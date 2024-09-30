البحرية تطلق سراح 6 سلاحف تم ترميمها في جزر الأزور

أعادت البحرية الملكية البريطانية ستة سلاحف نادرة من نوع الرأس الضخم إلى المياه الدافئة في المحيط الأطلسي، بعد أن استعادت صحتها بعد أن جرفتها المياه في حالة "صدمة باردة" إلى شواطئ المملكة المتحدة قبل نحو 20 شهرًا.

طاقم سفينة الدورية HMS ميدواي أطلقت السفينة سراحهم قبالة جزر الأزور أثناء توجهها من بليموث إلى منطقة البحر الكاريبي لدعم عمليات مكافحة تهريب المخدرات الدولية ومساعدة مجتمعات الجزر التي ضربها الإعصار.

في الأشهر الأولى من عام 2023، ديفرنت وقد أبلغ عن فيضان السلاحف المصابة بالصدمة الباردة كانت هذه هي المرة الأولى التي تقطعت فيها السبل بنصف دزينة من صغار السلاحف البحرية في المملكة المتحدة. حدث هذا عندما جرفت الرياح القوية والتيارات الأطلسية نصف دزينة من صغار السلاحف من منطقة البحر الكاريبي أو الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وكانت لتموت لولا أن جرفتها الأمواج وأنقذتها.

لقطة مقربة لإحدى السلاحف (البحرية الملكية)

وصل خمسة منهم إلى الشاطئ في كورنوال وديفون وتم رعايتهم من قبل الموظفين في نيوكواي. أكواريوم بلو ريففي حين تم استعادة السادس إلى صحته بواسطة حديقة حيوان أنجلسي البحر بعد العثور عليها على شاطئ الجزيرة.

وقال ستيف ماتشيت، أمين مجموعة بلو ريف أكواريوم: "وصلت جميع السلاحف في حالة ضعيفة - وفي كثير من الحالات لم نكن متأكدين مما إذا كانت ستصمد طوال الليل".

"كان الجميع يعانون من الجفاف والهزال. ويرجع هذا إلى البرد الشديد لفترة طويلة وعدم القدرة على التغذية/العمل بشكل سليم. وقد ازدهروا جميعًا بمجرد أن تجاوزوا المراحل الأولية."

دروس رعاية من طاقم Blue Reef Aquarium لحراس السلاحف المتطوعين من البحرية الملكية البريطانية، الملازم أول آدم وايتلو، وفني الهندسة رايان بروكس (البحرية الملكية)

جارية

عندما حان وقت إعادة السلاحف - المسماة جيسون، وجوردون، وبيران، وهايل، وهولي، وتوني - عرضت البحرية الملكية مساعدتها وحملتها على متن السفينة. ميدواي في صناديق إلى جانب حمولتها العادية من الإمدادات الغذائية وقطع غيار الآلات ومستلزمات الإغاثة من الكوارث.

يتجمع الطاقم لمشاهدة إطلاق السلاحف (البحرية الملكية)

ولم تكن السلاحف بحاجة إلى التغذية أثناء وجودها على متن السفينة، بل كان من الضروري الحفاظ على نظافة حاوياتها ودرجة حرارة المياه فوق 20 درجة مئوية. ووصف أحد البحارة اللذين تطوعا كحارسين مؤقتين للسلاحف، وهو فني الهندسة ريان بروكس، هذه السلاحف بأنها "منخفضة الصيانة بشكل مدهش".

وقال "كل ما يتعين علينا فعله حقًا هو التأكد من أن أقفاصهم نظيفة وأن السلاحف نفسها سعيدة ومريحة ورطبة - بحيث لا تجف أو تعاني من بقع مؤلمة - وهذا يعني في الأساس التحقق منها مرتين في اليوم".

العودة إلى البحر

ميدوايتجمع طاقم السفينة على سطح الطيران لمشاهدة السلاحف وهي تعود إلى البحر قبالة جزر الأزور. وقال مستشار حماية البيئة البحرية الكبير في البحرية الملكية رود جونز: "بصفتنا بحارة محترفين، فإن العديد منا حريصون على بذل كل ما في وسعنا للحد من فقدان التنوع البيولوجي في البحر".

نهاية الرحلة غربًا لسلحفاة ضخمة الرأس (البحرية الملكية)

"إن مواجهة الحياة البرية البحرية هي واحدة من أعظم متع الإبحار، وإذا كان بإمكاننا المساعدة، حتى لو بطريقة صغيرة، لجعل ذلك أكثر احتمالية في المستقبل، فسوف نكون سعداء بقدرتنا على القيام بذلك."

قال فرانكي هوبرو، مالك حديقة أنجليسي البحرية، عندما تم انتشال السلحفاة توني التي عالجتها الحديقة: "هذا ما كنا نسعى إلى تحقيقه منذ اليوم الأول. نحن متحمسون وعاطفيون بعض الشيء بطريقة سعيدة.

"إنها في أيدٍ أمينة للغاية أيضًا. ومن الرائع أن نرى مدى حماسة طاقم البحرية واهتمامهم وحرصهم على رعاية هذه السلاحف - إنه أمر رائع."

أيضا على ديفرنيت: طوفان من السلاحف المصابة بصدمة البرد تتجه إلى الشاطئ في المملكة المتحدة, ملاحة السلاحف "خامة نسبيًا", الحياة تبحث عن السلاحف المهددة بالانقراض, السلحفاة التي تحمل العالم, كيف يمكن للبيض المزيف أن يعزز بقاء السلاحف على قيد الحياة