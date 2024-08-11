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يستمتع الغواص بلقاء سمكة قرش نادرة في كولومبيا البريطانية

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علاج نادر للغواصين: سمكة قرش حادة الأنف ذات ستة خياشيم (ميتشل هيويت)

ليس مجهولا، لأنه ديفرنت ذكرت على لقاء مماثل في مايو من العام الماضي، ولكن من النادر أن يثير حماس علماء الأحياء البحرية: سمكة قرش حادة الأنف ذات ستة خياشيم تتسكع في المياه الضحلة قبالة ساحل كندا على المحيط الهادئ.

"اكتشاف العمر"، هكذا وصف ميتشل هيويت لقاءه مساء يوم 8 أغسطس/آب. "لقد كنت أغوص كل يوم هذا الصيف للعثور على واحدة من أسماك القرش هذه."

عالم الأحياء البحرية الميداني، الذي يعمل لدى Keystone Environmental، عادة ما يكون منخرطًا في مراقبة سلوك رأسيات الأرجل وحيوانات الكتلة في المنطقة. لقد اكتشف سمكة القرش أثناء الغوص قبالة مجتمع خليج الليونز في Howe Sound إلى الشمال من فانكوفر.

وكان سمك القرش، وهو ذكر صغير يبلغ طوله حوالي 2.5 متر، يسبح فوق قاع البحر على عمق حوالي 15 مترًا. تمكن هيويت ومجموعته من قضاء حوالي 10 دقائق في مراقبة سمكة القرش (هيكسانشوس جريسوس)، والذي قرر السباحة بين ساقيه عند نقطة واحدة. 

القرش ذو الأنف الحاد ذو الستة خياشيم (ميتشل هيويت)
القرش ذو الأنف الحاد ذو الستة خياشيم (ميتشل هيويت)

عادةً ما يتم العثور على أسماك القرش ذات الخياشيم السداسية الحادة، والتي تسمى أيضًا أسماك قرش البقر، على أعماق تتراوح بين 100 و2,000 متر، على الرغم من أن الصغار يغامرون أحيانًا بالدخول إلى المياه الضحلة ليلاً بحثًا عن الفريسة. أحيانًا ما تأتي الإناث قبالة ساحل كولومبيا البريطانية إلى الساحل للولادة، مع صغار يمكن أن يصل عددها إلى أكثر من 100 جرو.

ويعد هذا النوع من أكبر أسماك القرش في العالم، ويمكن أن يصل طوله إلى 6 أمتار ويزن 600 كجم.

وقال هيويت لقناة CTV News: "لقد كان مجرد عملاق لطيف، مثل جرو البحر الكبير". قال إنه كان "يتنفس بأقصى ما يستطيعه أي شخص لأنني كنت أشعر بالخوف. لقد كنت في حالة دبابيس وإبر لساعات بعد ذلك.

العام الماضي سيد الغوص أشار ماتيو إندريزي أيضًا إلى "تجربة العمر" عندما واجه هو ومجموعته حدثًا يبلغ طوله 2 متر في خليج ألبيرنيني، غربًا قبالة جزيرة فانكوفر، أثناء قيامهم بالغوص على عمق 20 مترًا بين الحطام. قالوا إن سمكة القرش يبدو أنها انجذبت لأضوائها.

أيضا على ديفرنيت: 4 غواصين يستمتعون بلقاء نادر مع سمكة قرش ذات ستة خياشيم, سمكة قرش نادرة حادة الأنف ذات ستة خياشيم رصدها فريق الحطام, تم تحديد أنواع جديدة من أسماك القرش ذات الستة خياشيم, منطقة الاصطياد: مقصف غامض لأسماك القرش في جزر المالديف

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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هذا الأسبوع في البودكاست، تم إنقاذ زوج من الغواصين المفقودين بفضل أضواء الغوص الخاصة بهم، ومقطع فيديو من منظور شخصي لسمكة قرش متشمس يصطدم بقارب، وهناك موقع للغوص معروض للبيع إذا كان لديك بعض النقود الاحتياطية

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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اكتشف الغواصون الفأس الشمالي من العصر البرونزي

هذا الأسبوع في البودكاست، الكثير من القطع الأثرية تحت الماء بما في ذلك فأس العصر البرونزي الذي حطم الرقم القياسي والكثير من جنوح الحيتان مؤخرًا، مرت الحيتان بأسبوع صعب إلى حد ما


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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اكتشف الغواصون الفأس الشمالي من العصر البرونزي

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