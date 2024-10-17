قد تكون وجبات أسماك القرش الشائكة بمثابة الخلاص للطحالب

وعلى الرغم من عدم ردع تلك الأشواك، يبدو أن بعض أسماك القرش لا تجد ما هو أكثر إثارة للخوف من التهام وجبة خفيفة من قنفذ البحر - وقد قام باحثون في جامعة ولاية أستراليا الغربية بدراسة هذه الأشواك. جامعة نيوكاسل ويعتقد أن هذا الاكتشاف قد يكون حيويا في إنقاذ غابات عشب البحر من التدمير الجماعي للقنافذ.

موطنها الأصلي هو البحر المعتدل قبالة الساحل الجنوبي الشرقي في نيو ساوث ويلز، قنافذ البحر ذات الأشواك الطويلة (سنتروستيفانوس رودجرسي) وقد استجابت لظاهرة الاحتباس الحراري في المحيط في أستراليا من خلال الانتشار جنوبًا إلى المياه قبالة فيكتوريا وتسمانيا.

وتشهد البحار في المنطقة ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل يكاد يكون أربعة أمثال المعدل العالمي المتوسط، وتتغذى القنافذ البحرية على الأعشاب البحرية واللافقاريات في طريقها، مما يؤدي إلى تقليص غطاء الأعشاب البحرية بشكل كبير بالنسبة للحياة البحرية الأخرى في هذه العملية.

كان من المفترض دائمًا أن المفترس الرئيسي للقنافذ البحرية هو جراد البحر الشرقي (ساجمارياسوس فيريوكسي)، والتي تراجعت بسبب الصيد الجائر ولكنها تتعافى الآن في المنطقة. ومع ذلك، يبدو أن وجود جراد البحر لم يوقف غزو القنفذ البحري، لذا قرر العلماء التعمق أكثر في علاقة المفترس بالفريسة.

ما الذي يمكن أن يفعله قنافذ البحر Centrostephanus rodgersii بالأعشاب البحرية (جون تورنبول)

لقد أذهلهم ما وجدوه عندما ربطوا 100 من قنافذ البحر إلى كتل خارج مخبأ جراد البحر قبالة ولونجونج، وتركوا كاميرات فيديو متعددة لتسجيل ما حدث على مدار كل ليلة من الليالي الخمس والعشرين التالية. تم استخدام ضوء أحمر مفلتر لإضاءة المشهد، لأن اللافقاريات تكره طيف الضوء الأبيض.

يقول الباحث في مجال الدكتوراه جيريمي داي: "كنا نتوقع أن تلتقط كاميراتنا جراد البحر وهو يأكل قنافذ البحر، لكن في الواقع أبدى جراد البحر القليل من الاهتمام بقنافذ البحر وأكل 4% فقط منها. وكثيراً ما تم تصويره وهو يسير مباشرة بجوار قنافذ البحر بحثاً عن طعام آخر".

وقد ثبت أن أسماك القرش ذات الرأس الثور كانت أكثر اهتمامًا بالقنافذ. "كلاهما من أسماك القرش ذات القرن المتوج (هيتيردونتوس جالياتوس) وأسماك القرش بورت جاكسون (هـ البرتغالجاكسوني"دخلت أسماك القرش إلى العرين وأكلت 45% من قنافذ البحر"، حسبما أفاد داي. "وهذا يشير إلى أن أسماك القرش تم تجاهلها باعتبارها حيوانات مفترسة لقنافذ البحر في نيو ساوث ويلز".

آكل صعب الإرضاء: جراد البحر الصخري الشرقي (ريتشارد لينج)

ويبدو أن أسماك القرش لم تجد صعوبة في التهام قنافذ البحر الكبيرة، وهو ما فعلته "أحيانًا في بضع جرعات فقط"، وفقًا لما ذكره داي. "تشير نتائجنا إلى أن تنوع الحيوانات المفترسة التي تأكل قنافذ البحر الكبيرة أوسع مما كنا نعتقد - وقد يكون هذا بمثابة أخبار جيدة لحماية غابات عشب البحر لدينا".

اتضح أنه لم يكن هناك في الواقع سوى القليل من الأدلة التجريبية للاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن جراد البحر هو أسوأ كابوس يمكن أن يواجهه أي طفل.

في حين أنه من المعروف بالفعل أن موائل طحالب البحر يمكن تعزيزها من خلال حماية أو إعادة تنصيب الحيوانات المفترسة لقنفذ البحر، يعتقد العلماء الآن أن دعاة الحفاظ على البيئة ربما كانوا يدعمون المفترس الخطأ. بحث تم نشره للتو في الحدود.

أيضا على ديفرنيت: عودوا يا قنافذ البحر – نحن بحاجة إليكم!, هل يمكننا تناول الطعام في طريقنا لحل مشكلة انفجار قنفذ البحر؟, قاتل القنفذ يجتاح البحر الأحمر, تغوص فقمات الفيل نائمة - ويتم حل لغز موت قنفذ البحر