب خطمه الطويل الضيق المنخفض وجذعه الطويل النحيل وعيناه الكبيرتان وصدره الطويل العريض جدًا أغراض"قال الدكتور فينوتشي، "إنه لون بني شوكولاتي جميل.  

"إن أسماك القرش الشبح مثل هذا النوع من الأسماك تعيش في قاع المحيطات، وتعيش على أعماق تصل إلى 2,600 متر. وتجعل بيئتها من الصعب دراستها ومراقبتها، وهذا يعني أننا لا نعرف الكثير عن بيولوجيتها أو حالة التهديد التي تشكلها، ولكن هذا يجعل الاكتشافات مثل هذا أكثر إثارة للاهتمام."

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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