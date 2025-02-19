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الغواصون والأسماك البرية تعرف من أنت!

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المؤلف المشارك في الدراسة مايلان توماسيك مع أحد متطوعيه (MPI-AB)
المؤلف المشارك في الدراسة مايلان توماسك مع أحد متطوعيه (مايلان توماسك / MPI-AB)

تتمتع الأسماك التي يصادفها الغواصون في البرية بالقدرة على التمييز بيننا - طالما نساعدهم ببعض الأدلة البصرية، مثل لون معدات الغوص الخاصة بنا.

هذا هو ما توصلت إليه دراسة جديدة أجراها معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان (ام بي اي-ايه بي) في ألمانيا، والتي استلهمت تجارب غواصيها العلميين في محطة أبحاث البحر الأبيض المتوسط ​​في كورسيكا.

في مرحلة ما من كل موسم ميداني، اكتشف الغواصون أن الأسماك البرية كانت تتبعهم وتسرق الطعام المخصص لهم كمكافأة تجريبية. ويبدو أن الأسماك الفردية كانت تتعرف على الغواص الذي حمل الطعام من قبل، وكانت تتبع ذلك الغواص فقط وتتجاهل الأسماك الأخرى. 

كانت الأبحاث السابقة حول قدرة الأسماك على التمييز بين البشر محدودة للغاية.

لقد ثبت أن سمكة القوس التي تم تربيتها في الأسر قادرة على التعرف الكمبيوتريقول مالان توماسك، الطالب في مرحلة الدكتوراه في MPI-AB من جامعة كليرمون أوفيرن في فرنسا والمشارك في تأليف الدراسة الجديدة: "لقد استخدمنا صورًا تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لوجوه بشرية في تجارب معملية، ولكن لم يسأل أحد قط ما إذا كانت الأسماك البرية لديها القدرة، أو حتى الدافع، للتعرف علينا عندما ندخل عالمها تحت الماء".

جدول المحتويات
جدول المحتويات

متطوعون راغبون

أجرى العلماء سلسلة من التجارب في المياه المفتوحة على عمق 8 أمتار، حيث شاركت الأسماك في الدراسة "كمتطوعين راغبين يمكنهم الذهاب والإياب كما يحلو لهم"، كما لاحظت المؤلفة المشاركة الأولى وطالبة البكالوريوس في MPI-AB كاتينكا سولير.

في المرحلة التجريبية الأولى، قام سولير "بتدريب" الأسماك، بهدف جذب انتباهها أثناء ارتداء سترة حمراء زاهية، وإطعامها أثناء السباحة لمسافة 50 مترًا.

بمرور الوقت، أزالت الإشارات الواضحة حتى أصبحت ترتدي فقط معدات الغوص العادية. كانت تخفي الطعام ولا تطعم إلا الأسماك التي تتبعها لمسافة 50 مترًا كاملة.

من بين عشرات أنواع الأسماك التي تسكن المحطة البحرية، كان نوعان من الدنيس على وجه الخصوص منخرطين طواعية في السلامه اولا الجلسات، مما أثار دهشة العلماء بفضولهم واستعدادهم للتعلم.

يقول سولير: "بمجرد دخولي المياه، لم تمر سوى ثوانٍ قبل أن أراهم يسبحون نحوي، وكأنهم يخرجون من العدم".

كان نفس الأفراد يحضرون الجلسات يومًا بعد يوم، ويصبحون مألوفين للغاية لدرجة أنها كانت قادرة على إعطائهم أسماء، مثل "بيرني بقشرتين فضيتين لامعتين على ظهره وألفي الذي كان لديه قرصة من الذيل".زعنفة".

كشفت موازين بيرني عن هويته للغواصين (MPI-AB)
كان بيرني المتعلم المتحمس قادرًا على التعلم بسهولة بفضل مقاييسه الموسيقية (MPI-AB)

غواصان، معدات مختلفة

بعد 12 يومًا، يمكن الاعتماد على حوالي 20 سمكة يمكن التعرف عليها لمتابعة سولير. السلامه اولا يسبح.

