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أسماك لها طعم خاص بالأرجل والرؤوس والأذقان

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طائر البحر (Prionotus carolinus)، سمكة "تتذوق" بأرجلها (أنيك جريرسون)
طائر البحر (Prionotus carolinus)، سمكة "تتذوق" بأرجلها (أنيك جريرسون)

إذا كنت قد شاهدت طائر البحر أثناء الغوص، فستعرف أن هذه السمكة "المشية" لديها مجموعة من ستة أرجل تتحرك معًا بسرعة لدفعها عبر قاع البحر. 

وقد أشار باحثون في جامعة هارفارد الآن إلى أن هذه الأرجل، التي هي في الواقع امتدادات للزعانف الصدرية، في بعض طيور البحر قد تطورت للقيام بأكثر من مجرد الاندفاع، بما في ذلك "تذوق" الطعام.

تم إجراء العمل على الكشف عن أجهزة الاستشعار التي تساعد طيور البحر على المشي، بواسطة قسم البيولوجيا الجزيئية والخلوية في الجامعة بالتعاون مع جامعة ستانفورد.

وقد لوحظ أن طيور العندليب البحري تتوقف عند المشي على قاع البحر الناعم وتحفر على السطح بحثاً عن فرائسها المدفونة مثل المحار، كما تبين أن أرجلها حساسة للمحفزات الميكانيكية والكيميائية. وعندما دفن العلماء كبسولات تحتوي على مواد كيميائية مفردة، تمكنت الأسماك من العثور عليها بسهولة.

Prionotus scitulus أنيك جريرسون
بريونوتوس سيتولوس (أنيك جريرسون)

وبمحض الصدفة، وصلت شحنة جديدة من طيور البحر إلى المختبر أثناء الدراسة، وفوجئ العلماء عندما اكتشفوا أن جميع الطيور تفتقر إلى هذه المهارة - حتى أدركوا أن الوافدين الجدد كانوا نوعًا مختلفًا من طيور البحر. 

أولئك الذين كانوا يدرسونهم، بريونوتوس كارولينوس أو طائر البحر الشمالي، كان له أرجل على شكل مجرفة مغطاة بنتوءات تسمى الحليمات، على غرار براعم التذوق البشرية، في حين أن الأسماك غير الحفرية، بي إيفولانز (طائر البحر المخطط) كان له أرجل على شكل قضيب بدون الحليماتكانوا يستخدمون أرجلهم فقط للتنقل والاستكشاف الميكانيكي.

الحليمات يقول العلماء إن هذه التطورات التطورية حديثة نسبيا. لا توجد طيور البحر الشمالية إلا في غرب المحيط الأطلسي، وجميع أنواع طيور البحر وثيقة الصلة بأسماك الغورنارد.

يمكن أن يكون طائر البحر بمثابة نموذج تطوري لتطور السمات، لأن عوامل النسخ الجيني التي تتحكم في تطور أرجله موجودة أيضًا في أطراف الحيوانات الأخرى - بما في ذلك البشر.

وقد تناولت دراسة ثانية بالتفصيل عوامل النسخ الجيني التي تشارك في تطوير السمة غير العادية لطيور البحر، ونجح الباحثون في توليد هجينات من النوعين. وقد نُشرت الدراسات في علم الأحياء الحالي هنا و هنا

سمكة الكهف العمياء

سمكة التترا المكسيكية عديمة البصر Astyanax mexicanus، وهي سمكة تترا مكسيكية تعيش في الكهوف (H Zell)
سمكة التترا المكسيكية عديمة البصر Astyanax mexicanus، وهي سمكة تترا مكسيكية تعيش في الكهوف (H Zell)

وفي الوقت نفسه، وجد أن نوعًا من الأسماك الكهفية العمياء يعوض عن افتقاره إلى الرؤية عن طريق زيادة عدد وموقع براعم التذوق من داخل فمه إلى رأسه وذقنه. 

سمكة التترا المكسيكية ذات اللون الوردي الباهت والشفافة تقريبًا (أستياناكس مكسيكي) تطورت لتصبح عديمة البصر في كهوف باتشون وتيناجا في شمال شرق المكسيك، حيث كانت الرؤية تضيع في البيئة المظلمة. لم يتبق من هذا النوع سوى الخطوط العريضة الخافتة لمحاجر العين، على الرغم من أنها تشبه بخلاف ذلك الأسماك الفضية المبصرة التي توجد فوق الأرض. 

كان العلماء قد أثبتوا بالفعل في ستينيات القرن العشرين أن بعض مجموعات الأسماك الكهفية العمياء لديها براعم تذوق إضافية على رؤوسها وذقنها، لكن العمليات الجينية التي تسببت في ذلك لم تتم دراستها من قبل. 

وقد أثبت علماء الأحياء في جامعة سينسيناتي الآن أن عدد براعم التذوق عند الولادة مماثل لعدد براعم التذوق لدى الأسماك السطحية، ولكن براعم التذوق الإضافية تظهر من عمر خمسة أشهر وتظل كذلك حتى عمر 18 شهرًا، وهو الحد الأقصى لعمر الأسماك الأسيرة. 

وعندما تظهر براعم التذوق هذه، تكتسب الأسماك حس تذوق أكثر حدة - وهذا يعني أنها تظهر اهتماما أقل بتناول الطعام الحي وتهتم أكثر بمصادر التغذية غير الجذابة ظاهريا مثل ذرق الخفافيش.

يدرس الفريق الآن النكهات الأخرى الأكثر جاذبية لهذه الأسماك العمياء. نُشرت دراستهم في مجلة بيولوجيا الاتصالات.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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