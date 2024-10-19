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طيور البحر الوردية تتكاثر لأول مرة في المملكة المتحدة

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تكاثر أسماك البحر الوردية (كايلا ويتلي كورنبلوم / جامعة إكستر)
تفريخ طائر البحر الوردي (كايلا ويتلي كورنبلوم / جامعة إكستر)

تعززت الآمال بشأن مستقبل السلاحف البحرية الوردية، وهي نوع من السلاحف البحرية مألوف للغواصين في جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، بعد الأخبار التي تفيد بأنه تم تربيتها في بريطانيا لأول مرة.

تم تحقيق هذا الإنجاز في مشروع كورال حوض أسماك مختبري في متحف وحدائق هورنيمان في جنوب لندن، حيث يتم عرض أنواع المرجان المعتدلة المحلية يونيسيلا ثؤلولية ويقال أنه يتكاثر بشكل جيد.

تم العثور على السلاحف البحرية الوردية - والتي يمكن أن تظهر أيضًا باللون الأبيض أو البرتقالي - في المياه الساحلية من غرب أيرلندا وجنوب غرب بريطانيا إلى شواطئ غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، ولكنها تعتبر مهددة في المملكة المتحدة وأدرجها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على القائمة الحمراء باعتبارها معرضة للخطر في جميع أنحاء العالم.

تعيش هذه الأسماك في المياه التي يتراوح عمقها بين 10 و50 مترًا حتى شمال بيمبروكشاير وحتى أقصى الشرق حتى بورتلاند بيل، وهي شائعة في أجزاء من جنوب ديفون وكورنوال وجزر سيلي ولوندي. كما توجد أيضًا على السواحل الجنوبية والغربية لأيرلندا، على الرغم من أنها شائعة فقط في خليجي جالواي ودونيجال.

إطلاق البيض (جيمي كراجس)
إطلاق البيض (جيمي كراجس)
إطلاق بيض طائر البحر الوردي (جيمي كراجس / متحف هورنيمان)

الغواصين من جامعة إكستر تم جمع الشعاب المرجانية لمشروع التفريخ من حطام سفينة قبالة تينماوث في جنوب ديفون، كجزء من بحث طالبة الدكتوراه كايلا ويتلي كورنبلوم في يونيسيلا ثؤلولية الاستنساخ.

وقال كورنبلوم: "إنه لأمر لا يصدق أن نشهد خروج البيض وسباحة اليرقات حولنا. وهذا إنجاز رائد ويمنحنا فرصة طال انتظارها لتوسيع معرفتنا بتكاثر المرجان المعتدل، وخاصة نمو اليرقات واستيطانها، وهي مجالات رئيسية أبرزتها أعمال مجموعتنا السابقة ولكن لم يتم ملاحظتها حتى الآن".

"هذه خطوة كبيرة في فهمنا لأنواع طائر البحر الوردي والحفاظ عليه."

يونيسيلا ثؤلولية تتفرع المستعمرات بغزارة وتنمو إلى ارتفاع يتراوح بين 25 و50 سم بزاوية قائمة على التيارات السائدة. ومع ذلك، فإن النمو يكون بمعدل 1 سم في السنة. 

في المملكة المتحدة، تخضع الشعاب المرجانية للحماية بموجب قانون الحياة البرية والريف لعام 1981، وباعتبارها "سمة ذات أهمية للحفاظ عليها"، يمكن تخصيص مناطق للحفاظ البحري لها. 

ويشرف على رسالة الدكتوراه التي حصل عليها كورنبلوم الأستاذ بجامعة إكستر جيمي ستيفنز والدكتور جيمي كراجس، أمين الأحواض المائية الرئيسي في هورنيمان والباحث الرئيسي في مشروع كورال. وقال كراجس: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تكاثر هذا النوع وتربيته في المملكة المتحدة، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام في الحفاظ على هذا النوع. ومن الرائع أن نرى اليرقات تبدأ الآن في الاستقرار والنمو لتصبح طيور بحرية صغيرة".

وتشير التقارير إلى أن طيور النورس الوردية تم تربيتها بنجاح في البرتغال بواسطة متحف لشبونة للأحياء البحرية العام الماضي.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
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