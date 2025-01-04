موت عجل الحوت القاتل عزاء – ولكن ليس لـ J35

توفيت العجل الأنثى التي ولدت مؤخرًا لحوت الأوركا تاهليكوا في بوغيت ساوند بواشنطن - ويقال إن الأم الحزينة تحتفظ بجثتها معها مرة أخرى، كما فعلت مع عجل ميت سابق قبل سبع سنوات.

باحثون من مركز أبحاث الحيتان (CWR) أفادوا بأن الأم، التي تم تصنيفها رسميًا باسم J35 بين مجموعة J من الحيتان القاتلة في شمال غرب المحيط الهادئ، قد أنجبت - لكنهم حذروا أيضًا من أن سلوكها وسلوك عجلها J61 قد يكون خطيرًا. أثار مخاوف صحية، كما ديفرنت تم الإبلاغ عنها في 27 ديسمبر.

"إن وفاة J61 مدمرة بشكل خاص، ليس فقط لأنها كانت أنثى كان من الممكن أن تقود يومًا ما سلالة أمهاتها الخاصة، ولكن أيضًا نظرًا لتاريخ أمها J35، التي فقدت الآن اثنين من أصل أربعة عجل موثق - وكلاهما من الإناث"، وفقًا لبيان صادر عن CWR.

لم تنجو أوركا J35 (مايا سيرز)

وأضافت أن J35 شوهدت لأول مرة وهي تستخدم منقارها أو زعنفة كانت السيدة جيه 61 قد حملت جثمانها في يوم رأس السنة الجديدة. وكان هذا السلوك الحدادي معروفًا، على الرغم من أن أفعالها في عام 2018، عندما قطعت مسافة 1,600 كيلومتر بهذه الطريقة لمدة 17 يومًا، جذبت انتباهًا دوليًا لأنها كانت متطرفة للغاية.

تشكل مجموعات الحيتان القاتلة عائلات ممتدة تظل معًا مدى الحياة. ويمكن للأمهات الحزينة التعبير عن مشاعرهن بشكل أكبر من خلال تغيير نداءاتهن أو تقليل تناول الطعام أو إبطاء حركتهن، بينما غالبًا ما تظل الحيتان القاتلة الأخرى في المجموعة قريبة لتقديم الدعم.

نقص سمك السلمون

يبلغ عمر أول عجل من J35 الآن 14 عامًا والثالث، الذي ولد في عام 2020، لا يزال على قيد الحياة أيضًا. يشكلون جزءًا من مجموعة الحيتان القاتلة المقيمة الجنوبية المهددة بالانقراض (SRKW)، والتي تعاني من نقص في إمدادات سمك السلمون شينوك الذي يوفر مصدر غذائها الأساسي، جنبًا إلى جنب مع آثار التلوث وضوضاء السفن وتغير المناخ.

انخفض عدد السكان إلى 75، بما في ذلك ما يعتقد أنه 23 أنثى فقط قادرة على التكاثر.

نوا الصيد وكان قد أفاد في وقت سابق أن حالة جسم J35 كانت تبدو "غير طبيعية"، مما يشير إلى أنها ربما لم تكن قادرة على تخزين ما يكفي من الدهون لإرضاع ناجح، وأن العجل ربما ولد قبل الأوان ولم يكن يبدو نشيطا.

ومع ذلك، كانت هناك أسباب للتعزية لفقدان J35 في اليوم الأخير من عام 2024، مع تأكيد ولادة حوت قاتل آخر من نوع SRKW، المسمى J62. وقد شوهد بين عدد من الإناث البالغات، ولم يتم تحديد جنسه وهوية أمه بعد. وذكرت هيئة CWS: "بدا العجل طبيعيًا جسديًا وسلوكيًا".

ويخطط الباحثون لإجراء عمليات مراقبة متابعة لكل من J35 والعجل الجديد J62 حسبما تسمح الظروف وحركات الحيتان القاتلة.

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