يستمتع الغواص بلقاء سمكة قرش نادرة في كولومبيا البريطانية

ليس مجهولا، لأنه ديفرنت ذكرت على لقاء مماثل في مايو من العام الماضي، ولكن من النادر أن يثير حماس علماء الأحياء البحرية: سمكة قرش حادة الأنف ذات ستة خياشيم تتسكع في المياه الضحلة قبالة ساحل كندا على المحيط الهادئ.

"اكتشاف العمر"، هكذا وصف ميتشل هيويت لقاءه مساء يوم 8 أغسطس/آب. "لقد كنت أغوص كل يوم هذا الصيف للعثور على واحدة من أسماك القرش هذه."

عالم الأحياء البحرية الميداني، الذي يعمل لدى Keystone Environmental، عادة ما يكون منخرطًا في مراقبة سلوك رأسيات الأرجل وحيوانات الكتلة في المنطقة. لقد اكتشف سمكة القرش أثناء الغوص قبالة مجتمع خليج الليونز في Howe Sound إلى الشمال من فانكوفر.

وكان سمك القرش، وهو ذكر صغير يبلغ طوله حوالي 2.5 متر، يسبح فوق قاع البحر على عمق حوالي 15 مترًا. تمكن هيويت ومجموعته من قضاء حوالي 10 دقائق في مراقبة سمكة القرش (هيكسانشوس جريسوس)، والذي قرر السباحة بين ساقيه عند نقطة واحدة.

القرش ذو الأنف الحاد ذو الستة خياشيم (ميتشل هيويت)

عادةً ما يتم العثور على أسماك القرش ذات الخياشيم السداسية الحادة، والتي تسمى أيضًا أسماك قرش البقر، على أعماق تتراوح بين 100 و2,000 متر، على الرغم من أن الصغار يغامرون أحيانًا بالدخول إلى المياه الضحلة ليلاً بحثًا عن الفريسة. أحيانًا ما تأتي الإناث قبالة ساحل كولومبيا البريطانية إلى الساحل للولادة، مع صغار يمكن أن يصل عددها إلى أكثر من 100 جرو.

ويعد هذا النوع من أكبر أسماك القرش في العالم، ويمكن أن يصل طوله إلى 6 أمتار ويزن 600 كجم.

وقال هيويت لقناة CTV News: "لقد كان مجرد عملاق لطيف، مثل جرو البحر الكبير". قال إنه كان "يتنفس بأقصى ما يستطيعه أي شخص لأنني كنت أشعر بالخوف. لقد كنت في حالة دبابيس وإبر لساعات بعد ذلك.

العام الماضي سيد الغوص أشار ماتيو إندريزي أيضًا إلى "تجربة العمر" عندما واجه هو ومجموعته حدثًا يبلغ طوله 2 متر في خليج ألبيرنيني، غربًا قبالة جزيرة فانكوفر، أثناء قيامهم بالغوص على عمق 20 مترًا بين الحطام. قالوا إن سمكة القرش يبدو أنها انجذبت لأضوائها.

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