أسماك القرش تغادر الشعاب المرجانية الساخنة – فضلات الطيور تقدم فقط الجانب الإيجابي

تضطر أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية إلى هجر مواطنها الطبيعية المتمثلة في الشعاب المرجانية بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيط مما يتسبب في تبييضها، وفقًا لبحث جديد بقيادة المملكة المتحدة.

وينعكس التخلي عن الإقامة في الشعاب المرجانية في أوقات الضغط البيئي في هجرات أكثر انتشارًا وتكرارًا إلى مناطق مختلفة، وفترات غياب أطول بشكل متزايد.

وقد لوحظت مثل هذه التأثيرات لمدة تصل إلى 16 شهرًا أثناء ظاهرة النينيو المتطرفة في عامي 2015 و2016، والتي تسببت في تبييض كبير في منطقة الدراسة - أرخبيل تشاغوس النائي في المحيط الهندي. وقد أعرب العلماء عن قلقهم بشأن ما سيحدث عندما يصبح التبييض حدثًا سنويًا، والذي من المتوقع أن يحدث في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2043.

كان فريق البحث الدولي بقيادة علماء البحار في جامعة لانكستر و ZSL (جمعية علم الحيوان في لندن) وبتمويل من مؤسسة بيرتاريليبين عامي 2013 و2020، قاموا بمراقبة حركات أسماك القرش من خلال ربط أجهزة تعقب الأقمار الصناعية الصوتية بأكثر من 120 سمكة قرش وتثبيت أجهزة استقبال صوتية حول جزر تشاغوس المرجانية.

تم تسجيل أكثر من 714,000 كشف صوتي، وبالتعاون مع مراقبة الأرض أجرى علماء من كلية كينجز لندن دراسة بالتعاون مع بيانات الأقمار الصناعية التي تسجل الضغوط البيئية على الشعاب المرجانية.

مقايضة أسماك القرش

وقال الباحث الرئيسي الدكتور ديفيد جاكوبي من جامعة لانكستر: "تقدم هذه النتائج بعض الأدلة الأولى على كيفية تأثير تغير الشعاب المرجانية استجابة للضغوط البيئية، وهو أمر أصبح أكثر تطرفًا وأكثر تواترًا، على حركة أسماك القرش".

"تعتبر أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية من الحيوانات المفترسة الشائعة والمقيمة في الشعاب المرجانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تبتعد عن الشعاب المرجانية للتغذية، ولكن العديد منها يضطر إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب الهروب من الشعاب المرجانية المجهدة.

"في مواجهة هذا الخيار، يتعين على أسماك القرش أن تقرر ما إذا كانت ستترك الأمان النسبي للشعاب المرجانية وتنفق المزيد من الطاقة للبقاء باردة، أو البقاء على الشعاب المرجانية في ظروف دون المستوى الأمثل ولكن الحفاظ على الطاقة.

"نعتقد أن العديد من أسماك القرش تختار الانتقال إلى المياه العميقة والباردة قبالة الساحل، وهو أمر مثير للقلق. لقد شهدت العديد من الشعاب المرجانية حول العالم بالفعل انخفاضًا كبيرًا في أعداد أسماك القرش بسبب الاستغلال، ومن المحتمل أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تفاقم هذه الاتجاهات."

توازن معقد

قال المؤلف الرئيسي الدكتور مايكل ويليامسون من معهد علم الحيوان التابع لجمعية علم الحيوان في لندن: "باعتبارها حيوانات مفترسة كبيرة، تلعب أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية دورًا مهمًا للغاية في النظم البيئية للشعاب المرجانية. فهي تحافظ على شبكة غذائية متوازنة بدقة على الشعاب المرجانية كما تقوم أيضًا بنقل العناصر الغذائية إلى الشعاب المرجانية من المياه العميقة حيث تتغذى غالبًا.

"إن فقدان أسماك القرش والعناصر الغذائية التي تحملها قد يؤثر على قدرة الشعاب المرجانية على الصمود خلال فترات الضغط البيئي العالي."

وقال الدكتور جاكوبي: "مع تسبب تغير المناخ في زيادة حالة عدم اليقين وتكرار أحداث الإجهاد الشديد بشكل متزايد، من المرجح أن يتغير الدور البيئي المهم الذي تلعبه هذه الحيوانات المفترسة على الشعاب المرجانية، حيث تقضي المزيد من الوقت بعيدًا عن الشعاب المرجانية التي ترتبط بها".

"إن الآثار المترتبة على هذا الأمر لم يتم فهمها بالكامل بعد، ولكن نظراً للتوازن المعقد بين الأنواع والتفاعلات الغذائية التي تحدث على الشعاب المرجانية، فمن المؤكد أنه ستكون هناك تغييرات كبيرة."

تدفقات المغذيات

وكان أحد الأمور الإيجابية هو أن أجهزة الاستقبال الصوتية في مواقع معينة سجلت زيادة في إقامة أسماك القرش - ويمكن تفسير ذلك بالغوانو.

أشارت الأبحاث الحديثة في أرخبيل تشاغوس إلى أن بعض الشعاب المرجانية تتمتع بتدفقات غذائية أكبر بسبب الطيور البحرية المقيمة فيها، مما يؤدي إلى تعزيز الكتلة الحيوية للأسماك وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة عوامل الإجهاد المتعددة.

وأشار الدكتور ويليامسون إلى أن "بعض أجهزة الاستقبال التي رصدت عددًا أكبر من أسماك القرش كانت أيضًا قريبة من الجزر التي تضم أعدادًا كبيرة من الطيور البحرية". دراسة لقد تم نشره للتو في المجلة بيولوجيا الاتصالات.

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