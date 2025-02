الحمض النووي يثبت ذلك: الحيتان القاتلة تقتل للحصول على كبد القرش الأبيض

في أوائل شنومكس، ديفرنت / غواص مجلة ركض قصة حصرية بقلم خبير أسماك القرش ريتشارد بيرس. وقد حمل التقرير تحذيراً صارخاً: السياحة القائمة على الغوص في قفص مع أسماك القرش البيضاء الكبيرة في جنوب أفريقيا معرضة للخطر، لأن الحيتان القاتلة التي تحب كبد أسماك القرش تقتل أسماك القرش أو تخيفها.

لقد أطلق حوتان قاتلتان، أطلق عليهما اسم بورت وستاربورد، موجة من الرعب على ما كان يُعتبر دائمًا الحيوان المفترس الأعظم على الإطلاق. وبالنسبة لبعض المشاركين في صناعة الغوص مع أسماك القرش المربحة، كان قبول هذا الاقتراح مؤلمًا.

أوركا (إيزابيلا ريفز / جامعة فليندرز)

الآن، بعد مرور سبع سنوات، ومع بقاء أسماك القرش الأبيض الكبيرة نادرة قبالة سواحل جنوب أفريقيا، أكدت أدلة الحمض النووي لأول مرة أن الحوت القاتل كان مسؤولاً عن مطاردة وقتل سمكة قرش بيضاء للحصول على كبده.

هذه المرة وقعت الحادثة في أستراليا، حيث رأى شهود عيان عدة حيتان قاتلة (orcinus orca)، بما في ذلك فردان معروفان محليًا يُدعيان Bent Tip وRipple، يصطادان فريسة كبيرة في خليج Bridgewater بالقرب من بورتلاند في فيكتوريا في عام 2023.

بعد يومين تم العثور على جثة سمكة قرش بيضاء طولها 4.7 متر (Carcharodon carcharias) تم جرفه إلى الشاطئ وتم جمعه من قبل ضباط مصايد الأسماك بالولاية للتحقيق.

جثة سمكة قرش بيضاء جرفتها المياه إلى بورتلاند (بن جونسون / بورتلاند بيت آند تاكل)

أربع جروح عض

وأجرى فريق علمي من جامعة فلندرز الدراسة التي نُشرت مؤخراً عن سمكة القرش، حيث قاموا بتحليل مسحات مأخوذة من أربع جروح مميزة على جثة القرش.

كان الدليل موجودًا في الحمض النووي عندما تم تسلسل العينات بحثًا عن المادة الوراثية التي تركها المفترس. لقد أكل حوت قاتل الجزء الأوسط من القرش، حيث كان الكبد الغني بالعناصر الغذائية موجودًا ذات يوم، وكشفت الجروح الثلاثة الأخرى عن الحمض النووي لأسماك القرش ذات الأنوف العريضة السبعة. كما كانت الأعضاء الهضمية والتكاثرية للقرش الأبيض الكبير مفقودة أيضًا.

The analysis builds on anecdotal evidence of predation by orcas on great whites and other species of sharks in South Africa and also كاليفورنيا.

وتقول إيزابيلا ريفز، المؤلفة الرئيسية للدراسة، وهي مرشحة للحصول على درجة الدكتوراه في مجموعة علم بيئة أسماك القرش الجنوبية ومركز أبحاث الحيتانيات في غرب أستراليا (CETREC) في الجامعة: "تقدم هذه النتائج أدلة دامغة على افتراس الحيتان القاتلة لأسماك القرش الأبيض في المياه الأسترالية، مع وجود مؤشر قوي على الاستهلاك الانتقائي للكبد".

"وهذا يشير إلى أن مثل هذه الأحداث المفترسة قد تكون أكثر انتشارا وانتشارا في جميع أنحاء العالم مما كان يعتقد سابقا."

دراسة رسومية توضيحية لجامعة فليندرز (إيما لوك)

أسماك القرش الأخرى

تم تسجيل أحيانًا قيام الحيتان القاتلة بافتراس أسماك القرش الزرقاء، وقرش البوربيجل، وقرش الماكو قصير الزعانف، وقرش الأرض وقرش النمر في أستراليا، ولكن لم يتم إثبات وقوع عمليات قتل لأسماك القرش الأبيض الكبير من قبل.

وعلق آدم ميلر، المؤلف المشارك في الدراسة والأستاذ المشارك في جامعة فليندرز، قائلاً: "تشير الأدلة إلى أن نزوح أسماك القرش البيضاء أو قتلها بشكل مباشر نتيجة افتراس الحيتان القاتلة في جنوب إفريقيا أدى إلى تحولات متتالية في النظام البيئي البحري الأوسع".

“We know that white sharks are key المنظمين of ecosystem structure and functions, so it’s very important we preserve these top predators. Therefore it is important that we keep a tab on these types of interactions in Australian waters where possible.”

الدراسة الجديدة هي نشرت في علم البيئة والتطور.

