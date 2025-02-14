بصق: لماذا لا تبتلع الحيتان البشر؟

لقد مرت أربع سنوات تقريبا منذ أصيب الغواص الأمريكي مايكل باكارد بكدمات بالغة بعد أن أمضى ما يقدر بنحو 40 ثانية في فم حوت أحدب يتغذى قبالة كيب كود في ماساتشوستس - لذلك يمكن للكاياك الفنزويلي أدريان سيمانكاس أن يعتبر نفسه محظوظا الأسبوع الماضي لأنه نجا دون أن يصاب بأذى بعد مواجهة قريبة مع حوت أحدب آخر.

وعلى النقيض من باكارد، كان سيمانكاس البالغ من العمر 24 عاما على السطح عندما فاجأه الحوت، وكانت تجربته في فمه مؤقتة، رغم أنه في هذه المناسبة تم تصويرها على شريط فيديو، من قارب مطاطي كان والده ديل يقوده بالقرب منه.

وقعت الحادثة في 8 فبراير/شباط في خليج أغويلا في مضيق ماجلان قبالة ساحل باتاغونيا في تشيلي.

باكارد كان يغوص بحثا عن جراد البحر يبلغ عمقها حوالي 14 مترًا، كما ورد في ديفرنتعندما وجد نفسه يقوم بتقليد يونان، ولكن بعد أن هز الحوت رأسه مرارًا وتكرارًا في عدم تصديق، تم بصق الغواص على السطح وترك مع قصة لا تُنسى ليحكيها.

لحسن الحظ أنه كان قادرا على تحقيق نتيجة مثيرة للإعجاب منظم التعافي بينما لا يزال محاطًا بالحوت.

لكن ديل سيمانكاس كان مقتنعًا بأنه سيموت قريبًا. وكان من الممكن سماع ديل سيمانكاس وهو يطلب من ابنه، الذي اعتقد في البداية أنه يتعرض لهجوم من حوت قاتل، أن يظل هادئًا عندما وصل إليه بعد الحادث.

ديل سيمانكاس يجد ابنه سالمًا بعد مواجهته للحوت (ديل سيمانكاس)

ورغم أن التجربة لم تستغرق سوى ثوانٍ، قال أدريان إنه، مثل باكارد، كان على دراية بعضلات فك الحوت وكان يشعر بالرعب من احتمال ابتلاعه.

وأشارت العناوين الرئيسية أيضًا إلى أن الحوت "ابتلع" السيمانكاس، ولكن في الواقع لن يتمكن أي حوت أحدب من ابتلاع إنسان لأنه، على الرغم من فمه الواسع، فإن حلقه يمتد إلى أقل من 40 سم وعرضه بحجم قبضة اليد حيث يبدأ المريء الضيق.

ولا يمتلك الحوت أسنانًا لتفتيت الفريسة. وينطبق نفس الأمر على معظم الحيتان الأخرى، بما في ذلك الحيتان العملاقة مثل الحوت الأزرق، وحتى الحيتان ذات الأسنان تفتقر إلى لدغة حادة.

فقط حوت العنبر والذي يبلغ عرض حنجرته 60 سم، وهو مجهز لابتلاع الحبار العملاق، قد يتمكن من استهلاك الإنسان، على الرغم من أن الاحتمال بعيد للغاية.

إن مثل هذه اللقاءات الجسدية مع الحيتانيات الكبيرة ليست نادرة فحسب، بل إنها عرضية دائمًا، كما وجدت اثنتان من مراقبي الحيتان أثناء التجديف بقارب الكاياك قبالة شاطئ أفيلا في كاليفورنيا في عام 2020، تصدروا عناوين الأخبار عندما وجدوا أنفسهم فجأة في وسط كرة طُعم كبيرة بعد أن ألقاهم حوت أحدب يتغذى في الماء.

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