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سفينة HMS OCToPUS تزود الغواصين بفرصة زراعة الأعشاب البحرية بسرعة

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حقن البذور في قاع البحر باستخدام HMS OCToPUS (OCT)
حقن البذور في قاع البحر باستخدام HMS OCToPUS (OCT)

أظهر جهاز مبتكر يسمى HMS OCToPUS قيد التجربة من قبل غواصين متخصصين في الحفاظ على البيئة "علامات واعدة للنجاح"، بعد سنوات من البحث عن تقنيات فعالة لاستعادة مروج الأعشاب البحرية، حسبما تقول منظمة Ocean Conservation Trust الخيرية البريطانية.

يركز OCT على الحفاظ على الأعشاب البحرية من خلال برنامج بلو ميدوزوتهدف هذه المبادرة إلى حماية الأسرة الحالية، وعلى المدى الطويل، استعادة العديد منها التي فقدت في العقود الأخيرة.

وتقول الشركة إنها استوحت فكرة HMS OCToPUS من عملية البذر المائي، وهي عملية زراعة أرضية مصممة لنشر البذور بسرعة. وتعتمد تقنية البذر المائي البحري (HMS) الخاصة بها على حقن بذور الأعشاب البحرية مباشرة في قاع البحر. 

كلفت شركة Absolute Product Design من بليموث بتصميم جهاز محمول يعمل بنابض يعتمد على مسدس سد، حيث يشتق الجزء الأخير من اسم OCToPUS من "آلة البذر تحت الماء المضغوطة". تمتلئ حجرة المسدس التي تبلغ سعتها 1.5 لتر ببذور زوستيرا مارينا المعلقة في وسط حمل.

مسلح وجاهز للزرع (أكتوبر)
مسلح وجاهز للزرع (أكتوبر)

وتقول منظمة OCT إنه خلال غوصة واحدة مدتها 20 دقيقة، يمكن لغواص واحد استخدام وحدة OCToPUS لحقن 2,000 بذرة من عشب البحر. وقد استخدم فريق استعادة الموائل المحيطية التابع لها الآن البنادق لزرع 1.5 هكتار من قاع البحر في منطقة سولنت البحرية وهكتارين في منتزه بليموث ساوند الوطني البحري.

وبينما يواصلون مراقبة مواقع الترميم، أفادوا أن العلامات الأولية لتجديد أعشاب البحر كانت إيجابية.

قالت أميليا نيومان، رئيسة فنيي زراعة الأعشاب البحرية في OCT: "نحن نركز بالكامل على الأعشاب البحرية تحت المد والجزر، ومع ذلك هناك مجموعة متنوعة من التحديات الإضافية التي تأتي مع العمل تحت الأمواج". "لذا نحن متحمسون حقًا للوصول إلى هذه المرحلة مع جهازنا الجديد والبدء في رؤية كيف يمكن أن يحدث ثورة في الطريقة التي تتبعها OCT لاستعادة هذا الموائل المهم للغاية. 

تم بالفعل زراعة 3.5 هكتار من قاع البحر (OCT)
تم بالفعل زراعة 3.5 هكتار من قاع البحر (OCT)

"نحن ممتنون للغاية للدعم الذي قدمه لنا أحد شركائنا الرئيسيين، شركة Ørsted، والمهندسين في شركة Absolute Product Design، الذين لعبوا دورًا أساسيًا في تطوير هذا الجهاز المبتكر."

وقال سمير ويتاكر، كبير المتخصصين في التنوع البيولوجي في شركة أورستيد للطاقة الخضراء: "تعتبر مروج الأعشاب البحرية بمثابة أحواض كربون عالية الكفاءة، مما يحسن جودة المياه ويوفر الغذاء والمأوى للعديد من الأنواع المهمة مثل سمك الرمل والرنجة. لقد فقدت المملكة المتحدة ما يصل إلى 90٪ من أعشابها البحرية، لكن مجموعات مثل Ocean Conservation Trust أظهرت أننا نستطيع استعادتها".

وتقول منظمة OCT إنها طورت أيضًا بالتعاون مع Sonardyne وMarineSee وVoyis وBlue Robotics مركبة تعمل عن بعد متخصصة لتوسيع جهودها في مجال الحفاظ على الأعشاب البحرية. وتسمح المركبة برسم خريطة للأعشاب البحرية بتفاصيل غير مسبوقة من خلال إنتاج صور فوتوغرافية عالية الدقة لتتبع جهود الترميم ومراقبة الأسِرَّة القائمة. 

مركبة OCT ROV الجديدة (OCT)
المركبة الجديدة التي يتم التحكم فيها عن بعد (OCT)

وتقول الشركة إن دقة المركبة التي تعمل عن بعد ستمكن أيضًا من تمكين OCT من فهم التغيرات الموسمية والسنوية في مروج الأعشاب البحرية بشكل أفضل.

"نحن محظوظون جدًا لأننا نقضي الكثير من الوقت في الماء وعلى سطحه، ولكن هذه التكنولوجيا تعد بطريقة أكثر دقة وتفصيلاً وكفاءة يمكننا من خلالها مراقبة بعض المقاييس الرئيسية لصحة الأعشاب البحرية"، كما قال أكتوبر يقول مدير مشاريع الحفاظ على البيئة آندي كاميرون: "هذا يعني أيضًا أننا نستطيع استخدام الغواصين بشكل مختلف للقيام بأشياء لا تستطيع المركبات التي تعمل عن بعد القيام بها".

أيضا على ديفرنيت: "لقد كنت أستمع إلى مروج الأعشاب البحرية", الأعشاب البحرية ترفع آمال "الكربون الأزرق" في كورنوال, تعزيز الأعشاب البحرية في كورنوال، الفكرة الرائعة في أستراليا, كن البطل! – أسرة الأعشاب البحرية

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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