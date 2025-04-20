رصد ظاهرة قتل الدلافين بين الأنواع لأول مرة

ظهرت أول ملاحظة مُبلّغ عنها لدلافين قارورية الأنف تتجمع لقتل صغير دولفين في خليج كارديجان غرب ويلز. ركاب وطاقم على متن قارب مراقبة الدلافين. ملاحق الأحلام شهد يوم 18 أبريل/نيسان مثالاً نادراً لـ"قتل الأطفال بين الأنواع".

رحلات القوارب في نيو كواي كان يدير رحلة لمشاهدة الدلافين للسياح بالتعاون مع مؤسسة خيرية مؤسسة مراقبة البحروتمكنت المصورة ومرشدة الحياة البرية سارة ميشيل واير من التقاط صور ثابتة بينما حصل المتدرب البحثي في ​​SWF ديلان كوندلي هيوز على لقطات فيديو للهجوم.

كان ركاب القارب يراقبون السلاحف البحرية من نوع كارديجان باي عندما لاحظوا مجموعة أكبر حجماً بدأت في الظهور في المسافة.

في البداية، ظنوا أن الدلافين كانت تطارد بعضها البعض، قبل أن يدركوا أنهم كانوا يرمون شيئًا أصغر، يفترض أنه سمكة أو خنزير بحري، خارج الماء أثناء خرقهم له واللعب حوله.

(سارة ميشيل واير)

"عندما اقتربنا، أدركنا أنه لم يكن سمك سلمون كبير، ولكن، إلى كل دهشتنا وحزننا، كان دولفينًا شائعًا صغيرًا، لم يتمكن من النجاة من الهجوم"، حسبما ذكرت رحلات القوارب في نيو كواي.

وأكدت الشركة أنه لم يكن هناك أي شيء يمكن أو ينبغي على الأشخاص الموجودين على متن القارب فعله للتدخل في ما كان سلوكًا طبيعيًا - "على الرغم من صعوبة مشاهدته".

وفقًا للشركة، تُوجد الدلافين الشائعة، التي لا تنمو بحجم دلافين الأنف الزجاجي، جنوبًا حول بيمبروكشاير، ولكن نادرًا ما توجد في منطقة نيو كواي. وتتساءل الشركة الآن عما إذا كان عداء دلافين الأنف الزجاجي المقيمة فيها تجاه صغيرها قد يُفسر غيابها.

(سارة ميشيل واير)

تم العثور على بقايا صغير الدلفين بواسطة القارب و برنامج التحقيقات في جنوح الحيتانيات في المملكة المتحدة كان يقوم بـ تشريح الفحص.

تراقب مؤسسة مراقبة البحار دلافين خليج كارديجان بشكل دوري من حيث حالة الحفظ والحماية. وذكرت المؤسسة الخيرية: "من المعروف أن دلافين الأنف الزجاجي، وخاصة الذكور، تلاحق خنازير البحر وصغارها، ولكن ليس صغار الدلافين الشائعة، مما يجعل هذا اللقاء "قتلًا بين الأنواع"، أي قتل صغار نوع ما على يد أفراد من نوع آخر".

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