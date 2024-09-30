سمكة الشبح هي نوع جديد من الكيميرا في المياه العميقة

تم اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الكيميرية أو القرش الشبح، والذي يبدو أنه يعيش حصريًا في المياه العميقة حول أستراليا ونيوزيلندا.

تم اكتشاف هذا الاكتشاف من قبل علماء من المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي (NIWA)، وهو معهد أبحاث تاجي، وقد وصف الدكتور بريت فينوتشي من معهد مصايد الأسماك في NIWA هذا النوع الآن بأنه هاريوتا أفيا، سمكة الشبح ذات الأنف الضيق الأسترالية.

كان يُعتقد أن هذه الأسماك النادرة هي جزء من نوع واحد منتشر عالميًا حتى كشفت الأبحاث أنها مختلفة وراثيًا وشكليًا عن أقاربها.

تم جمع العينات للدراسة خلال المسوحات البحثية التي أجرتها هيئة مصايد الأسماك النيوزيلندية في تشاتام رايز، وهي منطقة في المحيط الهادئ تمتد على مسافة 1,000 كيلومتر شرقًا بالقرب من الجزيرة الجنوبية.

مخصص للجدة

أطلقت الدكتورة فينوتشي على السمكة اسمها العلمي تخليداً لذكرى جدتها. وقالت: "تعني كلمة أفيا الجدة باللغة اللاتينية. أردت أن أمنحها هذا الاسم لأنها دعمتني بفخر خلال مسيرتي المهنية كعالمة".

"الكيمايرا هي أيضًا أقارب قديمة إلى حد ما - الجدات والأجداد - للأسماك، واعتقدت أن الاسم مناسب تمامًا."

اختار الدكتور بريت فينوتشي الاسم هاريوتا أفيا للكيمايرا الجديدة تكريما لجدتها (NIWA)

أسماك القرش الشبح يعرف أيضا باسم سمكة الفأر أو سمكة الأرنب أو سمكة الفيل، هي أسماك غضروفية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسماك القرش والشفنين. تتمتع بجلد ناعم خالٍ من القشور وتستخدم أسنانها التي تشبه المنقار للتغذية على الروبيان والرخويات.

"هاريوتا أفيا يعتبر فريدًا من نوعه بسبب خطمه الطويل الضيق المنخفض وجذعه الطويل النحيل وعيناه الكبيرتان وصدره الطويل العريض جدًا أغراض"قال الدكتور فينوتشي، "إنه لون بني شوكولاتي جميل.

"إن أسماك القرش الشبح مثل هذا النوع من الأسماك تعيش في قاع المحيطات، وتعيش على أعماق تصل إلى 2,600 متر. وتجعل بيئتها من الصعب دراستها ومراقبتها، وهذا يعني أننا لا نعرف الكثير عن بيولوجيتها أو حالة التهديد التي تشكلها، ولكن هذا يجعل الاكتشافات مثل هذا أكثر إثارة للاهتمام."

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