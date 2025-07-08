تظهر أحصنة البحر الإنجليزية بأيدي الغوغاء

يبدو أن أحد الأنواع البحرية التي تزدهر في إنجلترا هذا الصيف هو حصان البحر، على الرغم من أن المتطوعين المتفانين الذين ساعدوا في إحداث هذا الوضع سوف يقدرون إذا قاوم الغواصون الآخرون الذهاب لرؤية ذلك بأنفسهم.

في الأسبوع الأول من شهر يوليو، يقوم غواصو السكوبا من ثقة فرس البحر أجرى الباحثون مسحًا على الساحل الجنوبي الغربي كجزء من عملهم على فيلم وثائقي، واندهشوا عندما عثروا على ما لا يقل عن 17 حصان بحر في موقع واحد. كان نصفها تقريبًا من الذكور، ومعظمها كانت حوامل، مما يبشر بمستقبل أفضل للسكان.

لم يسبق لخبراء الصندوق أن رأوا عددًا أكبر من أحصنة البحر في غوصة واحدة، وهو ما حدث مرة واحدة فقط. كان شنومكس تم تسجيلها في خليج ستودلاند في عام 2020 في نهاية إغلاق كوفيد، كما ورد في ديفرنت في ذلك الوقت. وقدّرت المؤسسة أن هذه الأعداد تُمثل أقل من نصف العدد الإجمالي لأفراس البحر التي تسكن الموقع، على الرغم من ذلك في غضون أسابيع لقد تشتت السكان.

كان نيل جاريك-ميدمنت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سي هورس ترست، هو من قاد آخر رحلة غوص، وكان أول من رصد أحصنة البحر. وكان مسؤولاً عن الحصول على النوعين الأصليين في بريطانيا، وهما الأخطبوط الشوكي (الحُصين المُقْطَعس) وحصان البحر قصير الخطم (حُصين H). محمية بموجب قانون الحياة البرية والريف في عام 2008.

فرسان البحر اللذان شوهدا في غوص المسح الأخير (نيل جاريك-ميدمينت / Seahorse Trust)

يُحظر البحث بنشاط عن هذه الأنواع المحمية بالغوص أو الغطس السطحي دون الحصول على تراخيص من منظمة إدارة الحياة البحرية (MMO) التي يُسمح لغواصي Seahorse Trust بالعمل بموجبها. ومع ذلك، يُطلب من أي غواص يصادف فرس بحر بالصدفة الإبلاغ عن المشاهدة حتى يمكن أن ينعكس ذلك على قاعدة بيانات فرس البحر الوطنية (NSD).

نجاح المراسي البيئية

أنشأت مؤسسة فرس البحر المسح البريطاني لفرس البحر عام ١٩٩٤، مما يجعله أطول مسح متواصل من نوعه في العالم. تُدخل بيانات المشاهدات إلى قاعدة بيانات فرس البحر العالمية (NSD).

يبدو الآن أن أحد العوامل التي تفيد فرس البحر البريطاني هي المراسي البيئية التي أنشأتها Seahorse Trust وBoatfolk وStudland Bay Marine Partnership لمنع الضرر الذي يلحق بموائل الأعشاب البحرية من مراسي القوارب والسلاسل.

تستخدم مراسي القوارب الصديقة للبيئة رافعات مرنة بدلاً من السلاسل، وترتفع مع المد والجزر لمنع السحب على طول قاع البحر. هذا النظام مكلف، إذ تبلغ صيانته حوالي 100,000 جنيه إسترليني سنويًا، إلا أن رسوم رسو القوارب والتبرعات تُغطي هذه التكلفة.

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