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وحوش السباغيتي الطائرة بين ندرة الجبال البحرية العميقة

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وحش السباغيتي الطائر أو Bathyphysa conifera النادر رؤيته (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)
وحش السباغيتي الطائر أو Bathyphysa conifera النادر رؤيته (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

تم العثور على أشكال نادرة من الحياة في أعماق البحار، و20 نوعًا جديدًا محتملًا، وجبل بحري جديد بارتفاع 3 كيلومترات عبر سلسلة جبال مغمورة بالمياه في جنوب المحيط الهادئ خلال رحلة استكشافية استمرت شهرًا بقيادة معهد شميت للمحيطات (SOI).

تم إجراء الاكتشافات على طول سلسلة جبال نازكا، على بعد 1,450 كيلومترًا قبالة ساحل تشيلي، باستخدام معدات صدى متعددة الحزم من سفينة الأبحاث فالكور لرسم خريطة للمنطقة واستكشافها عن كثب من المركبة التي يتم التحكم فيها عن بعد سوباستيان.

يقوم المشرف على المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد مايكل راي بتشغيل المركبة SuBastian من غرفة التحكم في المهمة (ميشا فاليجو بروت: معهد شميدت للمحيطات)
المشرف على المركبات التي تعمل عن بعد مايكل راي يعمل سوباستيان من غرفة التحكم في المهمة (ميشا فاليجو بروت / معهد شميدت للمحيطات)

قام العلماء برسم خريطة عالية الدقة للجبل البحري الذي لم يتم تسميته بعد، والذي يغطي مساحة تبلغ حوالي 70 كيلومترًا مربعًا، ووجدوا أنه ارتفع أكثر من 3 كيلومترات عن قاع البحر، من عمق 4.1 كيلومتر إلى أقل من 1 كيلومتر من السطح.

عندما تم تصنيفها على أنها 4.5 كم سوباستيان لقد قمت بغوص استكشافي على أحد تلالها حيث عثرت على حدائق الإسفنج والشعاب المرجانية القديمة. 

كما قام الفريق برسم خرائط واستكشاف تسعة جبال بحرية أخرى غير محمية حاليًا، أحدها يضم ما وصف بأنه حديقة مرجانية عميقة تبلغ مساحتها 800 متر مربع، يستعمرها مخلوقات مثل الأسماك الصخرية ونجم البحر وسرطان البحر الملكي. 

حدائق المرجان مع نجم البحر الهش وشقائق النعمان البحرية وسمك Pentaceros richardsoni وسمك Helicolenus lengerichi (ROV SuBastian / معهد شميدت للمحيطات)
حدائق المرجان مع نجم البحر الهش وشقائق النعمان و بنتاسيروس ريتشاردسوني و هيليكولينوس لينجيريتشي الأسماك (ROV SuBastian / معهد شميدت للمحيطات)
سرطان البحر الملكي Poecilasma (ROV SuBastian / معهد شميدت للمحيطات)
بوسيلازما سرطان البحر الملكي (ROV SuBastian / معهد شميدت للمحيطات)
المرجان الذهبي (Chrysogorgia) مع جراد البحر Uroptychus squat، وسمكة المشط القاعية Lyrocteis sp ونجم البحر Calliaster (ROV SuBastian / معهد شميدت للمحيطات)
المرجان الذهبي (كريسوجورجيا) مع أوروبتيكوس جراد البحر القرفصاء، قاعي ليروكتيس المشطيات و كالياستر نجم البحر (ROV SuBastian / معهد شميدت للمحيطات)

كما التقط الفريق أول لقطات كاميرا حية بروماتشوتيوثيس الحبار. هذا الجنس نادر جدًا لدرجة أنه لم يتم وصف سوى ثلاثة أنواع منه على الإطلاق، استنادًا إلى بعض العينات الميتة التي تم العثور عليها في الشباك، والعديد منها في أواخر القرن التاسع عشر. 

أول لقطات حية لحبار Promachoteuthis (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)
أول لقطات حية على الإطلاق بروماتشوتيوثيس الحبار (ROV SuBastian / معهد شميدت للمحيطات)

ومن بين النوادر الأخرى كاسبر الأول أخطبوط يمكن رؤيته في جنوب المحيط الهادئ. تم اكتشافه في عام 2016 أخطبوط لم يتم وصفه علميًا أو تسميته رسميًا بعد، وقد شوهد على عمق 4,443 مترًا. كما كانت هناك مشاهدات ثمينة لاثنين من باثيفيسا السيفونوفورات، يعرف أيضا باسم "وحوش السباغيتي الطائرة".