وتضمنت المرحلة التجريبية التالية اختبار ما إذا كانت السمكة قادرة على التمييز بين سولير وغواص آخر، لذا سترتدي هي وتوماسيك بدلات غوص بألوان مختلفة. أغراض والسباحة في اتجاهات مختلفة من نفس نقطة البداية. 

في اليوم الأول، اتبعت السمكة الغواصين على قدم المساواة، وبدا أنها تكافح لتحديد أيهما ستلاحقه. ومع ذلك، لم يطعم توماسك السمكة التي تتبعه، وفي اليوم الثاني زاد عدد الأسماك التي تتبع سولير بشكل ملحوظ. 

وللتأكد من أن الأسماك تتعلم التعرف على الغواص الصحيح، ركز الباحثون على ستة أسماك ووجدوا أن أربعة منها أظهرت منحنى تعليمي إيجابي قوي على مدار التجربة. 

يقول توماسيك: "هذه نتيجة رائعة لأنها تظهر أن الأسماك لم تكن تتبع كاتينكا ببساطة من باب العادة أو لأن أسماكًا أخرى كانت هناك. لقد كانت واعية بكلا الغواصين، واختبرت كل منهما وتعلمت أن كاتينكا أنتجت المكافأة في نهاية السباحة".

رؤية اللون

معدات مميزة للغواصين لمساعدة الأسماك (على اليسار) تبعها ارتداء نفس المعدات
تم ارتداء معدات غوص مميزة لمساعدة الأسماك (على اليسار) ثم ارتداء نفس المعدات

وبعد ذلك كرر العلماء المحاولات وهم يرتدون معدات غوص متطابقة، ووجدوا أن الأسماك لم تعد قادرة على التمييز بينها. ويقول توماسيك: "تتمتع جميع الأسماك تقريبًا برؤية الألوان، لذا فليس من المستغرب أن تتعلم سمكة الدنيس ربط الغواص الصحيح بناءً على بقع اللون على الجسم".

ويشير إلى أن الغواصين البشر يفعلون الشيء نفسه إلى حد كبير: "تتشوه الوجوه بسبب الغوص". أقنعةلذلك فإننا عادة نعتمد على الاختلافات بين بدلات السباحة، أغراض "أو أجزاء أخرى من المعدات للتعرف على بعضها البعض." مع مرور المزيد من الوقت، يعتقد العلماء أن الأسماك ربما تكون قد تعلمت التمييز بين الغواصين باستخدام سمات بشرية أكثر دقة مثل الشعر أو اليدين.

يقول سولر: "لقد لاحظناهم يقتربون من وجوهنا ويتفحصون أجسادنا. لقد كان الأمر كما لو كانوا يدرسوننا، وليس العكس".

فيديو يوتيوب

يقول المؤلف الرئيسي أليكس جوردان، الذي يقود مجموعة في MPI-AB: "لم يفاجئني أن هذه الحيوانات، التي تتنقل في عالم معقد وتتفاعل مع عدد لا يحصى من الأنواع المختلفة كل دقيقة، يمكنها التعرف على البشر بناءً على الإشارات البصرية". 

"أعتقد أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أننا سنفاجأ بقدرتهم على ذلك. وهذا يشير إلى أننا ربما نستخف بقدرات أبناء عمومتنا تحت الماء."

ويختتم توماسك حديثه قائلاً: "قد يكون من الغريب أن نفكر في أن البشر يتشاركون رابطة مع حيوان مثل السمك الذي يجلس بعيدًا عنا في الشجرة التطورية، لدرجة أننا لا نفهمها بشكل حدسي". 

"ولكن العلاقات بين الإنسان والحيوان يمكن أن تتغلب على ملايين السنين من المسافة التطورية إذا ما انتبهنا إلى ذلك. والآن بعد أن علمنا أنهم يروننا، فقد حان الوقت لكي نراهم". تم نشره للتو في مجلة رسائل الأحياء.

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@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
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القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

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سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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