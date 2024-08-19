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انقسام مفاجئ لأسماك القرش البيضاء الكبيرة في ثلاثة اتجاهات

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القرش الأبيض الكبير (إلياس ليفي)
القرش الأبيض الكبير (إلياس ليفي)

لقد كشفت أدوات التسلسل الجيني الجديدة للتو عن سر محفوظ جيدًا، وهو أن هناك ثلاثة أنواع مختلفة من أسماك القرش الأبيض الكبير، ولسوء الحظ بالنسبة لها، فإنها لا تميل إلى الاختلاط.

تختلف أسماك القرش البيضاء التي تسكن شمال المحيط الهادئ عن تلك الموجودة في جنوب المحيط الهادئ والمحيط الهندي، وتختلف كلتا المجموعتين عن تلك الموجودة في شمال المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

على الرغم من أن جميعهم لا يزالون ينتمون إلى هذا النوع كارشارادون كاركارياس تم فصل المجموعات الثلاث فعليًا خلال "الفترة الجليدية قبل الأخيرة" بين 240,000 إلى 130,000 سنة مضت. شهد هذا العصر الجليدي انخفاض مستويات سطح البحر ثم ارتفاع درجات حرارة المياه، وتغير تيارات المحيطات، مما أدى إلى خلق حواجز غير مرئية أمام هجرة أسماك القرش.

طورت كل مجموعة ملفها الجيني المميز وظلت معزولة عن المجموعات الأخرى عندما يتعلق الأمر بالتكاثر. ومع استمرار هذه العملية، وإذا نجت كل مجموعة، فإنها ستتطور في النهاية إلى نوع متميز. 

باحثون من جامعة نورد في النرويج، بقيادة البروفيسورين جاليس هواراو وليزلي نوبل، مع فريق علمي دولي لدراسة أسماك القرش البيضاء الكبيرة فيما يقولون إنها تفاصيل غير مسبوقة.

قاموا بفحص 106 عينة واستخدموا علامات وراثية تسمى SNPs (تعدد أشكال النوكليوتيدات المفردة) لتسلسل الجينوم الكامل لـ 17 منها، إلى جانب أجزاء مختارة من جينومات الآخرين. 

ويمكن التعرف بسهولة على كل قرش على أنه ينتمي إلى واحدة من المجموعات الثلاث ــ مع استثناء واحد، وهو سمكة قرش هجينة واحدة تعرض مزيجا من جينات المحيطين الهندي والهادئ وشمال المحيط الهادئ. 

تهديدات لأسماك القرش

وقد لوحظ من قبل الاختلاف الجيني الذي يعود تاريخه إلى العصر الجليدي قبل الأخير في مجموعة واسعة من الأنواع. يقول البروفيسور هوارو: "على سبيل المثال، تم العثور على نفس النوع من الاختلاف في أسماك شيطان البحر حول جنوب أفريقيا في نفس الوقت".

لكن هذه النتيجة مثيرة للقلق بالنسبة لأسماك القرش البيضاء، حيث أن كل مجموعة تعتمد على مجموعة أصغر لتمرير جيناتها عما كان متوقعا في السابق، وفقدان أي مجموعة واحدة من شأنه أن يزيل من المجموعة جينات من غير المرجح أن تكون قد نجت في مكان آخر.

فريق نورد: البروفيسور جاليس هواراو، والبروفيسور ليزلي نوبل، وإيزابيل فاغنر، ومارتينا كوب (جامعة نورد)
فريق نورد: البروفيسور جاليس هواراو، والبروفيسور ليزلي نوبل، وإيزابيل فاغنر، ومارتينا كوب (جامعة نورد)

ويُعتقد أن أعداد أسماك القرش الأبيض على مستوى العالم قد انخفضت إلى النصف تقريبًا خلال نصف القرن الماضي. ويستمر عدد سكان البحر الأبيض المتوسط ​​في الانخفاض بشكل حاد حيث يتم صيد أسماك القرش بشكل عرضي في مصايد الأسماك، وتتراجع فرائسها الطبيعية من سمك التونة والفقمات ويزداد التلوث. 

لقد انهار السكان المحليون حول كيب تاون في جنوب أفريقيا وقبالة كاليفورنيا بسبب افتراس الحيتان القاتلة، وإزالة زعانف أسماك القرش بشكل غير قانوني، وتغير المناخ، في حين أن إجراءات مكافحة أسماك القرش في أستراليا وجنوب أفريقيا، والتي تهدف إلى إبعادها عن الشواطئ، تقتل الكثيرين.

الإشارات الحالية

أثناء الهجرات، يُعتقد أن أسماك القرش الفردية تستخدم تيارات المحيط الرئيسية كعلامات إرشادية، وتحافظ على مناطق محددة وربما تحافظ على انفصالها.

يقول البروفيسور نوبل: "يشير العمل الأخير إلى أن تغير المناخ يعدل العديد من تيارات المحيطات، مع توقع نقطة تحول لتغيير قوتها وموقعها في أقل من 50 عامًا".

"إذا تغيرت هذه الحواجز، فقد تتزاوج السلالات بشكل متكرر، ولكن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن النسل قد لا يكون قابلاً للحياة. أضف ذلك إلى التحديات الأخرى، وبدون إعادة تركيز إدارة الحفاظ على البيئة، فإن التوقعات بالنسبة لهذا المفترس المتميز وأنظمته البيئية تبدو أقل من واعدة.

يقول البروفيسور نوبل إنه باستخدام الأدوات الجديدة "والتعاون مع الباحثين في أسماك القرش في جميع أنحاء العالم، أنتجنا أول رؤية عالمية حقيقية للاتصال بين مجموعات أسماك القرش البيضاء". ويأمل الفريق الآن أن يتم تطبيق هذه الأدوات لدراسة مجموعة من أنواع أسماك القرش الأخرى. يتم نشر الدراسة في علم الأحياء الحالي.

أيضا على ديفرنيت: قتلت الأوركا الوحيدة سمكة قرش بيضاء كبيرة في دقيقتين, عززت أسماك القرش البيضاء الكبيرة في كاليفورنيا, عندما يصبح الصياد فريسة, من المحتمل أن يكون القرش الأبيض "الغريب" هو أول مولود حي يُرى على الإطلاق

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00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

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