تم رصد الأخطبوط الملقب بـ "كاسبر" لأول مرة في جنوب المحيط الهادئ. تم اكتشافه في عام 2016 ولم يتم وصفه علميًا أو تسميته رسميًا، وتم رؤيته على عمق 4,443 مترًا (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)
المرة الأولى التي ظهر فيها ”كاسبر“ أخطبوط تم رصده في جنوب المحيط الهادئ (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)
ضفدع البحر (Chaunacops coloratus) يستخدم زعانفه الصدرية المرتكزة على الصخور والرمال (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)
ضفدع البحر (تشوناكوبس كولوراتوس) مع الصدر أغراض مدعم بالصخور والرمال (ROV SuBastian / معهد شميدت للمحيطات)
مرجان الخيزران الكبير الذي يحمل المشطيات القاعية، والحشيش، ونجم البحر، والأفيورويدات (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)
مرجان الخيزران الكبير الذي يحمل المشطيات القاعية، والحشيش، ونجم البحر، والأفيورويدات (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

يجري حاليًا النظر في تصنيف كل من منطقة نازكا ومنطقة سالاس يي غوميز المجاورة لها كمنطقة محمية بحرية في أعالي البحار.

كانت هذه الرحلة الاستكشافية الثالثة التي تقوم بها منظمة SOI هذا العام على سلسلة جبال نازكا وسالاس إي غوميز، حيث تم استكشاف حوالي 25 جبلًا بحريًا حتى الآن. وقد وثقت الرحلات السابقة في شهري يناير وفبراير أكثر من 150 نوعًا غير معروف سابقًا، بالإضافة إلى توسعات النطاق للحيوانات التي لم يكن معروفًا من قبل أنها تعيش هناك. 

جبل بحري جديد لم يتم تسميته بعد (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)
الجبل البحري الذي لم يتم تسميته بعد - اقتراح من الطاقم قيد الدراسة (معهد شميدت للمحيطات)
باراجورجيا (مرجان زاهي) مغطى بـ Midas touch (Yellow Parazoanthidae) (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)
مرجان العلكة (باراجورجيا) مغطاة بلمسة ميداس (أصفر) الطفيليات) (ROV SuBastian / معهد شميدت للمحيطات)
جراد البحر القرفصاء من جنس Sternostylus، يُعتقد أنه نوع تم تحديده حديثًا (ROV SuBastian / معهد شميدت للمحيطات)
جراد البحر القرفصاء في الجنس القصبة الهوائية، ويعتقد أنه نوع تم تحديده حديثًا (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

قبل هذه البعثات الاستكشافية، كان من المعروف أن 1,019 نوعًا تعيش في هذا الجزء من المحيط الهادئ، لكن هذا العدد تجاوز الآن 1,300 نوعًا وما زال ينمو. 

سيتم إرسال النتائج إلى تعداد المحيطات، التحالف الدولي الذي تقوده مؤسسة نيبون ونيكتون لتسريع اكتشاف وحماية الحياة في المحيطات.

باحثون وخبراء هيدروغرافيون من مركز رسم الخرائط الساحلية والمحيطية / المركز الهيدروغرافي المشترك في جامعة نيو هامبشاير وكانوا حاضرين في الرحلة، حيث قاموا برسم الخرائط.

وقال الدكتور جوتيكا فيرماني، العالم المشارك والمدير التنفيذي لمعهد المحيطات والغلاف الجوي: "كان اكتشاف جبل بحري جديد يبلغ ارتفاعه حوالي ميلين - أي ما يقرب من أربعة أضعاف ارتفاع برج خليفة - مع نظام بيئي نابض بالحياة أمرًا مثيرًا للغاية". 

"تم رسم 26% فقط من قاع البحر بهذه الدقة العالية وكل رحلة استكشافية على فالكور "يسلط هذا الفيلم الضوء على المزيد من قاع البحر المجهول والحياة على كوكبنا الأم."

أيضا على ديفرنيت: اكتشاف 100 نوع جديد مشتبه به قبالة سواحل تشيلي, تم التعرف على 4 أنواع جديدة من الأخطبوطات التي تعيش في أعماق البحار, مشاتل الأخطبوط العميقة على "حافة الخيال البشري", إلى العالم السفلي: اكتشاف نظام بيئي جديد تحت المدخنات الساخنة

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ @denisb8426 #askmark

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